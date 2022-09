Schulwechsel von Amorbach nach Wertheim wird teuer

Verwaltungsgericht Würzburg: Landratsamt finanziert nichts - Jetzt muss Mutter Verfahrenskosten und Busfahrkarte zahlen

WÜRZBURG 21.09.2022 - 16:56 Uhr 2 Min.

Auch auf der Klägerseite war nach Meinung des Gerichts nicht alles so ganz lupenrein gelaufen, unter anderem von »Spitzfindigkeiten« und mangelnder Sorgfalt des Klagevertreters war die Rede. Worum es geht: Seit August 2016 besuchte die Tochter die Amorbacher Theresia-Gerhardinger-Realschule, hatte dort für die Fahrt vom Weilbacher Wohnort aus auch eine Schülerfahrkarte bekommen - beide Orte liegen im Landkreis Miltenberg. Im Frühjahr 2019 waren Mutter und Tochter nach Wertheim umgezogen. Das hatten sie der Schule mitgeteilt. Die Schule hatte offenbar auch auf mehrfache Nachfrage hin immer wieder mitgeteilt, dass die Fahrkarte nicht umgeschrieben werden müsse, hatte es offenbar auch versäumt, die Änderungsmeldung an das Landratsamt weiterzuleiten.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass die Schule das als eigenes Versäumnis anerkennt und sich entschuldigt hatte. Rein rechtlich ist es laut Beförderungsvertrag allerdings notwendig, dass die Eltern den Umzug selbst an das Landratsamt melden. Im September 2019 gab es eine neue Fahrkarte, neben der Unterschrift der Tochter war dort die mittlerweile veraltete bayerische Adresse vermerkt. Das zwischenzeitlich auf den Plan getretene Landratsamt verlangte im März 2020 die entstandenen Beförderungskosten von 973,40 Euro zurück, und zwar mit der Begründung, dass mit dem Umzug in den Nachbarkreis der Anspruch auf Kostenübernahme für die Schülerfahrkarte erloschen sei.

Im Juni 2020 legt die Klägerin Widerspruch - ohne weitere Begründung - ein. Im Jahr darauf stellt sich die Regierung von Unterfranken auf die Seite des Landratsamts und weist den Widerspruch wegen des Meldeversäumnisses zurück. Im Oktober 2021 kontert die Klägerin. Das Verfahren, das man an sich vom Schreibtisch aus hätte führen können, wird zur mündlichen Verhandlung zugelassen. Diese war jetzt am Mittwoch. Zwei Vertreter des Landratsamts Miltenberg waren hierzu nach Würzburg gereist, die Klägerin und ihr Anwalt hingegen, waren nicht erschienen.

Falscher Erfassungsbogen

Der Anwalt hatte am Mittwochmorgen angegeben, einen Unfall gehabt zu haben, hatte dabei aber auch gleich auf eine Vertagung der Verhandlung verzichtet. Wie das Gericht es jetzt herausstellte, hatte derselbe Anwalt schon 2019 auch den falschen Erfassungsbogen in Sachen Busfahrkarte für die Tochter der Klägerin unterschrieben. Das wog schwer. Generell genieße die Elternseite in solch einem Fall Vertrauensschutz, habe ja an sich auch mit der Mitteilung an die Schule richtige Schritte eingeleitet, um die Änderung der Rahmenbedingungen bei der Beförderung anzuzeigen.

Hinzukomme, dass das Landratsamt in seiner Forderung die Umstände und Rechtsgrundlagen handwerklich nicht allzu sauber herausgearbeitet habe. Auch das hätte der Klägerin noch in die Karten spielen können. Dass nun aber der Rechtsanwalt, der zum Teil sehr spitzfindig in der Sache argumentiert habe, von Beginn an mit im Spiel war, eben auch schon den unrichtigen Erfassungsbogen unterzeichnet hatte, das änderte für das Gericht offenbar einiges. In solch einem Fall, wo der Fachmann - und nicht der Laie - von Beginn an die Finger im Spiel habe, da müsse das Gericht deutlich strengere Maßstäbe ansetzen.

Das Gericht bedauerte es, dass Klägerin und Anwalt nicht erschienen waren.

Die Absicht sei es gewesen, den Klägern eine kostengünstigere Rücknahme der Klage anzubieten. Nun fallen neben den knapp 1000 Euro für die nicht erstattungsfähige Busfahrkarte obendrein nennenswerte Verfahrenskosten an. Im Schulreferat der Stadt Wertheim erklärte Matthias Fleischer auf Nachfrage, dass eine unbürokratische nachträgliche Übertragung der Schülerfahrkarte schon allein deswegen nicht in Frage komme, weil es diese Form der Kostenerstattung in Baden-Württemberg gar nicht gebe, die Familie hätte den Fahrschein nach ihrem Umzug selbst bezahlen müssen.

MICHAEL GERINGHOFF