Hilfsangebote: Zum Welttag der Suizidprävention rückt das Thema in den Fokus

Eine Baumwidmung wird es am 10.09. an einem Gingko im Würzburger Ringpark geben. Iris Pfister aus Boxberg ist Schatzmeisterin und Leiterin Erste Anlaufstellen beim Verein Trees of Memory. Iris Pfister am Walnussbaum für ihren Sohn Kevin. Der Tree of Memory wurde im April 2019 am Radweg zwischen Bobstadt und Schweigern gepflanzt.

Nach dem Suizid ihres Sohnes Kevin 2015 habe sie sich zuerst nicht mehr aus dem Haus getraut, sei zum Einkaufen weit weg gefahren, um niemandem zu begegnen. Blicke habe sie gespürt, die sie als Stigmatisierung empfand.

Heute engagiert sie sich, um anderen zu helfen. »Das innere Leiden in seelischen Krisen - Wege zurück ins Leben« - Über psychische Erkrankungen und wie man Menschen in suizidalen Krisen begegnen kann - so lautete der Vortrag, den die Boxbergerin am Mittwochabend im Rahmen des Welttags der Suizidprävention in Bad Mergentheim hielt. Freudig überrascht zeigten sich die Referentin und Pastoralreferent Jens Jörgensmann, dass gut 30 Interessierte in das Katholische Gemeindehaus Sankt Johannes kamen.

Offensiv damit umgehen

»Ich bin inzwischen stabiler«, sagt Iris Pfister im Gespräch, das unser Medienhaus vor der Veranstaltung mit ihr führen konnte. Es war kein einfacher Weg, den sie in den letzten Jahren zurückgelegt hat. Nach dem Tod ihres Sohnes habe sie selbst suizidale Gedanken gehabt, sei mehrere Wochen in Behandlung gewesen. Auf der Suche nach weiterer Hilfe ist sie auf die Aktion »Trees of Memory« gestoßen. Sie hat Gleichgesinnte gefunden und schließlich wurde der Verein gegründet, in dem sie Schatzmeisterin ist und die Ersten Anlaufstellen betreut. »Meine Arbeit im Verein Trees of Memory, die intensive Beschäftigung mit dem Thema Suizid hat mich verändert, ich gehe jetzt offensiv damit um«, sagt sie nachdrücklich. Sie hat sich fortgebildet und neben ihrer Berufstätigkeit die Ausbildung zur Ersthelferin für psychische Gesundheit gemacht. Sie hält Vorträge, leitet Seminare, ist in direktem Kontakt mit Betroffenen. Corona mit Lockdowns und Maskenpflicht habe ihr zu schaffen gemacht, aber sie habe auch davon profitiert. Sie konnte an Online-Vorlesungen für Medizinstudenten zum Thema Suizidalität teilnehmen und hat enorm viel gelernt. »Ich weiß jetzt viel mehr über die medizinischen Hintergründe, auch was meinen Sohn betrifft«, erklärt sie und greift das auch in ihrem Vortrag auf. Er habe unter einer bipolaren Störung gelitten, was niemand wusste. Der schmale Grat zwischen Manie und Depression sei ungeheuer schwierig zu diagnostizieren. Gerade war der Geburtstag ihres Sohnes. Iris Pfister postet Fotos aus glücklichen Tagen, schickt »Happy Birthday in the Sky«. Das Foto des Grabes zeigt den Grabstein mit der Inschrift: »Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume«. Auch das hilft ihr.

In ihrem Vortrag vermittelt Iris Pfister Wissenswertes aus Psychologie und Medizin rund um das Thema Suizid. Mit Quizfragen gelingt es ihr, das Publikum für Statistiken und Zahlen zu interessieren und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. In der anschließenden Fragerunde merkte man, dass die Besucher von Iris Pfisters Offenheit und Fachwissen beeindruckt waren. Viele bedankten sich ausdrücklich bei ihr und suchten das Gespräch unter vier Augen.

800.000 Tote pro Jahr

Von den Zahlen und Statistiken waren die Zuhörer schockiert: Suizid stellt laut WHO eines der größten Gesundheitsprobleme der Welt dar. Jährlich nehmen sich rund 800.000 Menschen das Leben, über 9.000 sind es allein in Deutschland. Das entspricht einem Suizid alle 40 Sekunden. Fast 75 % aller Suizidverstorbenen sind männlich. Auch schockierend ist der überproportionale Anteil betagter Männer, die Suizid begehen. Einsamkeit sei ein ernstzunehmender Auslöser, so Pfister. Reden sei wichtig, und das täten Männer nun mal nicht gerne.

Suizidalität sei keine Erkrankung, sondern ein Symptom unterschiedlicher Erkrankungen, erklärte Iris Pfister und gab dazu einen Überblick. Ausführlich ging sie auf das Thema Depression, eine mentale Erkrankung, ein. Die Betroffenen wollten nicht so weiter leben, wie im Moment, sie wollten aber nicht sterben. Auswegs- und Sinnlosigkeit würde oft empfunden. Ins Gespräch kommen sei das Wichtigste, die Hand reichen, Fragen stellen, Verständnis zeigen und am allerbesten: Zuhören und Hilfe aufzeigen.

Iris Pfister hat wieder einen Sinn in ihrem Leben gefunden. Sie gehe raus und kläre auf, sagt sie. Sie habe keine Chance gehabt, ihrem Sohn zu helfen. Jetzt wisse sie mehr und lasse andere Menschen an ihrem Wissen teilhaben. Zu wissen, dass es in der Nähe eine Anlaufstelle gebe, sei viel Wert.

Am Ende ihres Vortrags ruft Iris Pfister dem Publikum zu: »Machen Sie sich auf den Weg zur Sinnsuche. Sie werden ihn finden.« Das musste man auf dem Nachhauseweg erst mal sacken lassen.

bKontakt zu den aktuell 20 Ersten Anlaufstellen des Vereins sowie Adressen zu anderen Hilfsangeboten unter: https://www.treesofmemory-ev.com

Hintergrund: Der Verein Trees of Memory Seit 2017 gibt es den Verein »Trees of Memory e. V.«. Die Vereinsgründung wurde maßgeblich inspiriert durch die Arbeit des Journalisten Mario Dieringer in der Suizid-Prävention und der Unterstützung von Hinterbliebenen. Seit März 2018 läuft Dieringer als Konsequenz des Suizides seines Partners und seines eigenen Suizidversuchs um die Welt, um Bäume der Erinnerung für Menschen zu pflanzen, die sich das Leben genommen haben. Seine Arbeit ermöglicht eine neue Lebensperspektive für Menschen, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben oder die selbst unter Suizidgedanken leiden. Durch intensive Information, persönlichen Austausch und symbolische Aktionen soll die Zahl der Suizide verringert und Angehörigen geholfen werden. Zudem soll auf die Problematik von Suiziden, deren Entstehung und Entwicklung aufmerksam gemacht werden und auf Therapieangebote hingewiesen werden. Der Verein verwendet den Begriff Selbstmord nicht. Mord sei ein Verbrechen und diese Assoziation nicht gewollt. Trees of Memory bietet Angehörigen direkte Hilfe nach einem Suizid an. Über die »1. Anlaufstellen« können Betroffene einen Paten an die Seite gestellt bekommen. Alle Paten haben einen Suizid in der Familie erlebt und wissen, was gebraucht wird. Die Boxbergerin Iris Pfister ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins, leitet die 1. Anlaufstellen des Vereins und hat sich zur Ersthelferin für psychische Gesundheit ausbilden lassen. () bKontakt und Info: iris.pfister@treesofmemory-ev.com,www.treesofmemory-ev.com

Hintergrund: Der Welttag der Suizidprävention Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die International Association for Suicide Prevention (IASP) haben 2003 erstmals den 10. September als Welttag der Suizidprävention ausgerufen. Folgende Veranstaltungen gibt es am heutigen Samstag in Bad Mergentheim und in Würzburg: 10 -16 Uhr: Infostand des Vereins Trees of Memory auf dem Deutschordensplatz Bad Mergentheim. Hier kann man mehr über den Verein erfahren und regionale sowie überregionale Hilfsangebote entdecken. 14 Uhr: Baumwidmung im Gedenken an durch Suizid Verstorbene in Würzburg, Ringpark (Höhe Neue Universität, Ringpark 2). Ein Ginkgo wird zusammen mit Bürgermeister Martin Heilig und Iris Pfister zum »Tree of Memory« erklärt. Rund um den Erdball werden damit Erinnerungen an Verstorbene und eine Perspektive für Betroffene geschaffen. 18 Uhr: Klosterkirche, Marienstraße 1/1 in Bad Mergentheim: Ökumenischer Gedenk- und »Mutmach-« Gottesdienst für Suizidopfer, deren Angehörige, Personen mit mentalen Erkrankungen und deren Familien und alle, die durch ihre Arbeit damit konfrontiert sind. Den ganzen September über kann man sich am Spendenlauf »Jeder Kilometer zählt« zum Tag der Suizidprävention beteiligen. Informationen unter https://www.treesofmemory-ev.com/veranstaltungen (pefs)