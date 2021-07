Wirbel ums Wasser auf dem Kräuterhof Höhefeld scheint beendet

Betreiber weisen Sicherheitsbedenken zurück

Gemüsegärtnermeister Matthias Kaufmann in einem der Gewächshäuser des Kräuterhofs Höhefeld mit unreifen Tomaten.

So sehr aufs Genaue bedacht hatte der Höhefelder Ortsvorsteher Christian Stemmler es in der jüngsten Sitzung seines Ortschaftsrats vom Papier abgelesen. Wäre der Bauherr ein anderer gewesen, vielleicht hätte Stemmler lässiger formuliert, vielleicht hätte es weniger Bedenken diverser Anlieger gegeben, dann wäre wohl auch der Ortstermin am 15. April 2021 nicht notwendig gewesen.

Anwohner, Nachbarn und Vertreter des Bauamts waren gekommen, um sich noch einmal vom Bauherren schildern zu lassen, wie man Dachwasser auffangen wolle, das man für den Gemüseanbau braucht.

Zäune geplant

Vorgetragen wurden von Nachbarn auch Sicherheitsbedenken und Angst vor einer Schnakenplage, die von der offenen Wasserfläche ausgehen könnte. Der Bauherr hatte dargelegt, dass das Becken ausreiche, um einen kompletten Hitzemonat überbrücken zu können, man werde einzäunen, in Richtung der Nachbarn bepflanzen und zudem das Wasser in Bewegung halten, um sicher zu stellen, dass eine Mückenplage ausbleibe.

Es gehe ausschließlich darum, das wertvolle Wasser dann aufzufangen, wenn es im Überfluss da sei. Das sei vernünftig und schone das Grundwasser.

Der Kräuterhof hat einen eigenen Brunnen, Wasser wird immer mehr zum raren Gut und zu einem nennenswerten Kostenfaktor in der Landwirtschaft. Bei ihnen werde immer ganz besonders kritisch hingeschaut, sagen die beiden Kräuterhof-Geschäftsführer Roland Becker und Matthias Kaufmann im Gespräch mit unserem Medienhaus. Mit eventuell naheliegenden Weltanschauungsfragen habe das Projekt rein gar nichts zu tun, es gehe ausschließlich um Landwirtschaft und Umweltschutz.

»Wir können aber schon sagen, dass wir unsere Erzeugnisse fast gänzlich an »Gut zum Leben« verkaufen. Ja, das stimmt natürlich«, erklärt Kaufmann.

Aus Dachentwässerung gespeist

Die Stadt Wertheim hatte dem Bau des Beckens, es soll 2022 realisiert werden, schon im vergangenen Jahr zugestimmt. »41 Meter lang, 23 Meter breit, an der tiefsten Stelle misst es fünf Meter«, so liest es Eberhard Wolf, Referatsleiter Bauordnungsrecht, aus dem Genehmigungsplan heraus. Das Volumen liege bei 3000 Kubikmetern und werde aus der Dachentwässerung gespeist. Es stünden zwischen 3000 und 4000 Quadratmeter Dachfläche zum Anschluss bereit. »Eine durchaus realistische Größe, um das Reservoir füllen zu können«, sagt Wolf.

Das Becken repräsentiere normales landwirtschaftliches Gebaren. »Ich gehe davon aus, dass wir noch viel mehr solcher Rückhaltebecken, auch bei anderen Landwirten, genehmigen werden«. Das beim Kräuterhof sei auch nicht die erste genehmigte Anlage, auch anderen seien schon nennenswerte Speichervolumina realisiert worden, bestätigt Wolf. Er rechnet die immer häufigeren Hitzeperioden dem Klimawandel zu. Die Region hier sei eine der ersten, die das deutlich zu spüren bekäme. Wolf nennt Weingegenden, wie die um Sommerach, wo schon länger gezielt Rückhaltebecken angelegt werden, um staubtrockenen Böden notwendiges Wasser zuführen zu können.

Für wasserintensive Kulturen, wie Gemüse, sei es unumgänglich, dass man bewässere. »Es schont zudem den Brunnen am Kräuterhof, ich denke, das ist eine gute Sache«, sagt Wolf.

Es sei möglich, dass im konkreten Fall auch der örtliche Grundwasserspiegel profitiere, das lasse sich aber, ohne genaue Kenntnisse der örtlichen Geologie und der Fließsysteme, nicht objektivieren. Der Gemüsegärtnermeister Matthias Kaufmann schaut bei der vorliegenden Planung auch aufs Geld. Schon jetzt mache Wasser fünf bis zehn Prozent der Produktionskosten aus.

Einige der rund 45 angebauten Gemüsesorten habe er bereits aus der Produktion nehmen müssen, »In den letzten drei, vier Jahren haben wir die zunehmende Trockenheit immer mehr gespürt«, erklärt Kaufmann. Immer wenn es knapp wurde, habe er der Not gehorchend auch Stadtwasser gezapft. »6000 bis 7000 Kubikmeter im Jahr. Das geht uns an den Geldbeutel und belastet natürlich auch das städtische Wassernetz, das zu diesen Zeiten sowieso schon unter Stress steht«, erklärt Kaufmann.

Auch er sieht den Klimawandel: »Immer längere Trockenperioden und dann Starkregenereignisse, die in kürzester Zeit viel mehr Wasser bringen als der Boden aufnehmen kann«. Gerade am Vortag habe es in kurzer Zeit fast 40 Liter Niederschlag gegeben, »Allein damit hätten wir das Rückhaltebecken schon zur Hälfte füllen können«, rechnet er.

Kein Stadtwasser mehr

Mit diesem Rückhaltebecken werde man auf die Entnahme von Stadtwasser künftig wohl ganz verzichten können, ziemlich sicher werde man auch die Grundwasserentnahme deutlich reduzieren können, Spitzen werde es aber dennoch geben, sagt er.

Die Hauptpflanzzeiten der Saisongemüse liegen Ende März und im Juni/Juli. »Da brauchen wir einfach genug Wasser, um die Qualität sichern zu können«.

Als Landwirt müsse er jetzt einen Schritt weiterdenken, so Kaufmann. Boden und Wasser seien die Grundlage seines Berufs, Naturschutz liege ihm da schon zwangsläufig am Herzen. Das Rückhaltebecken gewähre dem Betrieb in gewisser Weise nur einen Aufschub.

Bei vorwiegend sandigen Böden zwischen 20 und 60 Punkten müsse man davon ausgehen, absehbar nicht mehr alle Kulturen in der jetzt möglichen Vielfalt anbauen zu können. »Das ist vielleicht schon in fünf bis zehn Jahren, wir müssen es sehen«, meint Kaufmann.

Hintergrund: Der Kräuterhof Immer wieder gibt es Mutmaßungen, der Kräuterhof erschöpfe den Brunnen auf seinem Gelände und senke den Grundwasserspiegel ab. Das Landratsamt teilt dazu mit: »Der Bohrbrunnen des Kräuterhofs ist Teil des Grundwassernetzes des Landes Baden-Württemberg«. Regelmäßig werde er durch das Regierungspräsidium und die Landesanstalt für Umwelt besichtigt und untersucht, ein Teil der Messergebnisse sei in der öffentlichen Grundwasserdatenbank einsehbar, schreibt das Landratsamt. Laut Amt ist die wasserrechtliche Erlaubnis erstmals im Juni 1993 erteilt worden, zuletzt am 5. März 2021 erneuert worden und bis 31. Dezember 2031 befristet gültig. »Die Entnahmemengen und der Ruhewasserspiegel des Grundwassers werden durch den Betreiber monatlich notiert und jährlich vorgelegt. Zum Schutz des Grundwassers muss bei Unterschreitung eines festgelegten Ruhewasserspiegels die Entnahme eingestellt werden. Die Entnahmemengen schwanken erheblich zwischen 4500 und 29 000 Kubikmetern pro Jahr. Die zulässige Jahresentnahmemenge wurde bislang nie überschritten, ein regelmäßiges »Ausreizen« ist nicht erkennbar. Seitens der Wasserwirtschaft gibt es keine Veranlassung, eine pflichtbewusste Nutzung des Brunnens anzuzweifeln«, resümiert das Landratsamt. ()

