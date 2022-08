Warum das Wertheimer Rote Kreuz dringend neue Helfer braucht

Wichtig für Burg-Konzerte und weitere Veranstaltungen

25.08.2022 - 16:20 Uhr 5 Min.

Tina Handel (links) und Tobias Albert üben Erste-Hilfe-Maßnahmen für die DRK-Bereitschaft Wertheim. Die Rotkreuzler in der Großen Kreisstadt brauchen dringend neue Helfer - sonst können viele Veranstaltungen nicht mehr sanitätsdienstlich abgesichert werden. Foto: Matthias Schätte

Der Wertheimer Ortsverein bemüht sich schon seit Jahren um neue Helfer - mit bescheidenem Erfolg. »Auf dem Papier sind wir 42«, sagt der Vorsitzende Berhard Amend. »Zwei Drittel sind weit über 60 Jahre alt.« Der Mittelbau mit Helfern zwischen 30 und 60 Jahren fehlt fast komplett, darunter gibt es eine Hand voll jüngerer Rotkreuzler. »Wir suchen schon lange, wie alle anderen Vereine auch«, sagt Tobias Albert, Bereitschaftsleiter und mit seinen 30 Jahren einer der jüngsten Helfer. Seine Familie hat eine lange Tradition im Roten Kreuz. »Wir hoffen, dass sich nach Corona der eine oder andere neu orientiert und das mal ausprobieren will.«

Monatlich Übungsabend

Einmal monatlich treffen sich die Helfer zum Übungsabend in der Rettungswache in der Uihleinstraße, erzählt Albert, während er mit Tina Handel (27) nach einer Reanimations-Übung die Übungspuppe verpackt. Die Bereitschaft, der beide angehören und die zum Beispiel für Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen eingesetzt ist, arbeitet schon seit Jahren mit umliegenden Ortsvereinen zusammen, um genügend Helfer stellen zu können.

Das klappt nicht immer: Für das Techno-Festival »Exit:Ruine« am 10. September auf der Wertheimer Burg mussten die Helfer Anfang vergangener Woche abwinken. Jeweils sieben Helfer in zwei Schichten waren auch mit Hilfe der umliegenden Bereitschaften personell nicht zu stemmen, sagen Albert und Kreisbereitschaftsleiter Marco Genise. Der Veranstalter muss sich nun anderswo Sanitäter organisieren. »Wir haben ein Problem, Personal zu gewinnen«, sagt Genise. »Und es gibt Ideen und Ansätze, das zu ändern.« Auch Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau spricht gegenüber unserer Redaktion davon, dass man neue Wege gehen müsse und gehen werde. »Wir gehören zu den Veranstaltungen genauso dazu wie die Feuerwehr, die die Brandwache macht oder der Metzger, der Würstchen verkauft«, macht Genise klar. »Oder andere Ehrenamtliche, die mit anpacken. Und ohne dieses Engagement werden diese Veranstaltungen zum Teil nicht mehr möglich sein.«

Corona zeigt Wichtigkeit

In Zeiten der Corona-Pandemie waren die Rotkreuzler umjubelte Helfer, immer wieder wurde betont, wie wichtig das Ehrenamt im Katastrophenschutz ist. Rotkreuz-Helfer stampften Testzentren aus dem Boden, bildeten Tester aus, versorgten mit Sanitätsmaterial. Auch ihr Wirken lobte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei einem Festakt für die Helfer im Juli.

Viele Menschen haben ihre Hilfsbereitschaft gezeigt, ob in der Nachbarschaftshilfe oder bei der Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Doch längerfristig und in Strukturen will sich kaum jemand engagieren, haben verschiedene Studien ergeben. Und das wird für Hilfsorganisationen zum Problem. Andererseits aber auch zu einer Chance, wo man ansetzen kann. »Im DRK-Landesverband gibt es diverse Studien, die zeigen: Projektbezogenes Engagement wird immer wichtiger. Da können wir als DRK - Kreisverband wie auch die Ortsvereine - uns darauf einstellen, das zu ermöglichen«, sagt Genise.

Beispiel Flüchtlingserstaufnahme auf dem Reinhardshof: Rotkreuz-Helfer wiesen potenzielle Helfer ein, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen. »Ich kann niemanden in einem dreistündigen Crashkurs zum Sanitäter ausbilden«, sagt Genise. »Aber ich kann ihm Grundlagen zur Lebensmittelhygiene vermitteln, um ihn beispielsweise an der Essensausgabe einzusetzen.«

Gleiches habe gegolten, als Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge in Vorbereitung waren. »Zum Glück wurde die Notunterkunft nicht gebraucht, aber da wäre ein massiver Personaleinsatz nötig geworden«, sagt Genise. »Wichtig dabei ist: Wir sprechen nicht davon, dass derjenige dann gleich Mitglied wird. Unsere Statuten geben jetzt schon her, dass wir auch freie Mitarbeitende einsetzen können.« Das sei auch versicherungstechnisch abgedeckt und ein Modell, das man beispielsweise auch bei der Unterstützung von Blutspendeaktionen einsetze.

Die voll ausgebildeten Rotkreuz-Helfer seien dann gefragt, als Instruktoren ihre Kenntnisse in Kurzschulungen an freiwillige Helfer weiterzugeben. »Dafür sind wir gerüstet und dafür rüsten wir uns noch stärker. Natürlich in der Hoffnung, darüber auch Menschen zu gewinnen für ein weiteres Engagement.« In der Vergangenheit habe man so aus langjährig engagierten Freiwilligen auch für den Ortsverein Wertheim Mitglieder gewinnen können, sagt Albert. »Man muss nicht Blut sehen können, um beim Roten Kreuz willkommen zu sein oder sich dort wohlzufühlen.«

Für Einsätze im Katastrophenschutz oder für Sanitätswachdienste braucht es allerdings weiter sanitätsdienstlich qualifizierte Helfer. »Da wird die Bündelung von Kräften über die Ortsvereine hinweg der Weg sein«, sagt Genise. »Die Bündelung ist das A und O. Das merken wir nicht nur in Wertheim, das ist anderswo ähnlich.«

Lücke bei neuen Helfern

Die Zeiten, als die 1995 aufgehobene Feuerschutzabgabe für viel Zulauf bei Feuerwehren, THW und DRK gesorgt haben, sind lange vorbei. Durch das Ende der Wehrpflicht fehlen auch die Zivis, auch wenn es nun ein Freiwilliges Soziales Jahr gibt. Bei der Nachwuchswerbung habe man festgestellt, dass es nur über persönliche Ansprache funktioniere, nicht über Werbeflyer oder Ähnliches, sagt Albert. Tina Handel aus Grünenwört ist seit 2018 beim DRK. »Dazu gekommen bin ich über meinen Bruder, weil das Tobias' Nachbar war. Der hat mich da so reingezogen«, erklärt sie. »Früher war das ganz anders«, sagt Amend. »Da ist man in die Familien und hat gesagt gekriegt: Du musst in einen Verein, dass du irgendwo unterkommst.«

Das DRK hat sich den veränderten Rahmenbedingungen angepasst: Mittlerweile wurden Teile der Grundausbildung geändert, um sie attraktiver zu machen. »Früher war das pro Modul ein ganzes Wochenende. Heute sind alle Module an einem Präsenz-Wochenende, dazu gibt es dazu Online-Einheiten«, erklärt Albert. Das Einführungsseminar besteht aus acht Unterrichtseinheiten. »Der Kreisverband ist sehr engagiert, vieles nach Tauberbischofsheim zu holen, damit man nicht bis nach Pfalzgrafenweiler muss«, sagt Albert. Dort, am Rande des Schwarzwalds, liegt die DRK-Landesschule. Von Wertheim aus sind es mehr als 200 Straßenkilometer.

Strukturen auf dem Prüfstand

Auch über Strukturen denke man nach, erklärt Genise. »Brauchen wir wirklich 19 Ortsvereine? Es gibt Ansätze, Verwaltungsaufgaben in den Ortsvereinen zu bündeln, um so Ressourcen zu gewinnen.« Seit 2014 ist er Bereitschaftsleiter in Bettingen, seit 2017 Kreisbereitschaftsleiter. Als Zivildienstleistender ist er im Rettungsdienst mitgefahren, über die Bettinger »Helfer-vor-Ort«-Gruppe 2009 zum DRK zurückgekehrt, erklärt der Softwarearchitekt. Beim Bettinger Ortsverein besuchen zwischen 10 und 20 der etwa 30 Aktiven die Übungsabend, der Verein erstreckt sich auch auf Lindelbach, Urphar, Kembach und Dietenhan. Aus den beiden letztgenannten Orten gibt es derzeit keine Aktiven.

»Neue Helfer sind in allen Ortsvereinen willkommen«, sagt Genise. Und wieder mehr Personal, das sei der Knackpunkt für die Zukunft, da sind sich alle Verantwortlichen einig.

Das will sich das Wertheimer DRK auch aus der eigenen Jugend heranziehen. Eine Jugendrotkreuzgruppe ist im Oktober 2019 erfolgreich gestartet, musste aber in Folge der Corona-Pandemie auf Aktivitäten verzichten. Sie soll ab Herbst wieder aktiv werden, wenn das personell möglich ist.

Am 25. September wollen die Wertheimer DRK-Helfer außerdem ihre Arbeit präsentieren - beim Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, der dieses Mal auf dem Taubersportplatz stattfinden soll. Tobias Albert hofft auf Aspiranten, die Lust haben, sich das DRK anzuschauen: »Wer Spaß hat, Menschen zu helfen und etwas für die Gemeinschaft zu tun, ist bei uns genau richtig.«

IDie Helfer der DRK-Bereitschaft Wertheim treffen sich zum Üben einmal monatlich um 19 Uhr in der DRK-Rettungswache in der Uihleinstraße. Nächste Termine: 6. September, 11. Oktober, 8. November, 13. Dezember. Auch die anderen Ortsvereine suchen Helfer. Infos und Ansprechpartner: https://www.drk-tbb.de

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim Der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim umfasst die nördliche Hälfte des Main-Tauber-Kreises. Zum ihm gehören 19 Ortsvereine, sechs davon auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim. Die aus den Ortsvereinen gestellten Bereitschaften sind unter anderem im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz eingebunden, aber auch bei Sanitätswachdiensten bei Kultur- oder Sportveranstaltungen. Der Kreisverband ist im Rettungsdienst aktiv, aber auch im sozialen Bereich. Er betreibt unter anderem zwei Kleiderläden, ein Hausnotrufsystem und Essen auf Rädern. Zudem gibt es Migrations- und Suchdienste sowie Angebote beispielsweise im Seniorensport. Mit dem Bau eines DRK-Campus auf dem Wertheimer Reinhardshof will der Verband ab Herbst auch in den Bereich der Kurzzeit- und Tagespflege einsteigen. ()