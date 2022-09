Was das Neun-Euro-Ticket im Main-Tauber-Kreis gebracht hat

Teilweise überfüllte Busse und Bahnen

Main-Tauber-Kreis 01.09.2022 - 11:06 Uhr 4 Min.

Dienstagmittag in Wertheim: Die meisten Fahrgäste nutzen noch das 9-Euro-Ticket. Erstmal vorbei: das 9-Euro-Ticket ist Geschichte.

Melanie Ott von "Ott Reisen" in Wertheim bestätigt eine größere Auslastung der Linienbusse. Sie hat besonders viel Zuspruch auf der Linie von Wertheim über das Village nach Würzburg festgestellt. Die Vereinfachung durch den Wegfall der unterschiedlichen Tarife im Grenzgebiet von Bayern und Baden-Württemberg hätten alle Beteiligten sehr genossen. Allerdings bedauert Ott, dass der Verkehr auf den Straßen wenig nachgelassen habe. Das Sonderticket sei wohl eher in der Freizeit genutzt worden. Sie plädiert für eine Vereinfachung der Tarife. Die aktuelle mediale Präsenz des ÖPNV dürfe nicht verpuffen, so Melanie Ott, die ein bundesweites attraktives Jobticket sinnvoll fände.

Linienbusse am Wochenende

Armin Löber vom Busunternehmen "Gute Reise Hauck" in Elsenfeld sagt, dass die Nachfrage unter anderem auf der Linie 83 von Miltenberg über Mönchberg, Eschau, Wildensee und Stadtprozelten nach Wertheim besonders groß war. Da hätten an den Wochenenden statt Kleinbussen normale Linienbusse eingesetzt werden müssen. Für die Fahrer sei das Ganze durch den zusätzlichen Ticketverkauf und die Kontrollen der Ausweise teils stressig gewesen. Es habe Verspätungen und Unzufriedenheit bei manchen Fahrgästen gegeben. Insgesamt sei die Resonanz in den Bussen aber sehr gut. Es sei eine erfolgreiche Maßnahme gewesen, um mehr Kunden für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Seine Firma stehe der Entwicklung eines Nachfolgeangebotes auf Bundesebene positiv gegenüber, weil es mehr Fahrgäste in die öffentlichen Verkehrsmittel bringe und so die Umwelt schone.

Stefan Ehrlich hat für "Ehrlich-Touristik" Großheubach festgestellt, dass das Neun-Euro-Ticket für Fahrer und Fahrgäste eine enorme Vereinfachung war. "Volle Kiste", meldete beispielsweise Fahrer Uwe Kiok auf der Linie von Miltenberg nach Würzburg. Wesentlich kundenfreundlicher seien solche Tickets, da man nicht die Tarife der verschiedenen Landkreise studieren müsse, meint Ehrlich. Es sei nicht sehr nachhaltig, wenn es jetzt keine Nachfolgelösung gebe. Natürlich müsse das Angebot des ÖPNV mit Infrastruktur und Vertaktung verbessert werden. Da seien die Länder gefragt. Auf jeden Fall müsse Schluss sein mit den Dschungeltarifen, das sei klar geworden. Ein Nachfolgeticket würde Ehrlich begrüßen, egal zu welchem Preis. "Es muss attraktiv sein", so der Unternehmer. Kundin Heide Heilmann findet das auch und würde eine Weiterführung begrüßen. Sie nutzt den ÖPNV im Raum Miltenberg regelmäßig und fährt auch häufig nach Würzburg. "Da komme ich ganz entspannt an und brauche keinen Parkplatz zu suchen", sagt sie. Arzttermine stimme sie mit dem Fahrplan ab und plane noch etwas Zeit für einen Kaffee oder Shopping ein.

Viele Radler auf der Bahn

Die Westfrankenbahn hat laut ihrem Sprecher Denis Kollai vor allem im Fahrradsektor profitiert. Da seien die Züge ausgelastet gewesen. Es sei schön gewesen, nach der Pandemie wieder mehr Fahrgäste zu haben. Dramatische Situationen habe es keine gegeben. Zwar hätten manche Kunden auch mal Pech gehabt, aber wenn sich die Nachfrage plötzlich verdoppelt, sei das nicht mehr machbar. Auch Kollai befürwortet für die Zukunft einen einheitlichen Tarif. "Das war super einfach zu verstehen", sagt er rückblickend. Die neun Euro seien ein guter Preis zum "Anfüttern" gewesen. Jetzt müssten die Verkehrsminister verhandeln.

Bei der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) wurden laut Pressesprecher Markus Moll über 3000 Tickets verkauft. Größere Probleme seien dem Landratsamt nicht bekannt geworden. Viele Familien und Berufspendler konnten entlastet werden, da die Fahrkartenabonnements drei Monate lang auf neun Euro reduziert wurden. Das sei eines der Ziele der Aktion gewesen. Eine mögliche Fortführung sieht Moll kritisch und gibt zu bedenken, dass es nachhaltiger gewesen wäre, das Geld beispielsweise in die Sanierung von Bahnstationen und den weiteren Ausbau regelmäßiger Taktverkehre auch im ländlichen Raum zu investieren. "Dies sind Faktoren, ohne die eine echte Verkehrswende nicht gelingen kann", stellt der Pressesprecher fest.

Kreis: Ausbau der Infrastruktur

Die Einfachheit von Tarifstruktur und Gültigkeit sei positiv gewesen, und zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer konnten auf den ÖPNV aufmerksam gemacht werden. Diese haben sich teilweise erstmals mit den ÖPNV-Angeboten vor Ort befasst und konnten die ÖPNV-Angebote auch länderübergreifend nutzen. Unabhängig von der Bepreisung eines möglichen Nachfolgemodells müsse die Finanzierung durch Bundesmittel sichergestellt sein, heißt es aus dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Das Engagement des Landkreises gelte eher der Modernisierung von Bahnstationen, der Schaffung barrierefreier Bushaltestellen und generell dem stetigen Ausbau eines vertakteten Bus- und Bahnangebots mit modernen Fahrzeugen sowie dem Ausbau des Ruftaxiangebots. "Dies erscheint uns wichtiger als eine Nachfolgeaktion zum Neun-Euro-Ticket" sagt Markus Moll abschließend.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund Das Neun-Euro-Ticket gab es jeweils in den Monaten Juni, Juli und August 2022. Es galt bundesweit im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Abonnentinnen und Abonnenten in den Verkehrsverbünden bekamen ihre Karten automatisch zum gleichen Preis und konnten so ebenfalls profitieren. Durch diese Aktion sollten Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zog am Montag eine erste Bilanz. Rund 52 Millionen Tickets seien über den gesamten Zeitraum bundesweit verkauft worden, teilte der VDV mit. Hinzu seien mehr als zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gekommen. 20 Prozent der Käuferinnen und Käufer waren laut VDV zuvor noch nie mit dem ÖPNV unterwegs gewesen. 27 Prozent waren "aktivierte Kunden", die Busse und Bahnen zuvor seltener als einmal im Monat genutzt haben. Das Ticket hat demnach die Nachfrage im ÖPNV deutlich gesteigert. Dabei wurde neben dem günstigen Preis die Vereinfachung des Reisens sehr begrüßt. Der Tarifdschungel von mehr als 300 lokalen ÖPNV-Anbietern, die alle ihre eigenen Berechnungen und Tarife haben, spielte keine Rolle. Was die Nutzer freute, kostete den Bund für die drei Monate allerdings 2,5 Milliarden Euro zusätzlich als Ausgleich für Einnahmeausfälle bei den Verkehrsunternehmen. Der ÖPNV ist Ländersache. "Die Energiepreise schießen durch die Decke und belasten den öffentlichen Verkehr extrem", sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Viele Bürger meinen, der Bund solle zusätzliche Milliarden besser für den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur als für extrem billige Fahrkarten ausgeben. Aktuell diskutieren Bund und Länder über Nachfolgelösungen für das Neun-Euro-Ticket. pefs