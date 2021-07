Vorgezogene Zweitimpfungen mit mRNA-Impfstoff im Landkreis Main-Tauber

Offene Impftage am Wochenende in Bad-Mergentheim

Außerdem wird ab sofort jeder volljährigen impfwilligen Person, die sich mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca erstmalig impfen lässt, im mindestens vierwöchigen Abstand eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. Wird dagegen eine Zweitimpfung mit Astra-Zeneca gewünscht, muss der Impfabstand weiterhin neun bis zwölf Wochen betragen, so die Mitteilung der Behörde.

Menschen, die bereits beim ersten Mal mit Astra-Zeneca oder einem mRNA-Impfstoff geimpft worden sind und deren Zweitimpftermin ab 19. Juli oder später liegt, sollen die Möglichkeit bekommen, ihren Zweitimpftermin vorzuziehen.

Aktuelle Empfehlung

Die Pressestelle weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass alle Neuregelungen jeweils auch für das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim gelten. Die grundsätzlichen Neuregelungen hat die Gesundheitsministerkonferenz kürzlich beschlossen. Auslöser hierfür war die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, wonach eine heterologe Impfung - also eine Erstimpfung zunächst mit einem Vektor-Impfstoff wie Astra-Zeneca sowie anschließend eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer oder Moderna) - die höchste Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus aufweist. Dies gehe aus einer aktuellen Studie der Universität Oxford hervor, erklärte das Gesundheitsministerium.

Im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim besteht daher ab Montag, 19. Juli, die Möglichkeit, nach jeder Erstimpfung - unabhängig vom Impfstoff - an bestimmten Terminen ohne Voranmeldung eine vorgezogene Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff zu erhalten.

Der Mindestabstand nach einer Erstimpfung mit Biontech/Pfizer zur Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer beträgt demnach jetzt drei Wochen, nach einer ersten Impfung mit Moderna, zur Zweitimpfung mit Moderna nun vier Wochen und zwischen zwei Astra-Zeneca-Impfungen nun neun Wochen.

Termine ohne Vereinbarung

Vorgezogene Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung sind zunächst am Montag, 19. Juli, von 8 bis 20 Uhr, am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Juli, jeweils von 12 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 24. Juli, von 7.30 bis 13 Uhr möglich.

An diesen Tagen können auch alle die eine Zweitimpfung erhalten, die in einem anderen Impfzentrum, in einer Arztpraxis oder bei einer betriebsärztlichen Impfung eine erste Dosis bereits erhalten haben und dort einen Zweittermin ab 19. Juli hätten. Ursprünglich gebuchte Zweittermine bei anderen Stellen sollten aber unbedingt abgesagt werden, heißt es weiter.

Gebuchte Termine bleiben

Bereits gebuchte Zweitimpftermine, die bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, liegen, bleiben unabhängig vom Impfstoff bestehen und können nicht umgebucht oder vorgezogen werden. Allerdings besteht beim gebuchten Zweittermin dann ebenso eine Wahlmöglichkeit zwischen Astra-Zeneca und einem mRNA-Impfstoff.

Voraussetzung für eine vorgezogenen Zweitimpfung im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim ist, dass der von der Ständigen Impfkommission empfohlene Impfabstand eingehalten wird und dass im Kreisimpfzentrum ausreichend mRNA-Impfstoff vorhanden ist. Bereits gebuchte Impftermine haben dort im Zweifel Vorrang.

Das Kreisimpfzentrum Main-Tauber-Kreis bietet am kommenden Wochenende offene Impftage in Bad Mergentheim an. Alle Interessierten können am Samstag, 10. Juli, oder am Sonntag, 11. Juli, eine Coronavirus-Schutzimpfung ohne vorherige Terminvereinbarung erhalten.

Dazu genügt es, am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr oder am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Seegartenstraße zu kommen sowie Impfbuch und Personalausweis mitzubringen. Je nach Andrang können möglicherweise Wartezeiten entstehen, so die Mitteilung. Das Angebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Es ist ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt.

Es werden bei den offenen Impftagen ausschließlich Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca angeboten. Es kann kein anderer Impfstoff gewählt werden. Die Zweitimpfung findet am Samstag, 7., oder Sonntag, 8. August, jeweils zwischen 14 und 20 Uhr statt. Bei der Zweitimpfung wird dann ein sogenannter mRNA-Impfstoff eingesetzt, also entweder das Vakzin von Biontech/Pfizer oder das von Moderna. Auch hierbei besteht keine Wahlmöglichkeit.

