Freudenberger Frühlingsmarkt mit Vorgeschmack auf Burgschauspiel

Buntes Angebot mit Flohmarkt

Freudenberg 20.03.2023 - 14:21 Uhr 1 Min.

Bei der Eröffnung des Frühjahrsmarkts zeigte der Burgschauspielverein einen Ausschnitt aus dem "Der Glöckner von Notre-Dame", das r im Sommer auf der Burg zu sehen sein wird. Foto: Birger-Daniel Grein

Auch für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei wurde Gutes getan. Der türkische Kulturverein verkaufte seine Leckereien zugunsten von Hilfsprojekten dort. Außerdem veranstalteten die VdK-Ortsverbände in Freudenberg einen eigenen zusätzlichen Flohmarkt. Dort konnte man gegen eine Spende für die Erdbebenopfer allerlei Schönes, Außergewöhnliches und Nützliches mitnehmen.

Kulinarische Leckereien

Das kulinarische Angebot deckte nahezu alle Vorlieben ab und an den vielen Ständen konnte man sich mit Schönem für Körper, Haus und Garten versorgen. Geboten war auch viel für die Kinder. An einer besonderen Spielstraße mit Material des Spielmobils des Bundesverbands für Körperbehinderte konnte der Nachwuchs zum Beispiel ausprobieren, wie es ist, mit dem Rollstuhl über Rampen zu fahren.

Darüber hinaus gab es weitere Spiel- und Bastelaktionen und ein Kinderkarussell. Erstmals am Frühjahrsmarkt vertreten war der Verein Junge Forscher Main-Tauber Freudenberg mit einer kleinen Show seiner neuen Gruppe »Magical Science Kids«. Klein und Groß staunten dabei über magische Experimente und durften selbst mitmachen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Peter Hofmann aus Bürgstadt und die Kern Brothers. Angeboten wurden zudem Führungen durch das Rathaus und ein Besuch der neuen Ausstellung in der Amtshausgalerie. Die DLRG zeigte ihre Drohne im Flug und erläuterte, wie diese bei der Personensuche zum Einsatz kommt.

Die Zuschauer erhielten einen exklusiven Einblick in eine Szene aus dem Stück »Der Glöckner von Notre-Dame«, das der Burgschauspielverein dieses Jahr auf der Freudenburg zeigen wird.

Viel Herzblut und Zeit

Bürgermeister Roger Henning verlas ein Gedicht über Freudenberg, das Heinrich Lazarus 1941 in einem Lazarett geschrieben hatte. Landrat Christoph Schauder betonte, die Aussteller steckten viel Zeit und Herzblut in den Markt und die Vorbereitungen dafür. Der Frühjahrsmarkt präsentiere die Vielfalt im Main-Tauber-Kreis allgemein und in Freudenberg und seinen Ortsteilen im Speziellen.

Gegen Marktende resümierte Marktmeisterin Caroline Becker, man sei mit dem Verlauf sehr zufrieden. Angebot, Gästezahl, Musik und alles Weitere hätten gepasst. Auch der Regen sei verschmerzbar gewesen, anders als prognostiziert.

Sie freute sich auch darüber, dass diesmal alle angemeldeten Standbetreiber auch kommen konnten.

bdg