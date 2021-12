Warum der Baum an der Decke hängt

Dekoration: Glasmuseum Wertheim erzählt die Geschichtes des Thüringer Glaskugelschmucks

Farbenprächtiger Glasschmuck, wie die Heiligen Drei Könige und Maria, Josef und das Christuskind, zeigt das Wertheimer Glasmuseum ebenso wie die Weihnachtsgurke oder den - besonders bei US-Amerikaner beliebten - American-Football-Spieler. Foto: Gunter Fritsch Maschinell gefertigte Weihnachtsbaumkugeln wurden in Ost- und Westdeutschland in den 1950/60er Jahre nach dem Geschmack der Zeit gefertigt. Foto: Gunter Fritsch Der Weihnachtsbaum hängt von der Decke: In Lauscha in Thüringen, wo die Herstellung von gläsernem Christbaumschmuck der Legende nach erfunden wurde, hingen die Glasbläser - weil es an Platz fehlte - die Weihnachtsbäume an die Raumdecke. Foto: Gunter Fritsch Ein "Art-Decó-Baum" aus den 1920er-Jahren: Er ist vor allem geschmückt mit Tierfiguren, die aus Milchglas vom Glasbläser "frei vor der Lampe" geblasen wurden. Foto: Gunter Fritsch Aus Glas, in Formen geblasene Früchte und Tannenzapfen zieren diesen Weihnachtsbaum. Foto: Gunter Fritsch Über 300 Silberkugeln zieren den drei Meter hohen "Wertheimer Glasröhrenbaum". Er besteht ausschließlich aus Wertheimer Laborglasröhren, die miteinander verknüpft und mit den Silberkugeln behangen sind. Mit der jährlichen Weihnachtsausstellung erinnert der stilisierte Baum an die Herkunft der Wertheimer Glasindustrie. Foto: Gunter Fritsch Kitschig bunter Christbaumfiguren schmücken diesen Weihnachtsbaum. Foto: Gunter Fritsch

Weil man aber nicht auf den Schmuck in der Weihnachtszeit verzichten wollte, kam das gute Stück einfach an die Decke. Schmuck für den Baum in Form von einfachen Kugeln und Formsachen hatten die Glasbläser. Den stellten sie häufig in mühevoller und anstrengender Heimarbeit selbst her, wie die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Glasmuseums, Barbara Benz, zur Geschichte des Christbaumschmucks erläutert.

In Lauscha erfunden?

Zuerst stellten die Glasbläser in Lauscha, dem Ort in Thüringen, an dem der Legende nach die farbigen Glaskugeln als Christbaumschmuck zuerst erzeugt worden sein sollen, Hohlglasperlen und Früchte aus Glas für die Modeschmuckindustrie her. Auch Hohlglastiere für die Spielzeugindustrie entstanden in Heimarbeit. Anstatt teure Walnüsse und Äpfel zu fertigen, soll dann 1847 ein Lauschaer Glasbläser auf die Idee gekommen sein, farbige Glaskugeln herzustellen. Die Weihnachtsbaumkugel war geboren und trat in den kommenden Jahrhunderten ihren Siegeszug durch die festlich geschmückten Wohnzimmer fast überall auf der Welt an.

20 Jahre später boomte das Geschäft mit den Kugeln bereits so stark, dass in Lauscha die Massenfertigung für Christbaumschmuck einsetzte. Voraussetzungen hierfür waren: der Bau einer Gasanstalt, verbesserte Brenner mit höheren Temperaturen, eine neue ungiftige Versilberungsmethode (Silbernitrat statt Bleioxid) und eine Fülle von neuen Farben. Noch heute gelte Lauscha in Thüringen als eine der ersten Adressen für gläsernen Christbaumschmuck, will die Ausstellung mit historischem Christbaumschmuck im Wertheimer Glasmuseum zeigen. Auch wenn die Zahl der Glasbläser in dem Ort in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen habe, erzählt Barbara Benz.

Entwicklung zur Industrie

Der Weihnachtsbaum mit seinem gläsernen Schmuck musste in Lauscha im 19. Jahrhundert an die Decke, weil die Stube zugleich auch die Fertigungsstätte für die Glaskugeln war. In familiärer Heimarbeit fertigten hier die Eltern mit ihren Kindern zwölf bis 16 Stunden am Tag die Produkte an, für die sie von sogenannten Verlegern die Aufträge erhalten hatten. Auf der Leipziger Messe zeigten die Verleger jährlich rund 2000 Modelle von Neuem aus Glas gefertigtem Christbaumschmuck. In Heimarbeit sollten die Glasbläser dann anschließend eine kaum zu bewältigende Auswahl und Menge an Glasschmuck herstellen. Hoher Konkurrenzdruck, Billigpreise und Kinderarbeit waren oft die Folge.

Den Wandel von der Heimarbeit hin zu einer florierenden Christbaumschmuckindustrie können Besucher der Christbaumschmuck-Ausstellung im Wertheimer Glasmuseum an zehn kleinen Weihnachtsbäumen nachvollziehen, die in zwölf Vitrinen die ganze Vielfalt des Christbaumschmucks von seinen Anfängen bis in die Jetztzeit zeigen. Beginnend mit dem »Früchte-Weihnachtsbaum«, an dem aus Glas gefertigte Früchte hängen, die häufig in dafür eigens in Lauscha gefertigten Formen geblasen wurden. Weiter über den »Art-Déco-Baum« aus den 1920-Jahren, an dem aus weißem Milchglas freihändig »vor der Lampe« geblasene Hirsche, Hunde und andere Tiere zu sehen sind.

Bis hin zu den beiden Weihnachtsbäumen, deren Schmuck aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt, mit den ersten maschinell hergestellten Kugeln aus Ost und West. Neben dem frei und in Formen geblasenen Kugel- und Figurenschmuck entstehen in Thüringen und in den nach Westdeutschland umgesiedelten Werken maschinell gefertigte Kugeln und Formschmuck, auch in modischen Pastellfarben. Unter ihnen, so berichtet Barbara Benz, sei auch die seit 1953 in Wertheim angesiedelte Textilglasfabrik Schuller gewesen.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Weihnachtsausstellung Die Weihnachtsausstellung im Wertheimer Glasmuseum zeigt den vielfältigsten Christbaumschmuck aus Glas von seinen Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mit der Ausstellung der über 100 Jahre alten historischen Christbaumschmuck-Sammlung mit seinen rund 1000 weihnachtlichen Exponaten von 1860 bis heute erinnere das Glasmuseum auch an die Herkunft der Wertheimer Laborglasindustrie aus Thüringen, heißt es von den Ausstellungsmachern. Die Ausstellung ist bis zum 9. Januar im Glasmuseum zu sehen, und zwar jeweils von dienstags bis sonntags, von 14 bis 17 Uhr, auch am 1. Januar. Am 31. Dezember ist das Museum geschlossen. Es gilt im Museum die Zwei-G-Plus-Regelung: Eingelassen werden nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen aktuellen Schnelltest nachweisen können. gufi