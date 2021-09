Wasserwacht mit neuer Jugendgruppe

Sicherheit: Lea Merlein und Jan Theobald vermitteln Grundlagen Erster Hilfe und Vieles mehr im und am Wasser

Kreuzwertheim 24.09.2021 - 11:14 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lea Merlein und Jan Theobald werden unterstützt von weiteren Aktiven der Wasserwacht Kreuzwertheim, eine neue Jugendgruppe für 8- bis 14-jährige Kinder leiten.

Die Organisation startet im Oktober ein neues Jugendangebot. Dessen Leitung wird die 20-jährige Lea Merlein aus Wertheim übernehmen.

Lea Merlin kam 2019 über Freunde zur Wasserwacht. Sie ist dort Sanitäterin mit Grundausbildung und Rettungsschwimmerin mit silbernem Abzeichen. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr der herzliche Empfang in der Wasserwacht, erinnerte sie sich. Unterstützt wird Merlein in der Jugendarbeit unter anderem vom 18-jährigen Jan Theobald aus Kreuzwertheim. Er ist schon einige Jahre dabei. Er habe die Wasserwacht beim Bootfahren während des Quetschichfest kennengelernt und sich dann entschieden, bei der Hilfsorganisation mitzumachen. Engagiert ist er dort als Wasserretter.

Eine Jugendgruppe gebe es bei der Wasserwacht Kreuzwertheim schon länger, erklären die beiden. »Das jüngste Mitglied war aber schon 15 Jahre alt«, so Merlein. Bei der Wasserwacht zähle man bis 28 Jahre zur Jugend. Schwerpunkte der Jugendarbeit seien bisher die technische und die Rettungsausbildung gewesen. Man habe am Eisschwimmen in Neuburg an der Donau teilgenommen und das Nikolausschwimmen, das die Kreuzwertheimer Wasserwacht ausrichtet, unterstützt.

In diesem Sommer hatte sich die Wasserwacht erstmals am Ferienprogramm der Kommunalen Allianz Marktheidenfeld beteiligt. Acht Kindern von acht bis zwölf Jahren habe man dabei unter anderem eine Schnitzeljagd, Funkübungen und Bootfahren angeboten. Die Kinder seien aus der gesamten Region der Allianz gekommen. »Über die Hälfte der Teilnehmer der Aktion wollten in die Wasserwachtjugend eintreten«, freut sich Merlein.

Nachdem es mehrere Anfragen von Eltern für eine Jugendgruppe der jüngeren Kinder gegeben habe, habe man sich entschlossen, diese anzubieten. Mitgliedergewinnung sei generell nicht einfach. »Da ist es schön, dass die Interessenten selbst auf uns zukamen.«

»Ein tolles Team«

Jan Theobald betont, es sei praktisch, bereits jüngere Kinder für die Wasserwacht zu begeistern. Und Merlein ergänzt: »Ich wünschte mir, ich wäre schon früher zur Wasserwacht gekommen.« Man werde dort gut unterstützt, es sei ein tolles Team und: »Man erlebt Neues und lernt Dinge, die man im Alltag nicht erfährt.« So gewinne man Selbstbewusstsein. Die neue Jugendgruppe richte sich hauptsächlich an 8- bis 14-Jährige, ältere Kinder seien aber auch willkommen. Über den Winter möchte man mit dem gemeinsamen Kennenlernen starten.

Eigene Schwimmausbildung

Spielerisch werden die Kinder zudem Grundlagen der Ersten Hilfe und Vieles zur Sicherheit im und am Wasser lernen. Im Sommer werde es dann eine Schwimmausbildung in einem Schwimmbad geben. Dafür herrsche im Landkreis ein großer Bedarf.

Außerdem werden die Nachwuchsretter den Umgang mit verschiedenen Rettungsmitteln lernen, sie werden mit dem Motorboot und Schlauchbooten fahren, Vertrautheit mit dem Funk und der Funk-Sprache erlernen. Auch die allgemeine Jugendarbeit mit gemeinsamen Spieleabenden, Ausflügen und Feiern werde nicht zu kurz kommen.

Die erste Gruppenstunde findet am 5. Oktober um 18 Uhr in der alten Schule Röttbach statt.

BIRGER-DANIEL GREIN