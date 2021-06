»Vorsichtige Aufbruchstimmung in der heimischen Wirtschaft«

Arbeitslosigkeit: Agentur sieht positive Trends - Pandemie wirkt sich noch nicht auf Schuldnerberatung aus

Die Wertheimer Industrie hat im vergangenen Jahr vor allem befristete Arbeitsplätze abgebaut, heißt es aus einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Betroffen davon waren häufig Helferstellen. Stammpersonal wurde - auch über die Kurzarbeiterregelung - dagegen vielfach im Betrieb gehalten. Archivfoto: Axel Häsler

Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im gesamten Agenturbezirk auf 11.488 Personen. Das waren 580 Arbeitslose oder 4,8 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf 3,3 Prozent. Der Blick in den Main-Tauber-Kreis zeigt, dass hier die Arbeitslosigkeit prozentual mit 9,4 Prozent im Mai noch stärker zurückging. Im abgelaufenen Monat waren im Landkreis 2516 Menschen arbeitslos gemeldet, 260 weniger als im Vormonat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Giesen im vergangenen Monat gestiegen. »Investitionen, Exporte und Konsum ziehen trotz Unsicherheit wieder an und die Aussicht auf weitere Lockerungen wirken sich positiv aus«, ist sie überzeugt. Allein im Mai wurden 1361 Stellen im gesamten Agenturbezirk neu gemeldet, 327 mehr als noch im Vormonat (Plus 31,6 Prozent).

Noch deutlich über diesen Werten lag Ende Mai die Arbeitslosenquote im nördlichen Main-Tauber-Kreis. Hier meldete die Geschäftsstelle Wertheim der Agentur zwar ebenfalls einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 70 auf 794 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai allerdings immer noch 4,2 Prozent, war damit auch im vergangenen Monat trotz eines Rückgangs von acht Prozent gegenüber dem Mai 2020 noch immer die höchste im gesamten Agenturbezirk. Der Blick auf die Altersstruktur der Arbeitslosigkeit zeigt auch: Vor allem Personen über 50 Jahren sind seit einem Jahr besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Knapp 73 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Personen im Mai waren im Geschäftsstellenbezirk Wertheim 50 Jahre und älter. In absoluten Zahlen waren dies 577 Personen dieser Altersgruppe, die keine Arbeit hatten.

Es fehlen die Bewerber

Problematisch zeigt sich der Ausbildungsstellenmarkt im Agenturbezirk: Viele Ausbildungsstellen für Herbst 2021 seien noch frei, so Agenturleiterin Elisabeth Giesen. Was fehle, seien Bewerber. Mit Beginn des Berufsberatungsjahrs im Oktober 2020 wurden der Agentur insgesamt 4729 Ausbildungsstellen gemeldet (ein Minus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Für diese Stellen meldeten sich allerdings auch nur 2391 Bewerber oder 12,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf einen Bewerber kommen so statistisch zwei Ausbildungsstellen.

Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut, Krankheit, Scheidung, aber auch unvernünftiges Konsumverhalten und die gescheiterte berufliche Selbstständigkeit zählen nach den Zahlen der Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes im Taubertal zu den Hauptursachen für eine Überschuldung oder die Insolvenz. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitslosigkeit und damit auch auf die Beratungsarbeit der Schuldnerberatung sind nach Auskunft von Martina Eckard von der Caritas derzeit noch nicht zu spüren: »Nach unseren Erfahrungen spielt die Pandemie für die derzeitigen Anfragen keine entscheidende Rolle«, so Eckard. Sie trage allerdings dazu bei, dass es für Menschen in manchen Bereichen schwierig sei, einen Job zu finden und so ausstehende Zahlungen nicht mehr geleistet werden können.

Verzögerte Welle befürchtet

Caritas-Bereichsleisterin Beate Maier fürchtet allerdings, dass »nach der Coronawelle eine Welle auf die Schuldnerberatungen« zukommen könnte. »Weil erfahrungsgemäß die Schulden zeitlich versetzt zu den jeweiligen gesellschaftlichen Ereignissen entstehen, bei der Bankenkrise 2008 war dies ebenso«, sagt Maier mit Blick auf die Zukunft der Beratungsarbeit. Die Schuldnerberatung werde es dann vermehrt mit Menschen zu tun haben, deren Rücklagen aufgebraucht sind und die ihre Einkommensausfälle nicht mehr kompensieren können, sind sich die Expertinnen der Caritas einig.

Schon im ersten Halbjahr 2021 verzeichnen die Beraterinnen der Caritas einen Anstieg der Klientenzahlen um etwas 20 Prozent. Im vergangenen Jahr kamen 211 Personen in die Schuldnerberatung der Caritas. Diesen Anstieg erklärt sich Beraterin Martina Eckard zum einen mit »der länger anhaltenden Pandemie, aber auch mit der Verkürzung der Restschuldbefreiung bei Insolvenzen von sechs auf drei Jahren«. Menschen, die sich bereits vor der Pandemie in einer finanziellen Schieflage befunden haben, bei denen löse die aktuelle Krise weitere Ängste und Unsicherheiten aus, vor allem durch Kurzarbeit oder drohende Arbeitslosigkeit, heißt es im Jahresbericht der Caritas für das Jahr 2020.