Walter Scheurich wird 75 Jahre alt

Geburtstag: Mit 14 den Führerschein für das Kuhfuhrwerk gemacht

Wertheim 10.09.2022 - 00:01 Uhr 3 Min.

Walter Scheurich mit ungefähr sechs Jahren beim Spielen vor der elterlichen Scheune in Grünenwört Hobbykoch und -gärtner Walter Scheurich freut sich über die selbstgezogenen Cocktailtomaten.

Walter Scheurich nimmt sich selbst nicht so wichtig, das wird gleich deutlich. Aufhebens wegen des Geburtstags? Das ist seine Sache nicht und doch freut er sich, als wir uns schließlich zum Gespräch treffen. In Grünenwört, auf dem Weg zur Terrasse, kommt man an Fuchsienstämmchen vorbei. Schön gewachsen, blühend. "Die sind noch von meiner Mutter", sagt der Hobbygärtner. Und an der Terrasse stehen große Kübel mit mannshohen Stöcken voller Cocktailtomaten. Selbstgezogen natürlich.

Schon früh Verantwortung

Aufgewachsen ist der Jubilar mit drei Geschwistern in Hausnummer 29, jetzt Quellenstraße 5. Viele Jahre wohnte er im Hofgarten, 1983 wurde gebaut und er zog mit seiner Familie zurück in seinen Heimatort. Ein idyllisches Dorfleben habe er als Kind erlebt, erzählt Scheurich. Seine Eltern betrieben Landwirtschaft im Nebenerwerb; Schweine, Kühe und ein Pferd hatten sie. Der Vater war Müller an der Mainmühle in Bestenheid. Früh bekam der junge Walter Verantwortung. Den Führerschein für das Kuhfuhrwerk habe er schon mit vierzehn Jahren gemacht. Nach der Schule fuhr er häufig zur Wiese an der Mainmühle, um Futter für die Tiere zu holen. "Sensendengeln" könne er noch heute. Auf der Fahrt habe er immer ein wenig Angst gehabt und gebetet, dass beim Überqueren der Schienen kein Zug kommt.

Walter Scheurich ist seit November 2010 im Ruhestand. Mit 63 schon? "Ja", sagt er, "ich hatte die Jahre voll, um in Rente zu gehen, und das habe ich dann auch gemacht." Ein sogenanntes Urgestein der Wertheimer Volksbank darf man Walter Scheurich nach über 45 Jahren Betriebszugehörigkeit mit Fug und Recht nennen. Koch, Autoschlosser oder Bankkaufmann waren die Berufe, die ihn als junger Mann interessierten. Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Wertheim und der Wirtschaftsoberschule in Walldürn begann er 1965 schließlich eine Ausbildung bei der Volksbank in Wertheim. Was hatte den Ausschlag gegeben? Sein Großvater mütterlicherseits war Rechner bei der Raiffeisenkasse in Grünenwört. Fasziniert hatte Scheurich als Junge den offenen Tresor bestaunt. Vielleicht war es das.

Von A wie Auslandsabteilung bis W wie Wertpapierabteilung war Scheurich auf allen Geschäftsfeldern der Bank tätig. Mit 25 Jahren war er schon "Bankbevollmächtigter", wurde Leiter Rechnungswesen und übernahm 1985 als Prokurist und Abteilungsdirektor das Privatkundengeschäft. "Ich wollte immer den Kundenkontakt", so Scheurich überzeugend. Seine Heimatverbundenheit war da sicher genauso von Vorteil, wie sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement. In über 15 Vereinen ist Walter Scheurich Mitglied.

Vorsitz des Evangelischen Diakonissenmutterhauses Frankenstein

Zwölf Jahre lang war der Jubilar Kirchenältester. Protestant sei er im wahrsten Sinne des Wortes, denn er mache gerne auch kritische Anmerkungen. Den Vorsitz des Evangelischen Diakonissenmutterhauses Frankenstein hat Scheurich seit 15 Jahren inne. Der Verein stellt jetzt noch die Versorgung der verbliebenen Schwestern sicher. Besonders wichtig sei ihm die Versöhnung nach Polen. Die Frankensteiner Schwestern wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von dort vertrieben und gelangten nach Wertheim. Zweimal habe man schon eine Aktion gefördert, bei der vier polnische Familien und Begleitpersonen eine Woche in Wertheim waren. Das seien beglückende Momente gewesen. Durch Corona habe es leider eine Unterbrechung gegeben, aber man werde weitermachen. Im TSC Gelb-Blau Wertheim war Walter Scheurich 30 Jahre im Vorstand und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ein riesiges Netzwerk hat er im Laufe der Jahre geschaffen, ist präsent und gefragt.

Vielseitig auch in der Freizeit

Auf seine Hobbys angesprochen sprudelt Walter Scheurich nur so. Radfahren, aber kein E-Bike, schiebt er gleich nach, Bergwandern und Skifahren nennt er. Das nimmt man ihm ab, kommt er doch sportlich-dynamisch und fit rüber. Gärtnern tut er auch gerne."Ich habe den grünen Daumen", lacht er. Und Kochen. Was seine Spezialität sei, fragen wir. Brezelknödel und Gulasch, dazu Wirsinggemüse. Hört sich gut an. Mehr Zeit für die Familie will er sich nehmen und ganz entspannt mit seiner Frau reisen. "Ich muss mir nichts mehr beweisen", bekennt er.

Den Geburtstag wird Walter Scheurich im kleinen Kreis feiern. Ehefrau Ingrid, die Kinder Anke und Gregor mit ihren Familien, zu denen schon zwei Enkelsöhne gehören, werden dabei sein. Sein jüngster Bruder ist erst diesen Juli gestorben, da sei ihm nicht nach großer Feier zumute.

Was Walter Scheurich gar nicht mag, ist die Frage, ob ihm schon langweilig ist. Das sollte man sich beim Gratulieren besser verkneifen.

