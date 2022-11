Was sich Wertheimer Jugendliche wünschen - Die 13 Projektideen des Achter-Rats

Hintergrund: Geschichte der Jugendbeteiligung in Wertheim

In Wertheim hat die Beteiligung Jugendlicher am kommunalpolitischen Geschehen Tradition. In den Jahren 1998 bis 2014 fanden allein 22 Jugendforen unter Vorsitz des jeweiligen Oberbürgermeisters statt, bei denen die Jugendlichen ihre Interessen auch gegenüber dem Gemeinderat artikulierten. Über 55 jugendspezifische Themen und Projekte, so Uwe Schlör-Kempf vom Referat Bildung und Familie, konnten größtenteils umgesetzt werden. Jugendspezifische Projekte und Veranstatlungen wurden auf Anregung der Foren mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 500.000 Euro finanziert. mit Im Laufe der Jahre nahm das Interesse junger Menschen, sich an kommunalpolitischen Fragestellungen zu beteiligen, allerdings immer stärker ab. Mit dem Ende der Jugendforen entstand auf Facebook die Kommunikationsplattform "Jugend von Wertheim". Auf dieser wurden mit unterschiedlicher Intensität kommunalpolitische und jugendrelevante Themen diskutiert. Das Interesse der Jugendlichen sich über Soziale Netzwerk auszutauschen, nahm allerdings rasch stark ab. Zusätzlich gab es in Wertheim, so Schlör-Kempf, projektbezogene Beteiligungsformen. Das waren Projekte, bei denen Jugendliche ein klar umrissenes Vorhaben in einem begrenzten Zeitrahmen umsetzten. In Wertheim gehörte dazu etwa die Sanierung des Skater-Platzes oder die Gestaltung von Spiel- und Freizeitplätzen, wie in der Unteren Leberklinge. ( gufi)