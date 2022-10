Wann startet der Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis?

Internet: Erste Spatenstiche wohl noch heuer

MAIN-TAUBER-KREIS 27.10.2022

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Die Deutsche Telekom und das Land Berlin wollen zusammen den Ausbau des Glasfasernetz vorantreiben. +++ dpa-Bildfunk +++



Angesichts der Tatsache, dass die von BBV beauftragten Firmen derzeit im Neckar-Odenwald-Kreis tätig seien, geht Schauder davon aus, dass die Breitbandtrassen möglicherweise von Osterburken und Hardheim den Main-Tauber-Kreis erreichen könnten. In einzelnen Kommunen des Landkreises gebe es bereits Gespräche über einen möglichen Trassenverlauf. Nach den Herbstferien werde es mit den Verantwortlichen der Firma BBV Gespräche geben, kündigte der Landrat an. Im kommenden Jahr werde BBV dann den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Main-Tauber-Kreis mit Hochdruck fortsetzen, gab sich Schauder zuversichtlich.

Aktuell befindet sich der Main-Tauber-Kreis in den Stufen 3 und 4 des Breitbandausbaus. Das bedeute, dass derzeit die restlichen sogenannten weißen Flecken, in denen es bislang noch gar keine Internetanschlüsse gegeben hat, beseitigt und in Gewerbegebieten noch fehlende Areal angeschlossen werden. Dies könnte im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein. Parallel dazu werde mit der Stufe 5, dem kreisweiten eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Firma BBV begonnen, schilderte der Landrat die Abläufe. BBV will Glasfaser bis in die einzelnen Häuser im Landkreis bringen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Kunden einen Vertrag über Internetdienstleistungen mit BBV abgeschlossen haben. Das haben nach Angaben des Landrats inzwischen schon mehr als 30 Prozent der Bürger im Main-Tauber-Kreis getan.

