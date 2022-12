Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wasserpreis in Freudenberg steigt

Erhöhung auf 4,75 Euro netto je Kubikmeter

Freudenberg 06.12.2022 - 11:26 Uhr 2 Min.

Wasserpreis

Die Kalkulation läuft bis Ende Dezember 2024. Grundlage für die Beratungen war die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren durch die Firma Schmidt und Häuser, Wirtschaftsberatung für kommunale Einrichtungen aus Nordheim.

Die Schwerpunkte der Berechnung stellte Irina Friesen, Leiterin Fachbereich I, vor. Berechnungsgrundlage sind die gebührenfähigen Kosten geteilt durch die geschätzte Frischwassermenge, die in den beiden Jahren verbraucht wird.

Daraus ergibt sich ein rechnerischer Nettopreis von 3,32 Euro pro Kubikmeter. Berücksichtigt werden soll, so der Vorschlag der Verwaltung, zudem die restliche Unterdeckung aus den Jahren 2014 bis 2016. Hierbei handelt es sich um rund 450.600 Euro. Sie entstanden, da die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Die Gemeinde behält sich weiter vor, die Unterdeckung aus den Jahren 2017 bis 2019 von rund 183.000 Euro in einer nachfolgenden Preiskalkulation auszugleichen. Bürgermeister Roger Henning betonte, die Wasserversorgung müsse in staatlicher Hand bleiben. Wasser sei eines der wichtigsten Güter und werde immer knapper.

Zuschuss-Verluste

Er verwies auf das Problem der Kostensteigerung. Zudem riskiere man bei fehlender Kostendeckung den Verlust von Zuschüssen in allen Bereichen. Freudenberg habe bereits jetzt einen der höchsten Wasserpreise in Baden-Württemberg, räumte er ein. Er verwies aber auch auf die bereits erfolgten Investitionen, beispielsweise zwei Millionen Euro für den neuen Hochbehälter. Diese Investition schlage sich in der Unterdeckung nieder, die man nun berücksichtige.

Zudem verwies er darauf, dass man bei Vergleichen mit anderen Gemeinden alle Kosten berücksichtigen müsse. So habe man zwar hohe Wassergebühren, aber vergleichsweise geringe Müllgebühren, nannte er ein Beispiel.

Die Mehrbelastung eines Haushalts mit drei Personen und 1000 Kubikmeter Wasserverbrauch durch die Erhöhung läge bei rund 59 Euro im Jahr. Die Verwaltung spreche sich klar für die Einbeziehung der Unterdeckung aus. Dann habe man die Baumaßnahme Hochbehälter komplett einbezogen.

Weiter berichtete Henning, Gemeinderat Hartmut Beil habe in der Sitzung des Verwaltungsausschusses beantragt, den Wasserpreis nur auf 4,50 Euro netto zu erhöhen. Dieser Antrag sei mit drei Ja gegen vier Nein Stimmen abgelehnt worden.

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend stellte Beil erneut den Antrag. Er begründete dies unter anderem damit, dass man nur einen Teil des Fehlbetrags aus 2014 bis 2016 ausgleichen könne, den Rest dann mit einer späteren Kalkulation. Rund 370.000 Euro der 450.000 Euro könnte man auch mit 4,50 Euro decken. Den Rest könnte man im nächsten Zeitraum aufnehmen, da dort das einzubeziehende Defizit geringer sei. 4,50 Euro sei für die Bürger ein Zeichen der maßvollen Erhöhung.

Er verwies auf die weiteren Preissteigerungen bei Strom, Heizung, Benzin und die Auswirkung der Inflation, die die Bürger treffen würden. Daher sei es besser, den Defizitausgleich auf längere Zeit zu verteilen.

Gemeinderat Klaus Weimer, erklärte, auch er wäre froh, wenn man nicht so stark erhöhen müsste. Er vertrat jedoch die Meinung, man müsse die restliche Unterdeckung komplett ausgleichen, da es auch in den Folgeperioden Unterdeckungen gebe. Rechne man sie jetzt ein, könne man beim nächsten Mal den Preis stabil halten oder vielleicht sogar etwas senken. Gemeinderat Peter Eckert ergänzte, was man jetzt aufschiebe, hole die Gemeinde später ein.

Brunnenwasser für die Gärten?

Der Meinung schloss sich auch Gemeinderat Sigfried Berg an. Zudem erklärte er, das Wassernetz werde schlechter, und es kämen weitere Investitionen hinzu. Gemeinderat Holger Weis wies darauf hin, dass etwas über 5 Euro für 1000 Liter Trinkwasser im Vergleich zu Flaschen billig sei. Er schlug zudem vor, zu prüfen, ob man die vorhandenen Brunnen der Wasserversorgung in der Gesamtstadt nutzen könne, um Bürgern günstiges Wasser, zum Beispiel für die Gartenbewässerung, bereitzustellen.

Der Antrag von Beil wurde mit nur drei Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. Dem neuen Preis von 4,75 Euro pro Kubikmeter stimmten zwölf Räte zu. Drei stimmten dagegen.

BIRGER-DANIEL GREIN