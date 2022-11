Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Elektroautos, Photovoltaik und Speicher: Spatenstich für Kompetenzzentrum am Wertheimer Almosenberg

»Vorbildcharakter für ganz Deutschland«

Wertheim 16.11.2022 - 16:55 Uhr 3 Min.

Ersehnter Moment: Beim Kompetenzzentrum für E-Mobilität am Wertheimer Almosenberg geht es jetzt mit dem Bau los. Oberbürgermeister, Firmenvertreter und Geldgeber haben zum ersten Spatenstich angesetzt.

Das Kompetenzzentrum für nachhaltige Energie - Eigenschreibweise »HomE of Mobility« - soll markenunabhängig Beratungsleistungen rund um Elektromobilität, Ladetechnologie sowie solare Stromerzeugung und -speicherung bieten. »Wir sind der 360-Grad-Anbieter rund um verbrennerfreie Technologie«, ist der Anspruch, den Geschäftsführer Jürgen Ruchti schon zuvor formuliert hat.

»Ein absolut neuartiges Projekt in ganz Deutschland. Es hat Vorbildcharakter und ist damit etwas konzeptionell völlig Neues. Und das so etwas bei uns in Wertheim am Almosenberg entsteht, ist eine echte Wucht«, sagte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez vor einer großen Anzahl von Gästen aus den mit dem Projekt verbundenen Autohäusern sowie Vertretern aus Verwaltung und Kommunalpolitik, Baufirma und Banken sowie Vertretern der zahlreichen Nachbarbetriebe im Gewerbegebiet Almosenberg.

Konzept mit Zukunft

Seit über zwei Jahren sei er selbst »begeisterter E-Auto-Fahrer«, bekannte der Oberbürgermeister: »Ich bin überzeugt, dass in der E-Mobilität nicht die ausschließliche, aber sicher eine der ganz großen Zukunftsrichtungen für die Mobilität in Deutschland besteht.« Daher sei dies auch kein lokales Wertheimer Projekt. »Das hat Vorbildcharakter für ganz Deutschland«, sagte Herrera Torrez, der einen Dank auch an das Team der städtischen Wirtschaftsförderung und der Stadtwerke richtete.

Einer der größten Ladeparks

Nächste Woche soll der erste Bauabschnitt auf dem 21.000 Quadratmeter großen Grundstück starten, die sogenannte HomE First Base mit 20 Ladeplätzen, darunter 12 Tesla Supercharger. Später sollen es bis zu 160 Ladepunkte sein, erklärte Geschäftsführer Jürgen Ruchti zum Spatenstich. »Das wird dann einer der größten Ladeparks Deutschlands.« Dabei gebe es sowohl Wechselstrom- als auch die schnelleren Gleichstrom-Lader, im nächsten Jahr sogar mit Spitzenleistungen bis 400 Kilowatt.

Im Abschnitt, dessen Bau jetzt startet, gibt es außerdem Büros für rund 20 Mitarbeiter, eine Werkstatt für Reparatur, Aufbereitung und individuelle Gestaltung von Elektroautos sowie eine Aufenthaltsmöglichkeit für Ladekunden.

Im zweiten Schritt 2024 soll als »HomE Base« das Hauptgebäude entstehen, unter anderem mit 40 Tesla Superchargern, mindestens 50 Normal- und 20 Schnellladern sowie Gastrobereich und Co-Working-Spaces.

Derzeit residieren Ruchti und Kollegen noch in gemieteten Räumen im Gebäude der Firma Sonnleitner. »Von hier aus wollen wir unsere bundesweiten Aktivitäten koordinieren und steuern«, blickte Ruchti schon in die Zukunft.

Man wolle überregional mit weiteren Standorten agieren, doch die Zentrale sei in Wertheim. Mit der Sparkasse Tauberfranken setze man außerdem auf ein regionales Geldinstitut: »Wir wollen keine Großbank für das Projekt, sondern eine regionale Verwurzelung.«

Konzeptionell sei man »weit weg von Rastplatz oder Autohof«, erklärte Personalchefin Nicole Göpfert gegenüber unserer Redaktion. »Wir sind viel mehr als das. Wir wollen die Menschen mit Erlebnissen und Eindrücken aufladen.« Zum Beispiel wird zu Stromerzeugungs- und Speicherlösungen beraten, die für dieses Segment nötige Firma mit eigenem Montageteam sei vergangene Woche gegründet worden.

Trotz rückläufiger Zulassungszahlen bei E-Autos und sinkender Förderung bleibt Geschäftsführer Dennis Czerwanski trotz derzeitiger Rekordinflation zuversichtlich. »Die Leute wollen kalkulierbare Kosten und das bringt uns beispielsweise bei Auto-Abos aktuell einen Zulauf, den wir so gar nicht erwartet haben. Und der ist wirklich enorm.«

Verzögerter Start

Das Projekt musste nach der Genehmigung durch den Gemeinderat im März 2020 einige Klippen umschiffen, denn der Baustart verzögerte sich mehrfach, zuletzt durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Hinter dem Kompetenzzentrum steckt die APM Projects GmbH, eine Tochter der Automobilpartner Mitte AG mit Sitz in Overath. Die Verbundgruppe von Autohäusern umfasst 34 inhabergeführte Unternehmen darunter Grampp (Lohr, Karlstadt), Günther (Walldürn, Hardheim) sowie Wolfert (Bürgstadt, Großwallstadt, Laudenbach).

50 neue Arbeitsplätze

Insgesamt sollen trotz zwischenzeitlicher Preissteigerungen im Endausbau 11 Millionen Euro investiert und 50 Arbeitsplätze geschaffen werden, bekräftigt Czerwanski: »Das Budget war gefasst und daran halten wir uns. Dafür ist das Gebäude an der einen oder anderen Ecke etwas kleiner als wir es uns eigentlich gewünscht hätten.«

Ob man angesichts der Inflation besorgt sei? Personalerin Nicole Göpfert zeigte sich optimistisch: »Wir haben ein Thema, das definitiv Zukunft hat. Es ist nicht einfach, aber wir sind guter Dinge.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Stadtwerke legen neue Leitungen Der Strombedarf am Wertheimer Almosenberg steigt - und das nicht zuletzt wegen des neuen Kompetenzzentrums für E-Mobilität. Werden dort viele Autos gleichzeitig geladen, entsteht dadurch ein nicht unerheblicher Mehrbedarf an Energie. In der ersten Ausbaustufe sei der Standort noch über das bestehende Netz abzudecken, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier im Oktober gegenüber unserer Redaktion. Für den Anfang seien 1 Megawatt Leistung angefragt, für den Endausbau 8,5 Megawatt - mehr, als derzeit die komplette am Almosenberg vorhandene Infrastruktur benötigt. In den kommenden drei bis vier Jahren müssen die Stadtwerke deshalb Millionenwerte verbauen: Vom Umspannwerk auf dem Wartberg führt dann eine zweite Mittelspannungsleitung über das Taubertal zu einem neuen Schalthaus am Klosterweg zwischen Reicholzheim, Urphar und Höhefeld. Von dort aus soll der komplette Wertheimer Osten besser versorgt werden. Denn nicht nur das E-Auto-Kompetenzzentrum sorgt künftig für erhöhten Stromfluss, sondern auch Privatleute, die mehr E-Autos fahren und andererseits mehr Strom aus Photovoltaikanlagen einspeisen. (scm)