Was die Sinne mit Wein zu tun haben

Weinprobe: Ein Abend für Frauen mit der ehemaligen Weinkönigin Marion Schmieg und Saxofonist Frank Mittnacht in Bronnbach

WERTHEIM-BRONNBACH 25.02.2022 - 17:35 Uhr

Marion Schmieg und Frank Mittnacht bei der Weinprobe für Frauen. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Planungen waren schon lange angelaufen, Unsicherheiten wegen Corona mit einem speziellen Hygienekonzept überwunden. Zwei ausverkaufte Abende kurz hintereinander zeigten, wie sehr die Frauen - denen diese Weinproben vorbehalten waren - auf so eine Veranstaltung gewartet hatten. Ausdrücklich war eine Alternative zum Frauenfasching angekündigt worden, und so war es auch.

Gepflegte Atmosphäre

Keine Kostüme, keine Faschingsmusik, stattdessen eine gepflegte Atmosphäre von Deko und Outfits über das Essen bis zur Musik. Ein breitgefächertes Repertoire aus Jazz und Musicalmelodien, Hits von den Beatles bis zu ABBA bot Saxofonist Frank Mittnacht den ganzen Abend über. Sein unaufdringlicher Auftritt wurde immer wieder mit Applaus belohnt.

Die Tauberrettersheimerin Marion Schmieg, sei vor langer Zeit Weinkönigin gewesen, wie sie bei ihrer Vorstellung Auskunft gab. »Da müsst ihr mit zurechtkommen.« Ihr Job als Vermessungstechnikern ruhte 2013/2014 ein Jahr lang. Als Weinkönigin war sie im In- und Ausland unterwegs. Aktuell sei sie in Elternzeit, und zum ersten Mal seit Langem habe sie sich in Schale geworfen, hohe Schuhe angezogen und sei zur Vinothek nach Bronnbach gefahren. Zuhause hat sie einen kleinen Weinberg, den sie selbst versorgt, mit Baby im Kinderwagen.

Frank Mittnacht war in seiner Funktion als Kulturamtsleiter und als Musiker neben einem Presseverteter als Mann zugelassen. Er freute sich über den Ansturm auf die Karten und dankte seinem Team. »Welcher Mann hat nicht gerne mal 40 Damen zu seinen Füßen«, meinte er. Aus dem ganzen Main-Tauber-Kreis waren die Teilnehmerinnen angereist. Viele in kleinen Gruppen. »Unsere Männer holen uns ab«, hieß es. Diese hätten voriges Jahr ja auch zur Klosterbierprobe gedurft. Endlich sei man wieder mit Freundinnen unterwegs. »Jetzt sind wir mal dran.«

Information und Humor

Marion Schmieg hatte nicht zuviel versprochen. Es gab Informationen zu den ausgewählten Tropfen, aber auch allerlei Wissenswertes rund um die fünf Sinne, auch im Zusammenhang mit Wein und Weinbau. Was Frauen besser können als Männer wurde dabei humorvoll angesprochen. Der Satz, »Wir haben unsere Sinne beinander«, bekam großen Zuspruch. Beim Fühlen war das ohnehin klar, denn da tun sich wohl viele Männer schwer. Aber auch beim Hören gab es viel Zustimmung bei den Anwesenden. Man wisse ja, dass Mütter immer als Erste hören, wenn das Baby weint. Und das Riechen? »Wir suchen uns die Männer nach dem Geruch aus«, weiß Schmieg. »Männer sind halt einfacher gestrickt«, war das einhellig bestätigte Fazit.

Einem Pinot Rosé Crémant folgten fünf Wein, die die Fachfrau im Lauf der vierstündigen Weinprobe präsentierte. Einen perfekten Starter habe man mit dem »badischen Champagner« im Glas. »Etwas Prickelndes geht immer.« Das fanden die Teilnehmerinnen auch und erfuhren vom Moussierpunkt in einem »anständigen« Sektglas. Von da aus steigen die Perlen hoch. Schön anzusehen und wichtig für einen guten Tropfen. Die Brücke zwischen der Bedeutung der Sinne und dem Wein war so schnell geschlagen.

Für die Staatskasse

Die Sektsteuer von 1.02 Euro pro 0,75 Liter sorge für 377 Millionen Euro in der Staatskasse. Man tue also etwas Gutes für den Staatshaushalt, meinte Schmieg schmunzelnd. Auch war zu erfahren, dass der Stadtrat von Würzburg schon 1728 beschloss, die besten Weine des städtischen Bürgerspitals in Bocksbeutel abzufüllen.

Zurück zu den Sinnen: Fühlen könne man die Temperatur des Weines durch das Glas. Hören könne man das Ploppen des Korkens, das Plätschern beim Einschenken und für die Winzerin das Allerschönste: Wenn es im Herbst gärt, höre man am feinen Rauschen, dass sich etwas tut im Keller. Der italienische Antipastiteller passte perfekt. Dabei wie beim Wein ging es ums Schmecken.

Seit 1482 gebe es das Reinheitsgebot für Wein, länger als das für Bier. »Schluss mit der Weinpanscherei«, habe es damals geheißen. Dass Frauen eher fruchtige Weine mögen, sei erwiesen. So hatte Marion Schmieg Weine in diese Richtung ausgewählt.

Die Intensität steigerte sich dabei im Verlauf der Präsentation vom leichten Cuvée aus Müller-Thurgau, Scheurebe und Bacchus bis zum Spätburgunder Schwarzriesling. Alle Beteiligten waren sich am Ende einig: Es war ein gelungener Abend mit interessanten Erkenntnissen auf vielen Ebenen.

PETRA FOLGER SCHWAB