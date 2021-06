Warum die Spitze des Wertheimer Marktbrunnens weg ist

Der Wertheimer Marktbrunnen hat keine Spitze mehr. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und der Firma Rycek aus Würzburg entfernten am Dienstag das gute Stück mit einem Kran, um an die darunter liegenden Wasserleitungen und den Wasserauslauf heranzukommen. Beide sind defekt, wie Benedikt Kleiser vom Hochbauamt erläuterte. Die Firma Rycek, die aktuelle auch an der Sanierung der Kilianskapelle beteiligt ist, wird die Wasserver- und -entsorgung nun wieder in Gang setzen. Nach derzeitigen Kalkulationen wird dies voraussichtlich 2500 Euro kosten. Und dann wird der unter Denkmalschutz stehende Brunnen aus dem 19. Jahrhundert auch seine Spitze zurückbekommen.