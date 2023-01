Neujahrsempfang in Kreuzwertheim: Alle Bürger als Neubürger eingeladen

Panne - und doch war's wie immer

Kreuzwertheim 08.01.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

Gut 200 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in die Kreuzwertheimer Dreschhalle. Foto: Steffen Schreck

Begleitet wurde der Gottesdienst mit Beiträgen vom Posaunenchor Kreuzwertheim unter Leitung von Rainer Lange sowie dem Männergesangverein Kreuzwertheim mit Dirigent Otto Vogel. Dieter Hammer ging auf die Jahreslosung 2023 ein, in der erstmals eine Frau im Mittelpunkt steht. "Du bist ein Gott, der mich sieht", bezieht sich auf eine dramatische Geschichte aus der Bibel.

Am Ende des Gottesdienstes kamen die Sternsinger zum Segen auf die Bühne. Nach ihrem kurzen Vortrag warben sie um neue Aktive. "Wir haben zwei Gruppen und laufen heute noch mal", sagte einer der Könige. Mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr drei Gruppen laufen, regte er an, beim Männergesangverein Singen zu üben.

Kurz fasste sich Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma bei seiner Ansprache. Zunächst wies er humorvoll auf eine kleine Panne der Verwaltung hin. Denn irrtümlich wurden alle Gäste als "Neubürger" zum Neujahrsempfang eingeladen. "Auch der Wertheimer Oberbürgermeister, wahrscheinlich ist er so erschrocken, dass deswegen sein Stellvertreter Bernd Hartmannsgruber gekommen ist", scherzte Thoma.

Er startete mit einem Zitat von Jean Paul Satre: "Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere." Er regte damit an, nach vorne zu blicken und nicht der Vergangenheit nachzutrauern. Auch wenn die aktuellen Zeiten keineswegs schön, vor allem krisengeschüttelt seien. Er nannte als Beispiele die hohe Inflation, nach wie vor Corona sowie den Krieg in der Ukraine. Es sei bedenklich, wie junge Leute in die Zukunft blickten. Man müsse sich eingestehen, dass die fetten Jahre wohl vorbei seien. Allerdings halte er auch nichts davon, nahezu täglich Weltuntergangs-Szenarien zu verbreiten. "Dauerndes Warnen lähmt die Menschen und stumpft sie ab", mahnte der Bürgermeister. Vielmehr könne man vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken, wenn man die Krise als Chance begreife. "Chance zur Veränderung, Verbesserung und Weiterentwicklung", präzisierte Thoma.

Er forderte auf, dass sich die Gesellschaft wieder auf ihre Grundtugenden besinnen solle. Deutschland habe immer für Leistungsbereitschaft, großes Forschungs- und Innovationspotenzial gestanden, habe als Hightech-Standort gegolten. "Deutschland stand für hohe fachliche Kompetenz und für eine sozial eingestellte Gesellschaft", erinnerte Thoma.

Mit einem kurzen Rückblick auf verwirklichte Projekte in Kreuzwertheim fasste Thoma zusammen, dass man als Gemeinde dankbar auf das vergangene Jahr blicken könne. Man habe das Gemeinwohl vermehrt und viel für die Gemeindeentwicklung getan. Auch für die Zukunft der seit acht Jahren schuldenfreien Gemeinde sah Thoma eine positive Entwicklung. Er nannte unter anderem den Breitbandausbau 2024, Verbesserungen der Infrastruktur oder Investitionen in Feuerwehr und Kindertagesstätten. Thoma schloss mit einem Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer in allen Organisationen.

