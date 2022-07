Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

VS und Mitarbeiter spenden 100.000 Euro für Ukraine

Soziales: Möbelhersteller stockt Sammlung auf

Tauberbischofsheim 17.07.2022 - 19:18 Uhr < 1 Min.

VS-Geschäftsführer Philipp Müller und Betriebsratsvorsitzender Christoph Greß mit dem Spendenscheck. Foto: Guido Möller/VS

VS-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter hatten die Möglichkeit, freiwillig einen Teil ihres Entgelts oder Geld in Form von Gleitzeitstunden zu spenden. Die Summe sollte dann durch das Unternehmen verdoppelt werden. »Circa 47.000 Euro hat die Belegschaft in kurzer Zeit gesammelt. Mit solch einer herausragenden Spendenbereitschaft hatten wir nicht gerechnet, das macht wirklich stolz«, lässt sich Geschäftsführer Philipp Müller in der Mitteilung zitieren.

Deshalb sei dieser Betrag durch das Unternehmen nicht nur wie versprochen verdoppelt, sondern auf 100.000 Euro aufgerundet worden. Auch der Betriebsratsvorsitzende Christoph Greß freut sich, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen mit Spenden beteiligt haben, um das Schicksal der vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen zu lindern.

