Warum in der Altstadt Gelbe Säcke liegenbleiben

Müllabfuhr: Nach den Feiertagen häufen sich in der Großen Kreisstadt Wertheim Fehlbefüllungen - Verursacher selten ermittelt

Wertheim 11.01.2023 - 14:49 Uhr 2 Min.

Am Mittwoch blieben viele Gelbe Säcke in der Wertheimer Altstadt liegen. Der Grund: Sie waren falsch befüllt und der Entsorger klebte Beanstandungszettel auf die Säcke. Foto: Gunter Fritsch

Die zahlreichen Beanstandungsaufkleber auf den Säcken zeigten an: Hier wurden Säcke falsch befüllt. Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes waren schnell vor Ort und hatten dank akribischer Sucharbeit in den Säcken nach Hinweisen den Befüller schnell ermittelt. Statt Verpackungsmaterialien befand sich in den Gelben Säcken Gewerbeabfall, weshalb der Entsorger Inast die Säcke nicht mitnahm.

Der Bauhof Wertheim musste mit einem Fahrzeug anrücken und die Entsorgung der liegengebliebenen Säcke übernehmen. Kosten, die der Verursacher jetzt zu zahlen habe, wie Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamtes, auf Nachfrage dieser Redaktion das weitere Verfahren erläuterte. Mohr, der auch am Mittwoch durch die Altstadt gelaufen war, war ebenfalls eine hohe Zahl an Fehlbefüllungen von Gelben Säcken aufgefallen.

Gerade bei den Abfuhrterminen nach Weihnachten und Silvester, so seine Erfahrungen, komme dies häufiger vor. Bis zu 50 Gelbe Säcke seien wegen falscher Befüllungen in Extremfällen in der Innenstadt nach solchen Terminen schon einmal liegengeblieben, berichtet er von seinen Erfahrungen. Dass ein Verursacher ausfindig gemacht werden kann, sei dabei allerdings eher selten: »In 95 Prozent der Fälle tappen wir im Dunkeln.« Und so kann anhand des Abfalls selten nachvollzogen werden, wer die Säcke unsachgemäß befüllt hat. Allerdings gebe es in der Altstadt auch immer wieder Beispiele, wo die liegengebliebenen Säcke aufgrund ihrer Inhaltsstoffe relativ einfach dem Eigentümer des Abfalls zuzuordnen seien. Mohr, der selbst einmal durch die Altstadt mit einem Müllfahrzeug unterwegs war, beschreibt, dass es für die Mitarbeiter der Entsorgungsfirma relativ einfach sei, falsch befüllte Säcke vor dem Beladen des Lastwagens zu erkennen. Zum einen sei das Gewicht ein wichtiges Indiz, dass sich im Sack nicht ausschließlich Verpackungsmaterialien befinden. Außerdem sei es immer auffällig, wenn die Säcke innen schwitzten. »Dann beinhalten sie häufig organische Abfälle und Speisereste.« Ein weiterer Grund, die Befüllung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auch Mülltonnen betroffen

Letztlich sind es aber nicht nur Gelbe Säcke, die vom Entsorgungsbetrieb beanstandet werden. Auch Mülltonnen, egal ob für den Bioabfall oder für Papier und Pappe, werden nach Aussage von Mohr immer wieder ungeleert stehengelassen, weil sie mit Fremdstoffen befüllt sind. Der Klassiker: Restmüll landet in der Bio- oder in der Papiertonne, weil sie über Nacht unbeobachtet an der Straße stehen.

Probleme gebe es immer wieder auch mit der Befüllung von Müll-Containern, wie es sie in großer Zahl etwa auf dem Wartberg für die Hochhäuser gebe, berichtet der Ordnungsamtsleiter von seinen langjährigen Erfahrungen. Inzwischen sei man dazu übergegangen, die Kosten für die Entsorgung der falsch befüllten Container auf alle Bewohner des jeweiligen Hauses umzulegen. Geändert habe dies am Verhalten einiger weniger allerdings wenig, Müllbehältnisse weiter falsch zu befüllen, so Mohr.

gufi