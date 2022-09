Vorbereitungen für den Herbstmarkt in Eichel laufen

Freizeit: Künstler und Handwerker präsentieren ihre Werke - Statt bisher 40 nur noch 25 Aussteller

Wertheim 27.09.2022

Herbstmarkt in Wertheim-Eichel: Regina Szymber, Elke Diehm, Renate Merkert, und Sabine Schröck (von links) bereiten die Garagen für den 15. Oktober vor. Foto: Nadine Schmid

Um in Zeiten von Corona Planungssicherheit zu haben, hat das Organisationsteam rund um Elke Diehm und Sabine Schröck schon im Frühjahr beschlossen, ihn dieses Jahr in den Herbst vorzuverlegen, und zwar auf den 15. Oktober von 13 bis 19 Uhr.

Natürlich müsse man jetzt einiges ändern, denn Weihnachtsschmuck und Glühwein würden nicht so ganz passen. Doch Regina Szymber, im Team für die Verköstigung zuständig, hat schnell Alternativen gefunden: Statt Glühwein gibt es Apfelmost und Federweißer, statt Weihnachtsplätzchen Flammkuchen, gebacken von der evangelischen Bezirksjugend, und Kürbissuppe, die Tobias Haag, Koch des Wohnstifts, beisteuert.

Klassiker wieder dabei

Die Klassiker, wie Bratwurst und Kaffee und Kuchen an der Cafébar, betrieben vom Kreis um Renate Merkert, gibt es weiterhin. Die unterstützenden Betriebe, die Metzgerei Müller für das Grillgut und die Bäckerei Häfner für die Brötchen, sind wieder mit am Start. Und es gibt dieses Jahr auch Wildbratwürste, verrät Szymber.

Schröck ist seit der ersten Stunde mit an Bord, Diehm und Szymber haben schon immer mitgeholfen, in der Hauptverantwortung sind sie seit 2014. »Es ist einfach schön, wenn Eichel dann proppenvoll ist«, erklärt Schröck, warum sie sich immer wieder für den Markt engagiert.

Fast 50 Helfer in Aktion

Bis zu 1000 Besucher kamen in den vergangenen Jahren schon. »Wir zeigen, dass wir stolz auf unseren Ort sind. Auch die Einwohner selber schätzen durch die gemeinsame Aktion ihren Ort mehr«, ist Szymber überzeugt. Fast 50 Helferinnen und Helfer, Gemeindemitglieder und Dorfbewohner, darunter stark vertreten der Frauenkreis der Gemeinde, sind mit am Start.

Neue Herausforderungen stellt der Terminwechsel an das viel gelobte Deko-Team um Britta Röser, Simone Reiner, Nancy Scheurich und Katja Bohnenkämper. Doch Schröck ist zuversichtlich, dass diese dem Herbstthema ebenso gewachsen sind und den Ortskern stilvoll schmücken werden: »Für die Deko wurden wir jedes Jahr gelobt, sie wird fotografiert und zum Teil sogar im Anschluss verkauft.«

Alles begann 1998 aus dem Kindergarten heraus. Heute zeichnet sich Marion Schlör für die Darbietungen der Jüngsten verantwortlich. Veranstalter ist inzwischen die gesamte evangelische Emmausgemeinde - und irgendwie auch die gesamte Eicheler Dorfgemeinschaft, wie die rührigen Damen betonen.

So seien die Bereitschaft und sogar Begeisterung bei allen bisher beteiligten Garagenbesitzern da gewesen, als Schröck von Haus zu Haus ging und für die Teilnahme an der Neuauflage warb. »Das hat mich sehr gefreut. Es ist ja nicht selbstverständlich. Immerhin müssen die Besitzer die Garagen aus- und nach dem Markt wieder einräumen.« Der Vorteil der eingebundenen Garagen sei unter anderem, dass man bei ungünstigen Witterungen nicht nur im Freien sein müsse und einen gewissen Schutz habe.

Genug Platz

Man habe den Markt etwas verkleinert, statt der früheren 40 seien 25 Aussteller mit am Start. »Es war uns wichtig, dass die Aussteller genug Platz zwischen sich haben«, so Diehm. Die Schulen habe man dieses Mal nicht angefragt, da seit Beginn des Schuljahrs die Vorlaufzeit zu kurz gewesen wäre. Und natürlich müsste man auf diejenigen, die nur Weihnachtliches im Sortiment haben, verzichten. Dafür gibt es aber allerhand neue Aussteller. Unter anderem bieten sie Kränze, Drahtblumen und Apfelliköre an. Neu ist auch die Brandmalerei. Natürlich kommen die Liebhaber von Klassikern, wie Schnitzarbeiten, Holzdeko, Häkeltieren, Marmelade und Nussrolle ebenfalls auf ihre Kosten. Es sei schön, einerseits Beständiges zu haben und andererseits immer wieder etwas Neues, erklären die Organisatorinnen das Konzept.

Die meisten Standbetreiber kommen aus der Gegend und betreiben ihr Kunsthandwerk als Hobby. Die weiteste Anreise wird wohl der Korbflechter Gerhard Becker haben. Der ehemalige Sonderrieter reist aus Pohlheim im Landkreis Gießen an.

Erlös für die Emmausgemeinde

Alle Helfer und Vorführenden engagieren sich ehrenamtlich. Zum Teil durchgehend vom Aufbau am Freitag bis zum Abbau direkt am Samstagabend. Einnahmen aus den etwa zehn Prozent Standgebühren auf Vertrauensbasis und der Verköstigung, die über die Kosten hinausgehen, kommen der Emmausgemeinde zu Gute. Damit wurden in den vergangenen Jahren schon das Außengelände des Kindergartens und Renovierungsarbeiten am Gemeindehaus finanziell mit unterstützt.

Ob es nach diesem Jahr wieder in die Vorweihnachtszeit geht? Darauf wollen sich die Damen noch nicht festlegen. »Vielleicht wissen wir da am Abend des 15. Oktobers mehr«, meint Schröck. Generell sehen sie - coronaunabhängig - die Vorzüge des Herbsttermins. »Viele haben zu uns gesagt, dass sie sich darüber freuen. Im Herbst sei weniger los, zwischen den vielen Weihnachtsmärkten müsse man sich manchmal fast zerreißen.« NADINE SCHMID

Im Überblick: Herbstmarkt in Wertheim-Eichel

Gleichzeitig mit dem Herbstmarkt wird der Umbau der Gemeinschaftsräume gefeiert, und so hat sich für die Begrüßung Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez angekündigt. Er wird um 13 Uhr den Künstler- und Handwerkermarkt gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens am Dorfbrunnen eröffnen. Später gibt es am Dorfbrunnen ein Panflötenkonzert von Christian und Markus Hofmann aus Dorfprozelten. In der Veitskirche tritt der Nachwuchs der Oktavenspringer, also die Oktavenflöhe, -hüpfer und -stürmer, mit dem Mini-Musical »Bremer Stadtmusikanten« auf. Später lassen Jenny Amarell und Sonja Miranda-Martinez die Orgel erklingen. Traditionell endet der Tag mit gemeinsamem Singen – in diesem Fall nicht von Weihnachts-, sondern von Abendliedern um 19 Uhr. (nads)