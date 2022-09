Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vorerst keine neuen Kredite beim Zweckverband Wasserversorgung Main-Tauber

Finanzpläne

Freudenberg 28.09.2022 - 15:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

So wurde die Jahresrechnung 2021 festgestellt. Diese wurde im August 2022 durch die Wibera AG aufgestellt. Entsprechend der Verbandssatzung wurden die Aufwendungen durch Umlagen der Verbandsmitglieder Wertheim und Freudenberg ausgeglichen. Damit erwirtschaftet der Zweckverband weder Gewinne noch Verluste.

Weniger Wasser

Der Wasserbezug der beiden Gemeinden betrug zusammen 369.666 Kubikmeter. Er lag damit unter dem von 2020 mit 390.920 Kubikmeter. Freudenberg bezog mit 196.813 Kubikmeter (Vorjahr 209.945 Kubikmeter) 6,3 Prozent weniger Wasser und Wertheim mit 172.853 Kubikmeter (180.975 Kubikmeter) 4,5 Prozent weniger Wasser als 2020.

Auf Rückfrage von Wertheims Gemeinderat Bernd Hartmannsgruber erklärte Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, man habe in Freudenberg viele Lecks in Wasserleitungen geschlossen. Es hat aber auch in beiden Kommunen einen allgemeinen Rückgang der Wasserabnahme der Verbraucher im Vergleich zu 2020 gegeben.

Auf einem guten Weg

In Wertheim sehe es mit der Dichte der Leitungen gut aus, in Freudenberg sei man bei der Lecksuche auf einem guten Weg, ergänzte er.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning verwies als Verbandsvorsitzender auf die Investitionen in Lecksuche und Reparatur.

Die Kostenumlage als Ausdruck des wirtschaftlichen Ergebnisses hatte sich im Vergleich zu 2020 um 39.000 Euro auf 439.000 Euro erhöht. Damit wurde der Planansatz erreicht. Im Materialaufwand gibt es Aufwendungen für den Wasserbezug mit 185.000 Euro. Die Kosten sind hier um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ebenso im Materialaufwand enthalten sind Kosten des Strombezugs von 55.000 Euro (Vorjahr 53.000 Euro). Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung reduzierte sich von 28.000 Euro auf 21.000 Euro.

Aufgrund der höheren Prüfungs- und Beratungskosten erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf 15.000 Euro (8000 Euro).

Steigendes Anlagevermögen

Nach Investitionen im Pumpwerk Wessental stieg das Anlagevermögen 2021 um rund 257.000 Euro. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen stieg das Anlagevermögen auf insgesamt 1,267 Millionen Euro.

Das Eigenkapital des Zweckverbands bleibt auf Vorjahresniveau. Das 2017 aufgenommene Darlehen wurde um 50.000 Euro getilgt und hatte Ende 2021 eine Restschuld von 275.000 Euro. »Trotz der erfolgten Investitionen im Pumpwerk Wessental war aufgrund der guten Liquiditätslage keine weitere Darlehensaufnahme erforderlich« heißt es im Bericht.

Einstimmig beschlossen wurde auch der Wirtschaftsplan 2023 sowie der mehrjährige Finanzplan 2022 bis 2026. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht im Erfolgsplan Einnahmen und Ausgabe von je rund 486.000 Euro vor. Berücksichtigt sind dabei unter anderem die steigenden Stromkosten.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben von je 351.000 Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, war in der Sitzung des Zweckverbands am Dienstag im Freudenberger Sitzungssaal abschließend zu erfahren.

bdg