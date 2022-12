Was schlummert unter dem Reinhardshof?

Sie ste­cken in Out­do­or­k­lei­dung, aber auch Schaum­mit­teln der Feu­er­wehr: So­ge­nann­te Per- und po­ly­fluo­rier­te Al­kyl­ver­bin­dun­gen (PFAS). Weil ei­ni­ge die­ser Stof­fe kreb­s­er­re­gend sind und sich auch in Trink­was­ser fin­den kön­nen, kön­nen sie auch die Ge­sund­heit von Men­schen ge­fähr­den. In der Re­gi­on gibt es ei­ni­ge Ver­dachts­fäl­le - auf Flug­plät­zen und auch im Main.