Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Waldbaden-Erlebnispfad mit Sorgen-Parkplatz eröffnet

Ausflugstipp: Neues Angebot in Assamstadt im Lieblichen Taubertal zur Erholung vom Alltag

MAIN-TAUBER-KREIS 23.10.2022 - 16:21 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Waldbaden-Erlebnispfad in Assamstadt wurde eröffnet von (von links): Sven Dell (Tourismusverband Liebliches Taubertal), Jasmin Schlimm-Thierjung (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit), Landrat Christoph Schauder, Bürgermeister Joachim Döffinger, Walter Frank (Heimat- und Kulturverein Assamstadt), Roland Hartz (Amtsleiter Forst-BW) und Hans-Peter Scheifele (Kreis-Forstamt). Foto: Tourismusverband Liebliches Taubertal, Christina Weber

Wie die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis weiter mitteilt, hat Landrat Christoph Schauder, der auch Vorsitzender des Tourismusverbands ist, dazu Folgendes gesagt: »Der neue Waldbadepfad erweitert die touristische Vielfalt des Lieblichen Taubertals zum Trendthema naturnaher Tourismus und ergänzt unser bereits vorhandenes Waldbaden-Angebot mit zertifizierten Begleiterinnen.« Waldbaden entschleunige durch das intensive, bewusste Aufnehmen der Waldatmosphäre.

Gute Zusammenarbeit

Joachim Döffinger, Bürgermeister der Gemeinde Assamstadt, dankte für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, dem Forst Baden-Württemberg, der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit und - als beteiligte Stellen im Landratsamt Main-Tauber-Kreis - dem Forstamt und Amt für Kultur und Tourismus. Einen besonderen Dank sprach er den ehrenamtlichen Helfern des Heimat- und Kulturvereins Assamstadt aus.

Vom Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts begeistert zeigte sich auch die Geschäftsführerin der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit, Jasmin Schlimm-Thierung. Sowohl der Wald als auch die Auswahl und Gestaltung der Stationen seien einzigartig.

Für die Gesundheit

Im Vordergrund eines Waldbadens steht die gesundheitsunterstützende und entspannende Wirkung des Waldes zu den Themen Achtsamkeit, Nah-Fern-Blick, Riechen, Tasten, Hören, Atmung, Sonnenlichtbad und Entschleunigung, heißt es weiter. Es steht zudem ein Sorgen-Parkplatz zur Verfügung. Körper, Geist und Seele sollen zur Ruhe kommen. Der Weg kann tagsüber, außerhalb der Dämmerung, individuell genutzt werden, so die Mitteilung. Der Waldbaden-Erlebnispfad beginnt am Parkplatz an der Dolinenhütte bei Assamstadt.

bInformationen: Im Internet unter https://www.liebliches-taubertal.de/Erleben/Freizeit-Tipps/Waldbaden.html.

el