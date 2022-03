Vorfreude auf eine rauschende Ballnacht in Wertheim

Tanzclub '88: Nach drei Jahren Zwangspause ist im Mai wieder eine Tanzveranstaltung geplant

Wertheim 21.03.2022 - 13:22 Uhr 2 Min.

Sommerrauschen beim Sommernachtsball des TanzClub´88. Foto: Geringhoff

Thomas Lettmann, Erster Vorsitzender des Tanzclubs '88 Wertheim, versprüht Zuversicht: »Wir gehen derzeit davon aus, dass die Corona-Maßnahmen im Mai den Ball nicht sehr beeinträchtigen oder gar verhindern«, setzt er darauf, dass das Ereignis definitiv stattfinden wird. Die Vorfreude vieler Tänzerinnen und Tänzer sei schon heute groß.

Nach langer, unfreiwilliger Pause wollen die Menschen wieder tanzen und Ballatmosphäre genießen, ist sich Thomas Lettmann sicher, dass die Main-Tauber-Halle gut gefüllt sein wird, wenn der »Sommernachtsball« um 20 Uhr startet. Der Vorverkauf laufe bereits gut, der Verein habe die befreundeten Tanzclubs in der Region angeschrieben und um Kartenbestellungen gebeten, geht Lettmann davon aus, dass es bei den Tänzerinnen und Tänzern ein großes Bedürfnis gebe, sich endlich einmal wieder auf die Tanzfläche begeben zu dürfen.

Aufwendige Planung

Schon in der Vergangenheit waren die Planungen für das Großereignis - 300 bis 400 Karten können für die Main-Tauber-Halle verkauft werden - durchaus aufwendig. Bereits im vergangenen Jahr habe es Überlegungen gegeben, ob und wann eine solche Großveranstaltung möglich sein könnte. »Mitte Mai könnte es gehen«, lautete damals unsere Einschätzung, berichtet der Vorsitzende zur Vorgeschichte. Man sei sich durchaus im Klaren gewesen, dass dann Corona noch nicht vorbei sein werde. Aber: »Wir haben dann entschieden, dass wir den Ball machen werden. Es wurden genug Veranstaltungen abgesagt«, schildert Thomas Lettmann die Hintergründe der Entscheidung.

Dabei hat der Tanzclub die derzeit steigenden Inzidenzzahlen im Blick. »Selbstverständlich werden wir auf die Sicherheit unserer Gäste und die Anwendung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Vorschriften achten«, sagt Lettmann und ist sich dabei bewusst, dass es im schlechtesten Fall auch noch zu einer kurzfristigen Absage kommen könnte. »Mit Maske zu tanzen, das geht gar nicht«, nennt er eine Grenze, wann der Sommernachtsball etwa nicht stattfinden würde.

Gehofft hatte der Tanzclub bereits in den vergangenen zwei Jahren, einen Sommernachtsball ausrichten zu können. Die Band Manhatten Six war auch in den Jahren 2020 und 2021 bereits angefragt gewesen. In beiden Jahren machte Corona dem Tanzclub schließlich einen Strich durch die Rechnung, der Ball konnte nicht stattfinden.

In diesem Jahr soll es nun klappen. Und das finanzielle Risiko, in das sich der Tanzclub begebe, sei überschaubar, so Thomas Lettmann. Die meisten Arbeiten würden von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich übernommen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Sommernachtsball des Tanzclub '88 Der Sommernachtsball des Tanzclubs '88 Wertheim findet am 14. Mai ab 20 Uhr in der Main-Tauber-Halle statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Band "Manhattan Six" sorgt für die passende Tanzmusik. Essen und Getränke werden vom Burgrestaurant Wertheim angeboten. Karten gibt es per Bestellung über die E-Mail-Adresse vorstand@tc88-wertheim.de oder bei der Buchhandlung Buchheim in der Eichelgasse. gufi