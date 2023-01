Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum sich die Kirche St. Wendelinus mehrmals verändert hat

Freudenberg entdecken (16): Rauenbergs Geschichte

Freudenberg 09.01.2023 - 11:36 Uhr 2 Min.

Die Kirche St. Wendelinus Rauenberg hat viele Veränderungen erlebt. Foto: Birger-Daniel Grein

Erstmals erwähnt wurde das Dorf am 3. Januar 1379 unter dem Namen »Ruhenberg«. Es geht wohl aus drei älteren Siedlungen hervor. Deutlich früher erwähnt wurde der Dürrhof (Durreberch) rund zwei Kilometer nördlich vom Dorf gebaut. Er wird 1178 erstmals erwähnt und war damals ein Klosterhof des Zisterzienser-Klosters Bronnbach. Der Dürrhof hat eine eigene katholische Kapelle. Sie wurde 1718 gebaut. Die Kapelle gehört, wie auch die Rauenberger Kirche, heute zur Seelsorgeeinheit Freudenberg. Am 1. Januar 1925 wurde die Gemarkung des Dürrhofs Teil der Gemarkung von Rauenberg.

Sage über einen Jäger

Im Zusammenhang mit dem Dürrhof gibt es eine Sage über einen Jäger. Er war ein Angestellter des Dürrhofs und lebte im Forsthaus des Hofs. Er soll drei Mal geschossen haben, gegen den Mond, die Sonne und Gott selbst. Daraufhin wurde er verflucht. Er soll heute noch über die Gemarkung des Dürrhofs mit seinem Bluthund streifen und »Horrido, Horrido« rufen.

Zu den auffälligen Gebäuden des Dorfs gehört seine große Kirche. Sie wurde 1861 gebaut und dem heiligen Wendelinus geweiht. Damals war es eine kleine Kirche von zehn mal sieben Metern mit kleinem Glockenturm und zwei Glocken. 1865 wurde ein Pfarrhaus aus rotem Sandstein eingeweiht. Das Grundstück dafür habe der Rauenberger Bürgermeister Ludwig Grein der Kirche geschenkt. Es wird erzählt, er sei zu Fuß nach Freiburg gegangen, um die bauliche und finanzielle Zusage für Kirche und Pfarrhaus zu bekommen. 1892 zerstörte ein Blitzeinschlag den Glockenturm der Kirche. Zwei Jahre später wurde das Gotteshaus St. Wendelinus verlängert. Ebenso wurde ein hölzerner Glockenturm errichtet.

Bei der Vergrößerung der Kirche wurde der neue Chorraum auf der einen und das Langhaus auf der anderen Seite des bisherigen Baus angebaut. Die ursprüngliche Kirche bildete danach das Querschiff der neuen Kirche. Der bisherige Chorraum (Altarraum) wurde mit einer neuen Mauer vom übrigen Raum der Kirche getrennt und als Sakristei genutzt. 1963 bekam die Kirche drei zusätzliche Glocken.

Kindergarten abgebrannt

Im Dezember 1955 brannte der Kindergarten, der in einer Holzbaracke eingerichtet war, ab. 1957 wurde auf dem Gelände des früheren Friedhofs oberhalb der Kirche ein neuer Kindergarten gebaut. Auch bei der Kirche gab es umfassende Umbauten. Der hölzerne Glockenturm wurde abgerissen und durch einen Glockenturm aus Sandstein ersetzt. Außerdem bekam die Kirche eine neue Orgel. Der Kindergarten wurde 1990 nochmals vergrößert und umgebaut. 1980 erfolgte eine weitere Innenrenovierung der Kirche. Die letzte umfassende Innensanierung fand in den Jahren 2014 bis 2016 statt. In den Jahren 2020 bis 2022 wurde die Fläche zwischen Kirche und Kindergarten umfassend neu gestaltet. Dabei wurde auch ein Haus aus dem 19. Jahrhundert abgerissen. Der Platz bekam den Namen »Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platz« nach dem letzten verstorbenen Pfarrer der Seelsorgeeinheit Freudenberg.

1853 wurde das Rathaus gebaut. Es diente damals auch als Schulhaus. 1905 wurde gegenüber ein Schulhaus aus Sandstein gebaut. Im Dorf trug es den Namen »Steinerne Schule«. Neben dem großen Klassenraum war dort auch die Lehrerwohnung untergebracht. Bis Herbst 1967 hatten zwei Lehrer die 1. bis 8. Klassen unterrichtet.

Genutzt wurden der große Schulsaal in der neuen Schule und der kleinere Schulsaal im Rathaus. 1967 kamen die Schüler der 5. bis 9. Klassen an die Grund- und Hauptschule Freudenberg. Die Grundschulklassen wurden weiterhin in Rauenberg unterrichtet, je zwei im kleineren Rathaussaal und im größeren Schulhaus. 1995 begann der Bau der Eichwald-Grundschule, die Kinder aller vier Ortsteile besuchen. Sie wurde 1996 eingeweiht.

Die ehemalige Schule neben dem Rathaus dient inzwischen als Haus der Vereine.

Wo heute die Parkanlage an der großen Kurve im Dorf ist, war bis in die 1970er eine große Schlucht, die den Ort in zwei Teile trennte. Über diese gab es eine Brücke. Anfang der 1970er Jahre wurde die Schlucht aufgefüllt.

