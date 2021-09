Walter Lutz bleibt Kreisvorsitzender der Senioren-Union

Kommunalpolitik: Bundestagsabgeordnete Nina Warken zu Gast - Wahlen und Rückblick in der Jahresversammlung in Oberbalbach

MAIN-TAUBER-KREIS 13.09.2021 - 00:10 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nina Warken MdB (Zweite von rechts) mit dem Wiedergewählten Vorstand der Senioren-Union Main-Tauber (von rechts) Walter Lutz (Kreisvorsitzender), Norbert Seitz, Marlies Petzl und Jürgen Küchler (Stellvertreter) sowie Christian-Andreas Strube (Schriftführer und Pressereferent).

»Als im August 2019 die letzte Jahreshauptversammlung stattfand, konnte niemand ahnen, dass wenige Monate später das öffentliche und teilweise auch private Leben sehr stark nach unten gefahren würde«, erinnerte Lutz nach einem Ehrengedenken für die in den vergangenen Jahren gestorbenen Mitglieder der Kreis-SU.

Am Tag der Deutschen Einheit 2019 wurde Werner Keppner aus Königshofen in Beckstein durch Überreichen einer Urkunde zum Ehrenvorsitzenden der SU Main-Tauber im Beisein des CDU-Kreisvorsitzenden Professor Wolfgang Reinhart ernannt. »Danach mussten alle für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen ausfallen«, bedauerte Walter Lutz. Einzige Ausnahme sei eine gemeinsame Veranstaltung mit der Frauen Union und der Jungen Union zum Thema Rente speziell mit Blick auf die Frauen gewesen.

»Auf dem Land hatten wir es während des Lockdowns vergleichsweise relativ gut, konnten wir doch wenigstens in den eigenen Garten oder den angrenzenden Wiesen und Wäldern spazieren gehen.«

Qualität des Landlebens

Die Bedeutung der Dörfer sei in dieser Zeit neu entdeckt worden. Homeoffice habe in vielen Bereichen die Qualität des Lebens auf dem Land in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, resümierte der Kreisverbandsvorsitzende. Im Juli 2020 kam die Bundestagsabgeordnete Nina Warken zu einem »Antrittsbesuch« zur Senioren-Union nach Tauberbischofsheim.

»Der Kreis bei zwei digitalen Onlinekonferenzen war zwar kleiner als bei Präsenzveranstaltungen, aber immerhin konnten wir miteinander reden, diskutieren sowie uns gegenseitig anlächeln. Den persönlichen, direkten Kontakt kann es aber nicht ersetzen«, konstatierte Lutz, der zudem die Vorteile von Onlinekonferenzen erläuterte.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken berichtete unter anderem über ihr aktuelles Wahlkampfprogramm. »Kompromisse sind in der Politik oft unvermeidbar, aber pragmatische Ergebnisse müssen sichtbar sein. Wir brauchen keine vermeintlich einfachen Lösungen. Die CDU bietet eine verlässliche und solide Politik und Programmatik, auch für den Ländlichen Raum«, betonte die Bundestagsabgeordnete.

Vorstandswahlen

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Als Kreisvorsitzender Walter Lutz (Großrinderfeld), als Stellvertreter Jürgen Küchler (Wertheim), Marlies Petzl (Bad Mergentheim) und Norbert Seitz Werbach), als Schriftführer und Pressereferent Christian-Andreas Strube (Lauda-Königshofen) sowie als Internetbeauftragter Melchior Döhner (Tauberbischofsheim).

Zu Beisitzern gewählt wurden Günther Appold (Weikersheim), Alfons Göpfert (Wertheim), Renate Heinisch (Boxberg), Karlheinz Henninger, Hans Herschlein (beide Bad Mergentheim), Werner Honeck (Wertheim), Josef Ludwig (Lauda-Königshofen), Willy Schäffner (Tauberbischofsheim), Gudrun Schamann (Weikersheim), Helmut Versbach (Lauda-Königshofen) und Robert Weniger (Tauberbischofsheim).

Ehrungen

Für 20-jährige Mitgliedschaft in der Senioren-Union Main-Tauber wurden mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet: Heinz Raulf (Boxberg), Rosemarie Seyfried (Wertheim) sowie Brigitte und Bert Zeller (Wertheim).

pdw