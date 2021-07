Wasserspiele mit der Feuerwehr und Paddelspaß auf der Tauber

Ferienprogramm: Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Thomas Schreglmann - Für alle Teilnehmer, auch für die Betreuer, besteht Unfallversicherungsschutz

Külsheim 27.07.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ferienspiele: Viel Spaß verspricht die DLRG-Jugend Külsheim auch wieder beim Paddeln auf der Tauber. Foto: Jugendpflege

Auch wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Ferienprogramm auf der Grundlage der momentanen Hygiene- und Abstandsregeln geplant wurde. Sollte es zum Veranstaltungstag neue Verordnungen geben, so würden diese dementsprechend umgesetzt oder die Veranstaltung kurzfristig abgesagt.

Die Stadt Külsheim, vertreten durch Bürgermeister Thomas Schreglmann, hat wieder die Schirmherrschaft des Ferienprogramms übernommen, heißt es weiter. So besteht für alle Teilnehmer, auch für die Betreuer, Unfallversicherungsschutz. Bei den Veranstaltungen mit dem Rollstuhl-Zeichen können auch Kinder mit Handicap teilnehmen. In diesem Fall sollten die Eltern mit den jeweiligen Veranstaltern in Kontakt zu treten, um die genauen Details abzusprechen, gegebenenfalls müsse eine Betreuungsperson mitkommen.

Die Termine in der Übersicht:

• Dienstag, 3. August, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt bei schönem Wetter Amphitheater PAGS, bei schlechtem Wetter: Festhalle Külsheim Alter: 6 bis 12 Jahre: Lasst Euch verzaubern?, Veranstalter: Stadt Külsheim; Zauberer Bennini entführt Euch in die Welt der Magie. Er schafft das Unmögliche, Dinge zu verwandeln, sie erscheinen oder verschwinden zu lassen. Am Schluss wird er jedem noch eine Ballonfigur modellieren. Jedes Kind erhält ein Getränk. Anmeldung ab sofort bei Silke Grimm unter Tel. 67322 oder per E-Mail: silke.grimm@kuelsheim.de

• Freitag, 6. August, 10 bis 14 Uhr, Treffpunkt Sporthalle Gewerbepark II (Kaserne): Wir machen eine Radtour. Veranstalter: RSV Radsportverein 1896 Vorwärts Külsheim: Wir machen eine Radtour mit anschließendem Grillen sowie verschiedenen Geschicklichkeitsspielen. Fahrkönnen für leichte Ausfahrten von ein bis zwei Stunden sind nötig. Mitzubringen sind ein funktionsfähiges Fahrrad, Helm, geeignete Schutzkleidung und gute Laune. Anmeldung ab sofort bis 4. August bei Joachim Krumrey unter Tel. 9319402 oder per E-Mail: joachim.krumrey@gmx.de

• Samstag, 7. August,14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Sporthalle PAGS Külsheim, Alter: 7 bis 12 Jahre, maximal zwölf Teilnehmer: Rund um den kleinen Ball, Veranstalter: FC Külsheim - Abteilung Tischtennis; verschiedene Spiele mit Ball, ohne Ball, mit Schläger, ohne Schläger, mit Platte, ohne Platte, diverse Koordinationspiele und Schulung des Ballgefühls. Mitzubringen sind ein Tischtennisschläger, Sportschuhe, kurze Hose und T-Shirt. Anmeldung ab sofort bis 2. August, 22 Uhr, bei Michael Düll unter Tel. 210303 oder per E-Mail: Michael.Duell@freenet.de.

• Mittwoch, 11. August, 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt: Boule-Platz (am Sportplatz Külsheim), Alter: 8 bis 16 Jahre: Boule-Spiel kennenlernen, Veranstalter: Boule-Club Külsheim; Einweisung in das Boule-Spiel und dann gegeneinander spielen. Anschließend gibt es Getränke und Grillwürste. Anmeldung ab sofort bis 2. August bei Albrecht Grimm unter Tel. 1740 oder per E-Mail: am.grimm@t-online.de

• Samstag, 14. August, 14.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Külsheim, Alter: 6 bis 14 Jahre, maximal 30 Teilnehmer (je nach Corona-Lage kann sich die Anzahl der Kinder ändern): Wasser - Marsch, Veranstalter: Feuerwehr Külsheim Es wird ein Kennenlernen der Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr geben sowie eine Begehung des Feuerwehrgerätehauses. Wasser, Spiel und Spaß stehen im Vordergrund. Mitzubringen sind eventuell Wechselkleidung und/oder Kleidung, die nass werden darf. Anmeldung ab sofort bis 13. August bei Felix Schneider per E-Mail: felixschneider65@gmail.com.

• Samstag, 14. August: Paddelspaß auf der Tauber von 13.45 bis 15.45 Uhr in Impfingen, Sportplatz, Treffpunkt: Dittigheim Sportplatz (Ortseingang), maximal 20 Teilnehmer (je nach Corona-Lage kann sich die Anzahl der Kinder ändern, wird per E-Mail bekannt gegeben), Veranstalter: DLRG-Jugend Külsheim: Bei einer Schlauchboottour paddelt Ihr von Dittigheim flußabwärts nach Impfingen. Wünsche bezüglich Aufteilung auf die Schlauchboote nimmt die DLRG-Jugend entgegen. Mitzubringen sind Wasserschuhe/alte Turnschuhe, Kleider, die nass werden dürfen, Wechselkleidung und Handtuch für danach, je nach Wetter: Regenjacke oder Sonnencreme. Anmeldung bis 8. August per E-Mail: ferienprogramm@kuelsheim.dlrg.de Ansprechpartner: Maximilian Lüdicke. Name und Alter sind bei der Anmeldung anzugeben. Alle Teilnehmer müssen schwimmen können. Die Kinder sollten zum Treffpunkt an den Sportplatz in Dittigheim gebracht und am Sportplatz in Impfingen wieder abgeholt werden.

• Freitag, 27. August, von 15 bis 18 Uhr, Treffpunkt: Tennisanlage am Sportplatz Külsheim, Alter: 6 bis 15 Jahre: Spiel, Satz und Spaß. Lust auf Tennis. Veranstalter: Tennis-Club Külsheim. Es geht um alles, was mit dem Tennissport zu tun hat, wie Vorstellung der Sportart, Schnuppertraining, Ballspiele, Unihockey, Kleinfeldtennis, Fußballtennis und weitere spaßige Spiele. Mitzubringen sind Sportschuhe, wenn möglich mit flachen Sohlen und Sportkleidung. Anmeldungen ab sofort bis 26. August bei Robert Kruck unter Tel. 6412 oder per E-Mail: robertkruck@gmx.de oder bei Holger Würzberger per Email: h.wuerzberger@gmx.de

• Samstag, 28. August, bis Sonntag, 29. August, von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, Treffpunkt: Sportplatz/Gerätehalle im Stadion des FC; Getränke zum Selbstkostenpreis: Freies Zelten. Veranstalter: FC Külsheim, Jugendabteilung. Man trifft sich zum gemeinsamen Zelten mit Grillen am Lagerfeuer. Die Kinder können das komplette Sportgelände zum Spielen nutzen, freie Programmgestaltung. Nach dem Übernachten in den Zelten gibt es ein gemeinsames Frühstück. Mitzubringen ist alles, was zum Zelten benötigt wird: Zelt, Schlafsack, Luftmatratze.

Grillen am Lagerfeuer

Zum Grillen am Lagerfeuer bringt jeder das mit, was er gerne grillen möchte, auch Geschirr und Grillbesteck. Geschirr fürs Frühstück nicht vergessen. Jedes Kind benötigt eine erwachsene Aufsichtsperson. Ein Erwachsener kann mehrere Kinder beaufsichtigen. Anmeldungen ab sofort bis 11. August per E-Mail: Jugendleitung-FC-Kuelsheim@t-online.de; Name und Alter sind bei der Anmeldung anzugeben.

• Jeden Montag während der Sommerferien von 20 bis 21 Uhr, Treffpunkt: Kasernenschwimmbad, Alter: ab 16 Jahre: Schnuppertauchen. Veranstalter: Tauchfreunde Taubertal. Einführung in die Technik des Tauchens mit Gerät. Gute Schwimmkenntnisse. Schuhgröße und Kleidergröße mitteilen. Mitzubringen sind Schwimmsachen, Taucherbrille, Flossen (soweit vorhanden). Anmeldung vorher bei Harry Wörner unter Tel. 424 oder Handy 0170 6920209.

el