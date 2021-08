Wandern für die Flutopfer im Ahrtal

Aktion: Birgitte Funk und Andrea Hager aus Bestenheid laufen für guten Zweck durchs Naturschutzgebiet »Himmelreich«

Wanderer haben sich am Sonntag zugunsten der Spendenaktion "Flutkatastrophe im Ahrtal" zu einem Rundgang im "Himmelreich" Kreuzwertheim getroffen, von links Dieter und Jutta Pahl, Bettina Wenzel, Andrea Hager und Birgitte Funk.

Anhaltender und extrem ausgiebiger Regen begleitete die sechs Teilnehmer und machte die Aktion zu einem echten Abenteuer. Rund die Hälfte der angemeldeten Wanderer hatten sich dann auch wegen der schlechten Wetterlage kurzfristig wieder abgemeldet.

Birgitte Funk, die sich selbst als »Impulsgeberin mit Herz« bezeichnet, hat sich vor rund 16 Jahren einen lang ersehnten Traum erfüllt und vom langjährigen Angestelltendasein in die Selbstständigkeit gewechselt. Sie veranstaltet unter anderem Konzerte und organisiert Vorträge.

»Ich liebe es, für meine Gäste da zu sein«, sagt sie. Als sie neben der täglichen Berichterstattung auch durch Bekannte von den unsäglichen Verlusten erfuhr, die Bewohner des Ahrtals in der Eifel im Juli dieses Jahres durch die Flutkatastrophe erleiden mussten, stand Funks Entschluss schließlich fest: Sie organisierte kurzfristig eine »Wander-Spendenaktion« zugunsten der betroffenen Opfer. Bei ihren Bekannten und Freunden sowie deren Freunden hatte sich die Idee schnell herumgesprochen und »an den vier Wanderungen in Alzenau-Albstadt, Weilbach-Gönz, Laufach und Kreuzwertheim haben rund 30 Personen teilgenommen«, erzählt sie.

Für jeden gelaufenen Kilometer sammelte sie einen freiwilligen Spendenbetrag ein, der zu 100 Prozent an den Verein »Give chances e.V. (Hilfe zur Selbsthilfe) weitergeleitet wird.

Bisher 350 Euro gesammelt

Die gute Idee brachte in Kreuzwertheim 100 Euro, bei allen vier Wanderungen zusammen 350 Euro ein. Weitere Aktionen sind in Planung.

In Kreuzwertheim fanden sich die etwas »aufgeweichten« Wanderer nach etwa drei Stunden auf dem rund elf Kilometer langen Rundweg wieder am Ausgangspunkt in der Schutzhütte ein und beschlossen die Aktion mit einer mitgebrachten Brotzeit.

ELITA SCHRENKER