Wasserversorgung für 25.000 Einwohner geplant

Gemeinderat: Werbach soll im Frühjahr 2023 als letzte Kommune an den Zweckverband angeschlossen werden

Werbach 23.02.2022

Nach langjährigem Ausbau des 60-Millionen-Euro-Systems steht der Anschluss Werbachs nun so gut wie vor der Tür. Werbach ist der kleinste Partner im Zweckverband. Neben Tauberbischofsheim und Lauda-Köngshofen gehört dazu auch der Zweckverband der sogenannten Grünbachgruppe.

Seit 2006 sprechen die Verantwortlichen bereits über die Aufstellung der neuen Wasserversorgung. Angetrieben werden sie von einer fünf Jahre älteren Landesregelung, die auf die Sicherstellung der Frischwasserversorgung der Bürger zielt. Das Problem der Region sind zu hohe Nitratwerte, zudem liegen viele der Brunnen im überschwemmungsgefährdeten Taubertal. Hochwässer tragen unter anderem Trübstoffe und biologisches Material von der Oberfläche in die Brunnen ein und gefährden die Versorgung. Ziel des 2013 gegründeten Zweckverbands ist es, die Wasserversorgung räumlich breiter aufzustellen, um gut auf etwaige Versorgungsprobleme reagieren zu können.

2013 gegründet

2013 hat sich der Zweckverband gegründet, er spannt, mit dem ersten Spatenstich im Jahr 2016, ein künftiges Netz von 22 Brunnen aus zwei Quellgebieten, die bis zu 40.000 Einwohner mit Wasser versorgen können. Da sei viel Luft nach oben, man fahre auf Nummer Sicher, erklärte Klaus Seidenspinner den Werbacher Räten. Seidenspinner ist selbst ehemaliger Werbacher Gemeinderat, heute Geschäftsführer der WVMT. Geplant sei es, dass der Verband 25.000 Einwohner mit Wasser versorge. Die Brunnen und Quellen des Zweckverbands schütteten zusammen rund 270 Liter pro Sekunde. Die WVMT stelle ihren Kunden 145 Liter je Sekunde zur Verfügung. Eingeschlossen des notwendigen Prozesswassers, welches es braucht, um die Filteranlagen der Aufbereitung zu spülen, nutze man lediglich 60 Prozent des im Brunnensystem zur Verfügung stehenden Wassers.

43 Millionen Euro investiert

Die zurückliegenden Trockenjahre zeigten, dass man bei der Dimensionierung, weitsichtig geplant habe, sagte Seidenspinner. 2016 war mit dem Bau des zentralen Wasserwerks begonnen worden, mit dem Leitungsbau ein Jahr später. Bislang sind 43 Millionen Euro investiert worden, weitere 18,5 stehen noch aus. Darin fallen auch die laufenden Ausbaukosten zwischen Impfingen und Werbach. Als Letzte der Gemeinden im Verbund soll Werbach im Frühjahr 2023 angeschlossen werden, für die noch weiter nördlich liegenden Teilgemeinden Niklashausen und Gamburg soll es bis zum Ende des Jahres 2023 soweit sein.

Ausbau teils in Eigenregie

Teile dieses Leitungssystems werden die Werbacher in Eigenregie ausbauen. »Das WVMT-Projekt ist das seit Jahren größte Wasserprojekt des Landes Baden-Württemberg«, betonte Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr. Seine Werbacher halten, berechnet aus der künftigen Wasserabnahmemenge, knapp 7,5 Prozent an der WVMT und stimmten dem ihnen vorgelegten Wirtschaftsplan zu. Rund sieben Millionen Euro sollen in diesem Jahr investiert werden. Der Anschluss Werbachs macht heuer, mit mehr als drei Millionen Euro, den größten Einzelposten innerhalb des Investitionshaushalts aus.

