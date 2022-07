Wertheim: Vor und nach dem Altstadtfest wurde gefeiert

Gäste aus Partnerstädten und vom »Tender Main«

Wertheim 31.07.2022 - 19:01 Uhr 1 Min.

Gut angenommen wurde auch die Premiere der Aftershowparty. Auf zahlreichen Bühnen sorgten Solomusiker und Bands beim Wertheimer Altstadtfest für Stimmung. Fotos: Birger-Daniel Grein

Das Traditionsfest fand bereits zum 53. Mal statt. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez stellte in seiner Begrüßung fest, trocken und heiß wäre zwar besser gewesen, aber wie die Menschen sei auch die Natur durstig und ihr tue jeder Tropfen gut.

Er freute sich besonders über die vielen Gäste aus den Partnerstädten und dem »Tender Main«. Dank sprach er den Organisatoren Patrick Grän und Sindy Gimpel und deren Team von der Stadtverwaltung sowie der Spessart-Brauerei Kreuzwertheim und deren Geschäftsführer Friedrich Wilhelm für die Zusammenarbeit aus.

Bravouröser Bieranstich

Die Eröffnung des Fests nahm Herrera Torrez zusammen mit der neuen Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler vor. Der Oberbürgermeister dachte in seiner Begrüßung auch an jene Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Man wolle in den drei Tagen ausgelassen und friedlich feiern. Den Bieranstich meisterte das Stadtoberhaupt bravourös.

Das ganze Wochenende über gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf verschiedenen Bühnen. Neben der großen Marktplatzbühne gab es Bühnen am Grafschaftsmuseum, im Rathausinnenhof, dem Neuplatz, dem Kirchplatz, der Mainanlage, der Rathausgasse, dem Eichelgassenkreuz und dem Wenzelsplatz. Die Musikvielfalt war groß und für alle Generationen war etwas geboten. Zu hören gab es neben Bands auch Solomusiker. Auch bei den Markt- und Verpflegungsständen gab es eine große Vielfalt. Zu den Besonderheiten gehörte ein Stand mit »Molekularküche«, bei der der Dampf von flüssigem Stickstoff für Aufmerksamkeit sorgte. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Vereine vertreten, deren zahlreiche Ehrenamtliche an vielen Ständen für das leibliche Wohl und Durstlöscher sorgten.

Aftershowparty-Premiere

Eine große Zahl an Gästen feierte und tanzte auf den Plätzen. Eine Premiere feierte zudem die Aftershowparty, die Timor Schmeer und seine Frau Kristina, Inhaber des »Fighter Corner Wertheim«, zusammen mit weiteren Partnern organisiert hatten. Sie fand auf dem Parkplatz des ehemaligen Alfi-Areals in Bestenheid am Main statt. Wenn die Party in der Altstadt zu Ende war, wurde im Zelt dieser Party zur Musik von zwei verschiedenen DJs bis in die frühen Morgenstunden weiter gefeiert und weiter getanzt. Die Premiere stieß auf große Resonanz.

