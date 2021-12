Warum die Schornsteinfegerin Glück bringt

Jahreswechsel: Judith Krauter weiß, worauf es beim sicheren und effizienten Heizen ankommt - Sie berät Kollegen bei komplexen Anlagen und gesetzlichen Änderungen

Die 27-jährige Mondfelderin Judith Krauter ist unter den Fegerinnen noch ein ganz besonderes Exemplar. Sie ist Spätberufene, wie sie sagt, war Landes- und Bundessieger und berät ihre meist männlichen Berufskollegen in deren Paradedisziplin, nämlich dann, wenn es um moderne Technik und Neuerungen in Sachen Feuerungsanlagen geht.

Das mit dem Glückbringen ist eine Zusatzqualifikation, die alle Schornsteinfeger seit jeher mitbringen. Sie hat, historisch betrachtet, einen greifbaren Bezug zu Silvester. Der Schornsteinfeger ist früher um den Jahreswechsel unterwegs gewesen und hat der Kundschaft die Jahresrechnung präsentiert. Für viele war er der Erste, den man im neuen Jahr traf - seine Wünsche zu Glück und Segen zählten doppelt. Für das Quäntchen Extraglück unterm Jahr hat es sich eingebürgert, die goldenen Knöpfe der Uniform zu berühren oder die rußige Uniform selbst. In manchen Gegenden hilft es auch den Schornsteinfeger zu küssen - ein übergriffiger Vorstoß, den Judith Krauter so ohne weiteres keinem Kunden durchgehen lassen würde.

Die 27 Jahre alte Pragmatikerin hat auch für die Sache mit dem Glück eine eher rationale Erklärung. Schon früher habe man gewusst, dass die Arbeit des Schornsteinfegers vor dem gefürchteten Kaminbrand schützt. So ein Brand riss meist das komplette Haus mit sich - ein Glück, wenn es nicht passiert. Für viele Kinder sei es noch heute ein Spaß, den Schornsteinfeger zu berühren. Manchmal sei es auch ernster mit den Glückswünschen, sagt Krauter: »Manchmal haben die Leute Probleme, Krankheit, schwierige Zeiten in der Familie ?«. Judith Krauter selbst hat »das ganze Schornsteinfegergeschäft von klein auf mitbekommen«, sagt sie. Ihr Papa Heinz ist Schornsteinfeger, aber bei der Berufswahl habe das lange keine Rolle gespielt. »Ich habe BWL studiert, aber es war nicht das Richtige für mich, so ein Bürojob passt nicht zu mir«, sagt sie.

Zwei-, dreimal sei sie mit dem Papa mitgegangen, dann hatte sie »Ruß geschnupft«. »Man hat viel Kontakt mit Menschen, eine abwechslungsreiche Arbeit und vom Dach aus beste Aussichten.« Wenn es regne, dann müsse man da halt durch. Vor allem müsse man mit dem Kopf bei der Sache sein - wegen der Höhe. »Jeder Schornsteinfeger kennt einen Schornsteinfeger, der vom Dach gefallen ist«, man dürfe den Respekt nicht verlieren, sagt Judith Krauter. Den Schornstein zu putzen mit dem klassischen Leinen- oder Stangenbesen, das sei längst nicht mehr alles - komme aber auf dem Lande, wo es viele Öfen gibt, zum Glück noch viel häufiger vor als in der Stadt, sagt sie. Auch Ölheizungen seien auf dem Land nach wie vor stark vertreten, auch bei denen ist der Schornsteinfeger zur regelmäßigen Prüfung gefragt, um eine möglichst umweltfreundliche Verbrennung sicherzustellen.

Immer mehr werde mit »Biomasse« geheizt. Der Schornsteinfeger versteht darunter Scheitholz, Holzpellets und Hackschnitzel. Dazu kommen die großen und kleinen Gasheizungen. Wärmepumpen für die Grundlast findet Judith Krauter clever, die sind aber nicht ihr Revier. »Wo nichts verbrannt wird, hat der Schornsteinfeger kein Recht«, sagt sie. Man dürfe da keine Scheuklappen haben, selbst mache sie auch viel Energieberatung oder berate in Sachen Lüftungsanlagen. »Der Schornsteinfeger hatte schon immer mit dem Gebäude insgesamt zu tun«, betont sie.

Die Diversifizierung in dieser Richtung sei ein wichtiges Standbein für die Branche. »Es wird im Sinne der CO2-Reduktion immer schärfere Maßnahmen geben«, ist Krauter sich sicher. Die Dämmung eines Bestandsgebäudes ist ihrer Überzeugung nach immer nachhaltiger, als gleich ein neues Haus - selbst höchster Effizienzklasse - zu bauen.

Sie selbst habe es bei der Arbeit gern abwechslungsreich und vielseitig. Auch deswegen arbeitet sie nur zwei Tage im väterlichen Betrieb in Mondfeld. Drei Tage die Woche arbeitet die 2019er-Bundessiegerin beim Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks in Ulm. »Als technische Beraterin, für die Kollegen. Oft rufen auch Handwerker an, selten Endkunden«, sagt sie. Es könne schon sein, dass die männlichen Kollegen da Vorbehalte gehabt hätten, wenn sie sich von einer Frau beraten lassen sollten - das vergehe aber meist schnell, sagt Krauter. Sie ist gefragt, wenn die Kollegen bei besonders komplexen, herausfordernden oder großen Anlagen nicht weiterkommen oder wenn es um neueste gesetzliche Änderungen und ihre Auswirkungen geht. »Das war für mich ein großer Schritt, direkt nach der Meisterschule«, sagt Krauter. Geholfen habe sicher, dass sie »schon älter« gewesen sei, als sie sich für ihr Handwerk entschieden hat. »Wenn man reifer ist, geht man da anders ran, ans Lernen und all das.« Es sei vielleicht »einfach gut durchgelaufen«, sagt sie mit Blick auf den spannenden Job bei der Innung. Auf Dauer wolle sie irgendwann ganz in den heimischen Betrieb einsteigen. »Aber noch nicht gleich, die Zweigleisigkeit gefällt mir gut, nur eines wäre mir im Moment vielleicht zu langweilig. Man lernt viel. Ziemlich sicher ist es eine sehr gute Vorbereitung auf eine eventuelle Selbstständigkeit.«

Hintergrund: Holz emissionsarm verfeuern Nachwachsender Rohstoff auf der einen Seite, Feinstaub auf der anderen. Seit gut zehn Jahren erfreuen sich die Kaminöfen - seien sie nun aus dem Baumarkt oder vom Fachhändler - größter Beliebtheit und gleichzeitig großer Kritik. Jetzt haben Ofenbesitzer Sorgen, dass man ihnen ihr Schätzchen nehmen könnte. »Anfangs waren diese Anlagen nur wenig reglementiert«, sagt Judith Krauter. Das habe sich erst mit der 1. BImSchV geändert. Der Buchstabensalat steht für die 2010er Verordnung, die Grenzwerte zur Luftreinheit festlegt. Dort wird festgelegt, dass Anlagen Schritt für nachgerüstet oder ausgetauscht werden müssen, um einen emissionsärmeren Ausbrand zu erreichen. Das Problem sei nur bedingt ein technisches, »Meist liegt es am Nutzer«, sagt Krauter. Schon beim Anzünden würden Fehler gemacht. Man müsse schön luftig stapeln, das Kleinholz obenauf legen und das Feuer von oben her entzünden, sagt Krauter. »Beim Holz brennen nicht die festen Bestandteile, es gast aus«. Wichtig sei auch, die Verbrennungsluft richtig einzustellen, ein schönes Feuer sei sichtbarer Indikator umweltfreundlicher Verbrennung. »Die Primärluft erst reduzieren, wenn es wirklich richtig brennt. Wenn das Feuer nur glimmt, ist es fatal«, sagt Krauter. Entgegen der landläufigen Meinung halte Holz, das nur glimme, die Wärme nicht. Wer das wolle, brauche einen schweren Ofen, nur der garantiere wirksame Speichermasse. Eine Schwelle zur Nachrüstung alter Öfen ist 2020 überschritten worden, bis 2024 sind jetzt Öfen der Baujahre ab 1995 im Fokus. Judith Krauter betont, dass es Ausnahmen für bestehende Anlagen gibt und eine noch weiterreichende Verschärfung der Grenzwerte derzeit nicht diskutiert werde. ()