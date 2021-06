Wie in Wertheim Polizeischüler gegen Extremismus sensibilisiert werden

Vorbereitung so realitätsnah wie möglich

Wertheim 07.06.2021 - 18:11 Uhr Kommentieren 7 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sprechen offen darüber, wie Extremismus innerhalb der Polizei schon in der Ausbildung bekämpft werden kann (von links): Richard Zorn, Kim Baumeister, Bastian Bechtold und Frank Leidenheimer.

Bereits vor und in der Ausbildung will man Extremisten vom Polizeiberuf fernhalten. »Wir müssen besser sein als der Durchschnitt der Bevölkerung«, sagt Michael Leidenheimer, Lehrer in der baden-württembergischen Polizeiausbildung und Angehöriger einer neu gegründeten Arbeitsgruppe zur Extremismusprävention an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen.

Auch in der Außenstelle auf dem Wertheimer Reinhardshof wird das Thema ernst genommen, Schulleiter Richard Zorn will offen mit dem brisanten Thema umgehen. Im Februar und November 2020 wurden mehrere Polizeischüler an anderen baden-württembergischen Ausbildungsstandorten entlassen, weil sie per Smartphone nationalsozialistisches und rassistisches Material ausgetauscht hatten.

Inakzeptables Verhalten

Für Richard Zorn, Michael Leidenheimer, Kim Baumeister und Bastian Bechthold ein völlig inakzeptables Verhalten, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich machen. Zorn ist Leiter der Außenstelle Wertheim des Institutsbereichs Ausbildung, Leidenheimer Lehrer - unter anderem für politische Bildung. Baumeister und Bechtold gehören zu den fast 300 Polizei-Auszubildenden in Wertheim, Baumeister hat mittlerweile ihre Ausbildung beendet.

>>> Lesen Sie auch: So geht die Bereitschaftspolizei bei der Ausbildung in Würzburg mit Extremismusprävention um

Doch Extremisten vor oder während der Ausbildung zu enttarnen, ist nicht einfach. »Wir wollen über die Ausbildung Grundlagen vermitteln, damit die präventiven Bausteine gelegt sind«, sagt Zorn. Ziel sei, junge Beamte mit den Anforderungen vertraut machen, die der Polizeiberuf mit sich bringt. »Man hat immer mit verschiedensten Personengruppen zu tun, ob beim häuslichen Streit oder der Verkehrskontrolle. Wir bilden und entwickeln Persönlichkeiten, die als Polizeibeamte auf der Straße mit dieser Situation umgehen können.«

Kim Baumeister hat seit September 2018 ihre Ausbildung für den mittleren Dienst in Wertheim absolviert, auch ein einjähriges Praktikum am Polizeirevier der Main-Tauber-Stadt hat die aus Winnenden stammende 23-Jährige schon hinter sich.

Bastian Bechtold (18) ist seit Ende Juli 2020 an der Hochschule und befindet sich nach dem Abi in Tauberbischofsheim in der Vorausbildung für den gehobenen Dienst. Corona-bedingt ist allerdings eine Menge Präsenzunterricht ausgefallen.

Prävention von Anfang an

Extremismusprävention werde auch schon in der normalen Ausbildung geleistet. Es gibt Unterrichte über Recht, Psychologie, Taktik, aber auch zu interkulturellen und methodisch-fachlichen Kompetenzen. »Wir wollen hier den ersten präventiven Baustein legen, damit man mit Situationen umgehen kann«, sagt Zorn, der selbst seine Ausbildung in den 1980er Jahren absolviert hat. In politischer Bildung wird aktuell auf Ereignisse eingegangen, sagen Zorn und Leidenheimer.

Schon vor Beginn der Ausbildung wird versucht, ungeeignete Bewerber auszusieben. Nicht nur auf Aussagen während des multimodalen Interviews mit einem Polizeibeamten, in dem verschiedene Kompetenzen wie Sozialkompetenz oder Belastbarkeit überprüft werden, wird geachtet, sondern auch auf Merkmale wie Tattoos. »Ich habe Tätowierungen im nichtsichtbaren Bereich«, sagt Kim Baumeister. »Ich mussten angeben, was das für einen Bedeutung hat.« Auf einer Seite musste die Anwärterin die Sache schildern: Was, warum, wie - und welche Bedeutung des Ganze hat. »Das wird sogar ausgemessen und dokumentiert«, sagt sie.

»Es gibt keinen expliziten Extremismusfilter. Aber das würde auch nicht funktionieren. Denn wer es in diesen Bereich schafft, der schafft es auch, sich entsprechend auszudrücken«, sagt Zorn. »Wenn entsprechende Äußerungen kommen, wird das vermerkt.«

Ein explizites Fach »Extremismusprävention« gibt es nicht. »Ich sehe das Thema Extremismusprävention als meine primäre Aufgabe neben der Vermittlung von staatsbürgerlichen Grundkenntnissen«, sagt Frank Leidenheimer, Kultuslehrer für Geschichte und Politik und seit 2014 für die Polizei tätig. »Ich bin Kultuslehrer, kein Vollzugsbeamter«, erklärt er. »Sowohl die Berufsethiker als auch die Lehrer für Geschichte und Politische Bildung sind bewusst keine Polizeibeamten, damit hier nicht im eigenen Süppchen gekocht wird und bewusst den Blick von außen drauf haben.«

Wenn QAnon Thema wird

Der Unterricht ist breit gefächert: Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Verschwörungsmythen, Reichsbürger. »Ich habe jetzt auch das Thema aufgenommen: Hat die Polizei ein Rechtsextremismusproblem? Das ist eine eigene Doppelstunde, die sich nur dieser Frage widmet«, sagt er. Auch die Verschwörungsanhänger von QAnon und die Querdenker sind Thema. »20 Prozent der Stunden im Lehrplan sind für politisches Tagesgeschehen zur Behandlung aktueller Themen vorgesehen. Vorfälle innerhalb der Polizei in NRW oder NSU 2.0 sind Themen, die bei uns sofort auf der Tagesordnung stehen.«

Leidenheimer würde sich mehr Forschung zum Thema wünschen. »Aber die gibt es nicht. Ich behandele das anhand von Zeitungstexten. Ich glaube, schon in der Diskussion betreibt man viel Prävention.«

Seit 19. November gibt es eine eigene Arbeitsgruppe Extremismusprävention an der gesamten Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.

Dazu gehören auch die Außenstellen wie Wertheim. »Das ist ein wichtiges Thema, das auch von den Lehrern ernstgenommen wird«, sagt Bastian Bechthold. »Immer, wenn draußen etwas in diesem Themenbereich vorkommt, werden wir ausführlich darauf hingewiesen.« Die Lehrer zeigten auch, wie man als Polizist mit dem Thema umgehen sollte.

»Wir können immer zu unseren Lehrern kommen, wenn es ein Problem in dieser Richtung gibt. Das wird sehr sensibel gehandhabt. Wir wissen, wie wir damit umgehen, wenn es mal vorkommt, auch im privaten Bereich«, sagt Kim Baumeister.

Hoher Migrationsanteil

Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen haben selbst einen Migrationshintergrund, die Quote ist in Baden-Württemberg höhere als in den meisten anderen Bundesländern. «Deutlich über 20 Prozent«, sagt Leidenheimer.

In der Gesellschaft gebe es latenten Rassismus, sagt Schulchef Zorn. Von seinen Auszubildenden erwartet Selbstreflexion und Selbstkritik. »Es geht darum, sich selbst hinterfragen, das Bewusstsein zu schaffen.«

Leidenheimer sagt, dass er sehr viele Meinungen akzeptiert. »Ich sage offen und ehrlich: Mein Ziel ist Multiperspektivität. Ich schreite dann ein, wenn ich Äußerungen höre, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Da spreche ich auch immer mit dem Klassenlehrer.« Dabei gehe es nicht nur um Extremismus, sondern auch um Sexismus, diskriminierendes Verhalten und selbst klassische Tugenden wie Pünktlichkeit.

Austausch in Diskussion

»Mein Unterricht lebt von der Diskussion. Eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft lebt vom Pluralismus. Da thematisiert man Meinungen, aber so lange sie im Rahmen des Grundgesetzes sind, lasse ich sie auch gelten.« Dabei seien unter den Polizeischülern nicht etwa rechtskonservative Meinungen vorherrschend, sondern überwiegend liberale. »Das sind liberale junge Menschen, die sich für Themen wie Umweltschutz interessieren oder in Sachen sexuelle Gleichberechtigung sehr liberal denken.«

Die jungen Polizisten sind ein Spiegel der Gesellschaft. »Aber weil die Polizei das staatliche Gewaltmonopol ausführen, muss sie besser sein, als der gesellschaftliche Durchschnitt«, sagt Leidenheimer. Es gebe laut Studien zwei Prozent rechtsextremes Potenzial in der Gesellschaft und 15 Prozent populistisches Potenzial. »Ich sage ganz klar: Die Polizei kann sich zwei Prozent rechtsextremes Potenzial nicht erlauben.«

In seinen Unterrichten will Debatten in Gang bringen: »Ich sage zu meinen Schülern in der ersten Stunde: Sind Sie rechts, bin ich links, sind Sie links, bin ich rechts. Ich werde immer die gegenteilige Meinung vertreten.« Nur so kommen sinnvolle Diskussionen zustande und man kann auch die Probleme ehrlich benennen.« In den vergangenen sechs Jahren habe er gerade zwei Schüler erlebt, die bedenkliche Positionen vertraten. »Und das waren eher sexistische Äußerungen.«

Generalhaftung für Einzelne

Die Debatte um Rassismus und Extremismus in der Polizei empfinden die jungen Auszubildenden als zwiespältig. »Das Fehlverhalten einzelner Personen wird gleich auf die komplette Polizei übertragen«, findet Bastian Bechthold. »Das sind Einzelfälle, die es auch in jeder anderen Organisation geben kann.« Kim Baumeister sagt, sie habe Fälle von Extremismus in der Polizei bisher nicht erlebt.

Extremismusprävention bleibt eine Daueraufgabe, auch im Einsatzalltag. Was das für junge Beamte bedeuten kann, weiß Schulleiter Zorn, seit 38 Jahren Polizist, aus eigener Erfahrung. Seine erste Station nach der Polizeischule war ein Mannheimer Innenstadtrevier mit Straßenstrich, offener Rauschgiftszene, fünf Bordellen. »Manche Kollegen haben da im Dienst 30 Jahre verbracht, manche konnten das gut verarbeiten, andere nicht«, erinnert er sich. »In solchen Umfeldern kann phasenweise der Eindruck entstehen: Wir haben es immer mit den Gleichen zu tun.« Wichtig sei Selbstreflexion durch offenes Ansprechen. Selbstverständlich seien nicht alle Angehörigen dieser Klientel Straftäter. Hier seien auch die Vorgesetzten gefragt, sagt Zorn.

Kontexte beachten

Eine solche Denke könne auch in anderen Bereichen aufkommen. »Durch mangelnde Integration kommen bestimmte Delikte in erster Linie in bildungsfernen und einkommensschwachen Milieus vor«, sagt Leidenheimer. »Und da sind Migranten überproportional vertreten.«

Es gebe Seminare, die Polizisten beibringen, mit Gewalterfahrungen umzugehen. Doch wie oft und auf welche Weise die Beamten Gewalt erfahren, dazu fehlt Leidenheimer die Forschung. »Ich weiß nichts dazu. Und wenn ich Prävention betreiben will, muss ich wissen: Wo setze ich an?« Er sei selbst mit Streifen unterwegs gewesen und habe Dinge gesehen, »die ich nicht für möglich gehalten habe.«

Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer auf den Weg gebrachte Studie zur Alltagswelt der Polizei reiche dazu nicht aus. »Das ist ein erster Schritt, aber zu wenig. Denn es beleuchtet den Polizeibeamten nicht vollumfänglich«, sagt Leidenheimer. So eine Studie dürfe nicht nur aus Sicht der Polizisten erfolgen. »Ich würde begrüßen, dass man das Thema vorurteilsfrei - und das ist in der Politik nicht möglich - und ehrlich behandelt. Man darf in der politischen Diskussion nicht sagen: Bestimmte Gruppen machen mehr Probleme als andere. Dann hat man sofort eine Riesendiskussion und ist ein Rassist. Allein dieser Satz ist im politischen Feld gefährlich.«

Mehr Forschung wünschenswert

Auch anderswo wäre mehr Forschung wünschenswert, sagt Zorn: »Es hat noch niemand hinterfragt, ob es in anderen Bereichen wie Ausländerämtern nicht auch rassistische Tendenzen gibt.« Offenheit sei ihm wichtig. »Da können wir nicht sagen: Das Thema gibt es nicht. Aber auch ein Generalverdacht wäre falsch.« Denn sonst entsteht eine Wagenburgmentalität gegen Kritik von außen. Auch Leidenheimer spricht von Frust bei Polizisten, wenn nach den Krawallen von Stuttgart im Juni 2020 in den Medien von einer »Party- und Eventszene« die Rede sei. »Ich höre schon manchmal den Satz: Das, was da in den Zeitungen steht, stimmt nicht. Das ist nie das, was wir erleben.«

Medien sorgen für Frust

Ihm selbst fehle die Ehrlichkeit in der Debatte. »Medien sind Unternehmen und funktionieren nach kommerziellen Regeln. Und keiner will hören, dass ein Polizist kein Rassist ist und einen guten Job macht.« Zu oft lese man von der Polizei, die nichts könne und in die falsche Richtung ermittele oder die Polizei, die nur aus Rassisten bestehe. »Das ist ein Gefühl, das mit jemandem etwas macht. Das führt zu Frustration.«

Eines der wichtigsten Ausbildungsinstrumente außerhalb des Hörsaals ist das sogenannte Situative Handlungstraining (SHT). In Rollenspielen können in realistischer Umgebung alle erdenklichen Situationen durchgespielt werden. »Auf einmal vergisst man, dass man in einem Rollenspiel ist«, sagt Zorn. Und wenn die Anwärter falsch auf die Trainer reagieren, ist das im Training allemal besser als in der Realität.

»Das hilft draußen wirklich sehr. Ich war oft sehr froh, dass wir das in schulischer Situation angesprochen hatten«, sagt Kim Baumeister. »Ich wäre sonst in Situationen gekommen, wo ich überfordert gewesen wäre.« Es sei sehr abwechslungsreich gestaltet, »jeder Fall ist anders«, sagt Bechthold.

Realitätsnah ausbilden

Diese realitätsnahen Rollenspiele seien ebenfalls ein guter Baustein für die Extremismusprävention. Naiv aus der Ausbildung in den Polizeialltag entlassen zu werden, sei das Schlimmste. »Die Ausbildungen heute sind fast Galaxien von der Ende der 1980er Jahre weg«, sagt Richard Zorn mit Blick auf seine Anfangszeit als Polizist. Damals wie heute entscheide sich erst nach der Schule, wie gut der einzelne Polizist mit Konfliktsituationen umgehen könne. »Spätestens, wenn man im Streifenwagen sitzt und die Dinge erlebt.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Extremismusverdacht bei der Polizei Diese Fälle sorgten innerhalb des letzten Jahres für Schlagzeilen: o April 2021: Durchsuchung bei Polizei-Spezialeinheiten in Augsburg und Nürnberg. Es geht um zwei Polizisten, welche Munition für private Schießübungen unterschlagen haben sollen. Der Schießplatz-Betreiber in Mecklenburg-Vorpommern soll zum Umfeld der rechtsextremen Gruppierung »Nordkreuz« gehören. o März 2021: Im Zuge eines Skandals um rechtsextreme Polizisten-Chats in Nordrhein-Westfalen sind sechs Kommissaranwärter entlassen worden. Ihnen wird Rassismus, NS-Verherrlichung, Antisemitismus und Gewaltverherrlichung vorgeworfen. o November 2020: Wegen rechtsextremer Bilder und Kennzeichen in einer Chatgruppe sind gegen 17 baden-württembergische Polizisten Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Dabei tauchten auf einem sichergestellten Mobiltelefon auch Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen auf. Seo September 2019: Wegen ähnlicher Vergehen werden in Hessen fünf Polizisten entlassen. Gegen 40 Polizisten wurde wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt. ()