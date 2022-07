Was verbindet Wertheim historisch mit der Ukraine?

Geschichte: Über den gestifteten silbernen Sühnekranz

Wertheim 04.07.2022 - 14:35 Uhr 2 Min.

Das Opfer: Generalfeldmarschall Hermann von Eichhorn (1848-1918). Repro: Kurt Bauer, Grafschaftsmuseum Wertheim Sühnekranz des ukrainischen Hetmans Skoropadsky für den ermordeten Heerführer. Foto: Kurt Bauer, Grafschaftsmuseum Wertheim

Doch so unglaublich es scheinen mag, es gibt ihn in der Tat. Denn die Sammlungen des Historischen Vereins im Grafschaftsmuseum verwahren ein einschlägiges Dokument, das am früheren Ausstellungsort in der Kilianskapelle an bevorzugter Stelle einen Blickpunkt bildete, inzwischen aber weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Es handelt sich um den silbernen Sühnekranz, den nach der Ermordung des Generalfeldmarschalls von Eichhorn am 30. Juli 1918 in Kiew der Hetman (so viel wie Hauptmann) der Ukraine, Pawlo Skoropadsky, der Witwe in Berlin übermittelte. Wie aber gelangte diese Rarität nach Wertheim?

Hermann von Eichhorn war der Enkel des aus Wertheim stammenden preußischen Kultusministers Johann Albrecht Friedrich Eichhorn, einer der Wegbereiter des Deutschen Zollvereins von 1833. Der Enkel, in Breslau 1848 geboren, wurde nach erfolgreicher militärischer Karriere im Ersten Weltkrieg von 1915 bis März 1918 Führer der 10. Armee an der Ostfront, 1917 Generalfeldmarschall und seit März 1918 als Chef der Heeresgruppe Eichhorn/Kiew militärischer Gouverneur der Ukraine. Hier fiel er am 30. Juli dem vom terroristischen russischen Revolutionär Boris Donskoi verübten Bombenattentat zum Opfer. Donskoi, zum Tod durch den Strang verurteilt, starb am 10. August 1918.

Eichhorns Ermordung bedeutete nicht nur den Verlust eines erfolgreichen Heerführers, sondern auch eines hochgebildeten Charakters, dem man zugetraut hätte, den verhängnisvollen Ereignissen im November 1918 eine andere Wendung zu geben. Seitens der schon damals nach Selbstständigkeit strebenden Ukraine hatte der von der deutschen Seite gestützte russische General Pawlo Skoropadsky als Hetman die Stelle des Staatsoberhaupts eingenommen, und in dieser Funktion übermittelte er der Witwe Eichhorns das silbergetriebene Sühnezeichen.

Nach Deutschland geflüchtet

Die auch in der Ukraine sich danach überstürzenden Ereignisse führten dazu, dass Skoropadsky 1919 nach Deutschland flüchtete und sich in der Nähe von Potsdam niederließ. Hier wirkte er, der schon während seiner kurzzeitigen Machtstellung das ukrainische Kultur- und Bildungssystem vornehmlich mit Universitätsgründungen gefördert hatte, mit dem später von ihm gegründeten »Ukrainischen wissenschaftlichen Institut« weiter für sein in der Sowjetunion untergegangenes Land. Die geschichtlichen Ereignisse führten schließlich dazu, dass ihn ein ähnliches Schicksal wie Eichhorn ereilte. 1945 aus dem von den Russen bedrohten Berlin geflohen, wurde er am 16. April im Bahnhof Plattling bei einem alliierten Bombenangriff schwer verwundert. Zehn Tage später erlag er im Hospital des Klosters Metten diesen Verletzungen.

Der Historische Verein Alt-Wertheim hatte 1917 Verbindung zu Hermann von Eichhorn in Wilna aufgenommen und dem Generalfeldmarschall die Ehrenmitgliedschaft verliehen, die dieser mit Freude und Dank entgegennahm. Das damit geknüpfte Band führte dazu, dass Eichhorns Witwe, die 1919 das unruhegeschüttelte Berlin verlassen wollte, durch Vermittlung von Otto Langguth im Kreuzwertheimer Schloss vorübergehend unterkam. Da sich für die Dauer kein geeignetes Domizil in Wertheim fand, musste Frau von Eichhorn ihre hiesigen Zelte abbrechen. Anlässlich der Haushaltsauflösung gelangte die eingangs genannte Kostbarkeit, der von Hetman Skoropadsky gestiftete Sühnekranz, in die Wertheimer Sammlungen. Hier zeugt er noch heute von einer vor 100 Jahren zustande gekommenen Beziehung zur Ukraine.

Erich Langguth