Warum Wertheim jeden Tag um 2264 Menschen wächst

Mehr als 7680 Menschen pendeln in die Stadt

Wertheim 02.12.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Das Gewerbe- und Industriegebiet Bestenheid gehört mit seiner Vielzahl von Unternehmen zu den Standorten in Wertheim, das eine hohe Berufspendlerquote aufweist. Foto: Axel Häsler

Mehr als 7680 Menschen sind im vergangenen Jahr nach Wertheim zur Arbeit gefahren kommen, weist der bundesweite Pendleratlass aus, der sich auf die Erhebungen aller statistischer Landesämter beruft. Zugleich verließen aber auch 5417 Personen die Stadt, um woanders zu arbeiten. Ein positives Pendelsaldo liegt also immer dann vor, wenn mehr Menschen zum Arbeiten nach Wertheim kommen, als die Stadt auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz in einer anderen Gemeinde verlassen.

Wertheim ist damit auch weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Und ist - nimmt man nur die Zahl der Einpendler als Indiz - im vergangenen Jahr als Arbeitsort noch einmal attraktiver geworden. Zählten die Statistiker im Jahr 2020 laut der Bundesagentur für Arbeit erst etwas mehr als 6900 Einpendler, ist ihre Zahl inzwischen auf knapp 7700 angewachsen. Wertheim hat mehr Ein- als Auspendler. Und auch innerhalb der Kommune legen Berufstätige teilweise Strecken von 20 Kilometern zurück, um von ihrem Wohn- zu ihrem Arbeitsort zu gelangen. Der Pendleratlas weist mehr als 7300 Männer und Frauen aus, die nicht an ihrem Wohnort arbeiten und häufig mit dem eigenen Auto den Weg zu ihrem Arbeitsplatz in einem der Wertheimer Gewerbe- und Industriegebiete oder in die Innenstaadt zurücklegen.

Allerdings ist bei der Interpretation der Zahlen Vorsicht geboten. Denn nicht immer treten Berufstätige ihren Weg zur Arbeit täglich an. Gerade seit Corona hat sich die Zahl der Home-Office-Arbeitsplätze in vielen Branchen vervielfacht. Der tägliche Weg zur Arbeit entfällt damit für so manchen Beschäftigten. Nicht immer also steigt die Bevölkerungszahl Wertheims täglich auf mehr als 25.000 Menschen, wie im Pendleratlas angegeben. Dass der Pendleratlas trotzdem diese Zahlen ausweist, hat einen einfachen statistischen Grund: Alle Beschäftigten, die einpendeln könnten, sind mit ihrem Arbeitsort in Wertheim gemeldet.

Auch bei vielen Fernpendlern kann diese statistische Unschärfe auftauchen. Wer in Wertheim wohnt und nach Frankfurt oder sogar nach München pendelt, muss und wird dies in 2021 nicht mehr an jedem Wochenende und schon gar nicht täglich getan haben. Moderne Kommunikationswege lassen die Arbeit von Zuhause aus inzwischen einfacher zu.

Ein Blick auf die Geschlechter zeigt: Pendeln ist keine Männerdomäne (mehr). Auffällig ist trotzdem: Die Zahl der männlichen Ein- und Auspendler übersteigt die der weiblichen zum Teil um mehr als 1000 Berufstätige. Anders ist die Relation bei den innerörtlichen Pendlern. Hier sind fast genauso viele Frauen (3579) wie Männer (3764) mit dem Auto von ihrer Wohnung zu ihrem Arbeitsplatz unterwegs. Im Ergebnis lässt sich damit sagen: Frauen pendeln in Wertheim weniger oft über die Gemeinde- oder sogar die Landkreisgrenzen hinweg als Männer. Sie haben ihren Arbeitsplatz häufiger auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass die Zahl der Frauen, die zu ihrem Arbeitsplatz fahren, insgesamt kleiner ist, als die der Männer.

Die meisten Wertheimer Ein- und Auspendler sind - wenig überraschend - im Alter zwischen 25 und 67 Jahren. In der Personengruppe der unter 25-Jährigen und der Berufstätigen über 67 Jahren nimmt die Zahl der Pendler erheblich ab. Viele Menschen in diesen Altersgruppen dürften nicht mehr oder noch nicht berufstätig sein.

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten ist bei Frauen erheblich höher. Deshalb sind sie auch häufig unter den Pendlerinnen zu finden. Auffällig ist dabei, dass selbst weite und damit auch teure Wege von Frauen in Teilzeit in Kauf genommen werden. So pendeln mehr Frauen (1601) mit einem Teilzeitvertrag aus einer anderen Kommune oder aus einem Nachbarlandkreis nach Wertheim, als Frauen (1594), die in Vollzeit beschäftigt sind. Innerörtlich kehrt sich das Verhältnis um. In Wertheim sind es deutlich mehr teilzeitbeschäftigte Frauen (2075), die von ihrem Wohnort zur Arbeit fahren, als vollzeitbeschäftigte Frauen (1504).

Ein Blick über die Gemeindegrenzen in andere Städte zeigt die Bedeutung Wertheims als Wirtschaftsstandort für den nördlichen Landkreis auf.

Allein 647 Külsheimerinnen und Külsheimer machen sich auf den knapp acht Kilometer langen Arbeitsweg nach Wertheim. Aber nur 199 Wertheimer fahren die entgegengesetzte Strecke nach Külsheim zur Arbeit.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Stadt Freudenberg. Auch für die Berufstätigen dieser Kommune ist Wertheim das Hauptziel. Mit 252 Einpendlern liegt der Anteil der Wertheimer, die in Freudenberg arbeiten, allerdings höher als in Külsheim. Hier dürften die Rauch Möbelwerke für viele der Arbeitsort sein.

Würzburg Hauptziel

Den Main-Tauber-Kreis verlassen mehr Menschen zum Arbeiten, als in den Kreis gefahren kommen. Wobei der Landkreis und die Stadt Würzburg die beiden Hauptpendelziele sind: In beide Gebietskörperschaften pendeln zusammen 3684 Berufstätige aus dem Main-Tauber-Kreis.

Gunter Fritsch

Zahlen und Fakten: Weite Wege zur Arbeit Über 5400 Frauen und Männer verlassen Wertheim, um in einer anderen Kommune einer Arbeit nachzugehen. Diese als Auspendler bezeichnete Gruppe legt dabei teilweise erhebliche Strecke zur Arbeit zurück. So haben etwa 87 Personen aus Wertheim ihren Arbeitsplatz im knapp 76 Kilometer entfernten Frankfurt. 111 Berufstätige pendeln sogar mehr als 230 Kilometer bis nach München. Wobei aus den Zahlen des Pendleratlasses für Deutschland für 2021 nicht hervorgeht, wie oft diese Pendelstrecken unter der Woche zurückgelegt werden. Dürften die München-Fahrer zumindest vor Corona Wochenendpendler gewesen sein, war und ist die Strecke nach Frankfurt auch täglich zu bewältigen. Angesichts von der stetigen Zunahme von Home-Office-Arbeitsplätzen dürfte sich die Zahl der Pendelbewegungen auf den Fernrouten seit Corona allerdings deutlich verringert haben. Auffällig an den Auspendelbewegungen ist auch: Die Zahl der Pendler, die in den südlichen Main-Tauber-Kreis fahren, ist vergleichsweise gering. Lediglich nach Tauberbischofsheim, das mit rund 16 Kilometer Entfernung auch gut mit der Bahn zu erreichen ist, pendeln knapp 500 Menschen aus Wertheim. Je weiter es nach Süden im Landkreis geht, um so niedriger werden die Pendlerzahlen von Wertheim aus. 85 Frauen und Männer fahren noch die 25 Kilometer bis nach Lauda-Königshofen. Umgekehrt bestehen in die beiden bayerischen Gemeinden Kreuzwertheim und Marktheidenfeld die engsten Pendlerverflechtungen. gufi