Warme Klänge für die Weihnachtszeit

Konzert: Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums treten trotz Krankheitswelle auf - Kirche voll besetzt

Wertheim 18.12.2022 - 16:07 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Besonderer Auftritt: Die Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums beim Weihnachtskonzert in der Wertheimer Stiftskirche.

Auch hier merkte man die Krankheitswelle deutlich. Sogar Rektor Reinhard Lieb war deshalb verhindert und wurde von Ulf Hannig vertreten. Er freut sich, dass die Stiftskirche trotz hohem Krankheitsstand voll besetzt ist. Im Kirchenraum erlebte das Publikum abwechslungsreiche musikalische Darbietungen von hoher Qualität. Die zahlreichen Musikstücke wurden unter Leitung der Musiklehrer Markus Schulz, Claus Lippert, Katja Wassermann und Anja Hennicke dargeboten. Bianca Traue musste krankheitsbedingt passen.

Die Akteure boten sowohl ruhige und besinnliche Lieder wie auch fetzige Songs zur Weihnachtszeit. Die große Freude der Gymnasiasten an der Musik zeigte sich auch in der Tatsache, dass Chöre aus den verschiedenen Klassenstufen gemeinsam musizierten. Darunter auch der Solochor, der seine Stücke "Lead Kindly Light" und "Carol oft he bells" sicher und differenziert erklingen ließ. Bekannte Songs wie "Stern über Bethlehem" oder "White Christmas" begeisterten die Zuhörer ebenso wie eher unbekanntere Werke.

"Stern über Bethlehem" habe sich aus dem Unterricht entwickelt, das Arrangement machte die Klasse selbtsständig und Lehrer Claus Lippert war sichtlich stolz auf seine Schützlinge. Fetzig wurde es bei der Phoenix-Band, die aus der ehemaligen Big-Band herausgeboren wurde. Mit "This Christmas" und "White Christmas" nahmen sie das Publikum mit und fast jeder wippte auf seinen Plätzen mit. Spätestens, als Melissa Hasenfuß ein Solo mit "Where are you Christmas" mit Hilfe ihrer Jahrgangsstufe zum Besten gab, war der Gänsehautmoment in der Stiftskirche zu spüren.

Ulf Hannigs Wunsch für die Zuschauer war, dass sie das warme Gefühl dieser Klänge mit in die Weihnachtszeit nehmen. Auch mit der Spende will die Musikfachschaft etwas zurückgeben. Der "Förderverein Freunde des DBG", sowie der Cafeteriaverein seien für die Schule enorm wichtig und durch immer weiter gestiegene Preise belastet. Deshalb soll die Spende der Zuhörer heute zu ihnen gehen. Alle erlebten zwei schöne adventliche Stunden.

Dorothee May