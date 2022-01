Baupfusch in Wertheim: Warten auf Entschädigung

Architekt verweigert Jens Müller weitere Zahlungen

Jens Müller im Untergeschoss. Die Etage -jetzt im Rohbau- sollte ursprünglich überhaupt nicht saniert werden.

Diese beziffert Müller inzwischen mit über einer Million Euro. Tendenz steigend. Denn das Gebäude wird nicht besser, wenn der Bau weiter still steht und die Bau- und Materialkosten immer weiter steigen. 380.000 Euro hat er inzwischen erhalten.

Die Vorgeschichte: Pfusch am Bau sorgte für einen Wasserschaden bei der Sanierung von Müllers Gebäude. In den Verhandlungen wurde eindeutig festgestellt, dass die Dachdeckerfirma nicht ordnungsgemäß arbeitete und der Architekt seiner Überwachungspflicht nicht ausreichend nachkam. Dazu kam, dass der Architekt weiter bauen ließ, obwohl ein Gutacher zu viel Feuchtigkeit im Gebäude festgestellt hatte. Aus einem kleinen Schaden, der laut Müller mit einer Bautrocknung für 5000 Euro zu beheben gewesen wäre, wurde dann dieser immense Schaden. Alles eindeutig vor Gericht festgestellt und auch im Urteil so niedergeschrieben.

Nach seinem Sieg vor Gericht im vergangenen Oktober wollte Müller seinen Bau zügig bis Herbst 2022 fertigstellen. Und endlich seine Beatmungs-Wohngemeinschaft eröffnen. Doch daraus wird erst einmal auf absehbare Zeit nichts.

Erneut geklagt

Denn erneut musste sein Anwalt Bernd Kober eine Klage mit detaillierten Kostenvoranschlägen beim Landgericht Mosbach einreichen. Es sah alles eindeutig aus. Richterin Susanne Wunderlich verpflichtete mit ihrem Spruch den Beklagten, alle weiteren Kosten und Aufwendungen zu erstatten, die im Zusammenhang mit der fehlerhaften Bauüberwachung des Bauvorhabens des Klägers entstanden sind und noch entstehen werden.

Auch eine Quote legte die Vorsitzende fest: 75 Prozent der Schuld wies sie dem Architekten zu, 25 Prozent der Dachdeckerfirma. Eigentlich ein Vorteil für Jens Müller, denn beide haften gesamtschuldnerisch. Wenn also ein Schuldner ausfällt, kann er sich an den anderen halten. Aber so einfach ist es nicht. Denn die Dachdeckerfirma, vielmehr ihre Versicherung, legte gegen das Mosbacher Urteil Revision ein. Laut Müller und Anwalt Kober ein reines Verzögerungsmanöver. Denn die Schuld, die ein Mitarbeiter des Unternehmens sogar vor Gericht selbst eingeräumt hatte, wird wohl vom Oberlandesgericht in Karlsruhe nicht angezweifelt werden. Nur dauern wird es, bis hier ein Urteil gesprochen wird. Womöglich wieder Monate.

Es gehe hier wohl um die gesamtschuldnerische Haftung, gegen die sich der Dachdecker und die Nürnberger Versicherung wehren, so Müller. »Hierzu muss man wissen, dass die Versicherung des Architekten bei 500.000 Euro gedeckelt ist«, sagt Jens Müller.

Drei Jahre dauernder Streit

Wenn der Architekt dann irgendwann nicht mehr zahlen kann, müsste die Dachdeckerfirma den Rest begleichen. Unabhängig der festgestellten Quote. Doch wie hoch ist nun der Schaden? Die ursprüngliche Klage belief sich auf 380.000 Euro. Allerdings wird nun auch drei Jahre gestritten, in denen nichts passiert ist. Noch nicht eingerechnet sind eventuelle entgangene Gewinne aus der geplanten Pflegeeinrichtung. »Das wird wohl ein separater Prozess wegen Schadenersatz«, sagt Müller. Er wäre sogar bereit, den verurteilten Architekten den Bau fertigstellen zu lassen. »Dann hat er auch die genaue Kostenkontrolle«, so Müller weiter.

Wasser in allen Etagen

Schon im Prozess habe man ihm unterschwellig immer vorgeworfen, er wolle sich bereichern. Aber ein Blick in das Untergeschoss genügt, um zu sehen, das dies nicht stimmt. Dort waren Büroräume, und die wären laut Müller dort noch immer unverändert. Wenn sich nicht das Wasser seinen Weg durch alle Etagen gesucht hätte.

Die Zweifel an der Schadenssumme bringen den Unternehmer auf die Palme. Einerseits habe der von der Versicherung des Architekten (VHV) beauftragte Gutachter alle Mängel komplett bestätigt und gesagt, wie und wann es weitergehen soll. Andererseits habe der Architekt selbst die Kostenberechnung erstellt, die nun angezweifelt wird. Seiner Meinung nach eine Verschwendung von Ressourcen bei einer ohnehin überlasteten Justiz. Und es kommt immer wieder bei ihm durch, dass ein finanziell starker Gegner vor Gericht durchaus unterliegen kann. Seit drei Jahren tilgt Jens Müller Darlehen für ein Gebäude, das nichts abwirft. Die gegnerischen Parteien waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

STEFFEN SCHRECK