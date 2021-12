Wasserversorgung seit 50 Jahren sicher

Zweckverband: Seit der Gebietsreform gehören ihm die beiden Kommunen Wertheim und Freudenberg an

MAIN-TAUBER-KREIS 21.12.2021

Vom Wasserwerk in Wertheim Dertingen aus werden der Wasserzweckverband Main-Tauber und damit die Städte Wertheim und Freudenberg mit Wasser versorgt.

Der Verband selbst hat dabei keine direkten Anschlüsse an Haushalte, sondern gibt das Trinkwasser an die Stadt Wertheim und die Stadt Freudenberg ab. In diesem Jahr feiert der Verband sein 50-jähriges Bestehen.

Gegründet wurde der Zweckverband 1971 als Körperschaft öffentlichen Rechts durch die damals selbstständigen Gemeinden Dörlesberg, Ebenheid, Nassig, Rauenberg, Sonderriet und Wessental sowie der Stadt Freudenberg. 1972 nahm er seine Arbeit auf. Wegen der Gemeindereform mit den Eingemeindungen in den 1970er Jahren gehören dem Zweckverband heute die Städte Wertheim und Freudenberg an. Sitz des Zweckverbands ist Freudenberg.

Gegen Privatisierung

Roger Henning, Vorsitzender des Zweckverbands und Bürgermeister von Freudenberg, erklärt gegenüber unserem Medienhaus: »Der Zweckverband bedeutet Sicherheit in der Wasserversorgung für beide Städte, da wir gemeinsam besser für die Zukunft aufgestellt sind.« Wasserversorgung sei etwas Wesentliches für die Bürger beider Städte. »Ich bin ein großer Verfechter davon, die Wasserversorgung in staatlicher Hand zu lassen«, betont er. Wasser sei ein Grundrecht, deshalb sei er gegen eine Privatisierung. »Der Zweckverband ist gut aufgestellt«, ergänzt Henning. Herausragend findet er zudem, dass man eine Wasserversorgung aus eigenen Brunnen habe und nicht an die Bodenseewasserversorgung angeschlossen ist. »Die eigene Versorgung ist viel zukunftsfähiger«, ist er überzeugt.

Für die technische Betriebsführung des Zweckverbands sind die Stadtwerke Wertheim zuständig.

Zur Wasserversorgung berichten diese, bisher sei es wegen Trockenheit nicht zu Veränderungen bei der Schüttung der Quellen gekommen. »Jedoch kann nach länger anhaltenden Trockenperioden eine Absenkung der Grundwasserstände beobachtet werden«, so Geschäftsführer Thomas Beier.

Die Stadtwerke Wertheim beobachten die Grundwasserstände fortlaufend. Ebenso behalte man die Prognosen der Wissenschaftler, vor allem in Bezug auf eine mögliche Veränderung der Niederschlagsmenge und Temperaturveränderung, wegen der Klimaerwärmung im Blick. »Wir setzen verstärkt auf Verbundmöglichkeiten mit benachbarten Versorgern wie die Marktgemeinde Kreuzwertheim oder die Fernwasser Mittelmain, um im Notfall reagieren zu können«, so Beier.

Viele Investitionen

Im Laufe der Geschichte des Zweckverbands gab es viele große und kleine Investitionen in die Wasserversorgung. Zu den größten gehören die Anpassung des Pumpwerks Eichelsee 2018 für 450.000 Euro und die Erneuerung des Pumpwerks Wessental sowie die umfassenden technischen Erneuerungen des Hochbehälters Laukenhof 2020/2021 für zusammen 231.000 Euro.

Auch in der Zukunft werden große Investitionen anstehen. Diese fallen unter anderem für die Sanierung der Wasserkammern am Hochbehälter Laukenhof sowie als anteilige Beteiligung an den Maßnahmen zur Realisierung des zweiten Versorgungsstandbeins an. Letzteres erfolgt durch einen Anschluss nach Kreuzwertheim und zur Fernwasser Mittelmain. Weiterhin beteiligt sich der Zweckverband anteilig an den Kosten für die Sanierung der Brunnen im Aalbachtal.

Der Wasserversorgung werden künftig generell große Herausforderungen bevorstehen. Dazu zählen die Stadtwerke Wertheim Fachkräftemangel, Privatisierung der Wasserwirtschaft, Klimaerwärmung und Verschmutzung des Grundwassers mit Spurenelementen wie Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmitteln und deren Abbauprodukte.

Auch diesen Herausforderungen wird sich der Zweckverband stellen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Zahlen und Fakten Zweckverband Main-Tauber Die Wasserversorgung des Zweckverbands Wasserversorgung Main-Tauber erfolgt aus sechs Brunnen im Aalbachtal. Die Brunnen haben eine Tiefe von 45 Metern und wurden 1976 bebaut. Die Förderleistung liegt bei zehn Liter pro Sekunde bis 20 Liter pro Sekunde pro Brunnen je nach Genehmigung. Die jährliche Gesamtfördermenge pro Jahr liegt bei etwa 1,5 Millionen Kubikmeter. In Wertheim gibt es 19 Hochbehälter, in Freudenberg zwei. Das Trinkwassernetz inklusive Hausanschlussleitungen (ohne Privatleitungen, Brauchwasser, Entleerungsleitungen, Konzentratabwasserleitungen) ist in Wertheim 328,7 Kilometer und in Freudenberg 51,4 Kilometer lang. Zweckverbandsmitglieder sind die Stadt Freudenberg mit 55 Prozent Anteil und die Stadt Wertheim mit 45 Prozent Anteil. (bdg)