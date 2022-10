Vor 50 Jahren

Im Oktober 1972

Das Siegerpaar des Wertheimer Tanzturniers, Klaus und Birgit von Priesdorf. Repro: Siegfried Albert Der gerettete US-Soldat David Brown (rechts) mit dem Leiter der Rettungsaktion, Manfred Schönfeld (Mitte) und Major David Saul, der Ehrenurkunden und Dankschreiben überreicht. Repro: Siegfried Albert

Er fühle sich im Wort, denn während seiner Zeit als Innenminister sei die Entscheidung gefallen, dass für die Landesstraße 2310 kein Provisorium geschaffen wird, sondern eine endgültige Lösung.

Walter Krause teilt unter Beifall mit, dass nach dem letzten Stand der Dinge der Bauauftrag an die Firma vergeben wurde, die den Zuschlag bei der Ausschreibung erhalten hat. Bei dem im Staatshaushalt 1972 bereitgestellten Geld, den für 1973 vorgesehenen Mitteln und der günstigen Steuerentwicklung, müsste es möglich sein, dieses Projekt zu finanzieren und damit zügig zu bauen.

• ? ist der Eröffnungsball des Wertheimer Kulturkreises in der Main-Tauber-Halle wieder ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, das mit einem Tanz-Turnier verbunden ist, das der Rot-Gold-Club Würzburg organisiert. Zwölf Turnierpaare aus der ganzen Bundesrepublik sind verpflichtet worden. Die etwa 500 Gäste haben ausgiebig Gelegenheit, den Sporttänzern nachzueifern.

Zwei auf ihrem Gebiet hervorragende Kapellen sorgen für beste Tanzmusik. Kurt Herling, Präsident des Würzburger Klubs, dankt der Stadt dafür, dass der Hallenboden seit dem vorigen Turnier erneuert wurde. Kulturkreis-Vorsitzender Werner Thomann dankt besonders Landrat Rühl für die Unterstützung des Kulturkreises Wertheim und dem Würzburger Club für die Organisation. Für ihre tanzsportlichen Leistungen wird beim Eröffnungsball das Ehepaar Gertrud und Udo Mürb aus Wertheim mit dem Tanzsport-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.

• ? gibt es im Wertheimer Rathaus eine Ehrung der US-Armee für die Rettungskräfte, die am 6. August 1972 den 20 Jahre alten amerikanischen Soldaten David J. Brown in der Taubermündung vor dem Ertrinken bewahrten. Beteiligt waren neben dem Jugendlichen Richard Böhm aus Lörrach die DLRG-Gruppen aus Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. An der Wachstation der DLRG an der Taubermündung übten an jenem Morgen Angehörige der DLRG aus Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim und bemerkten, dass an der Mainspitze jemand ins Wasser fiel und sich nicht mehr rührte.

Unter der Leitung von Manfred Schönfeld eilte die DLRG dem Badenden zu Hilfe. Der 15-jährige Richard Böhm versuchte bereits, den Bewusstlosen über Wasser zu halten. Die DLRG brachte den Mann an Land und anschließend ins Krankenhaus.

Bei der Ehrung im Rathaus dankt der Gerettete der DLRG und überreicht einen Geldbetrag. Im Auftrag von Colonel Sampson händigt Major David Saul der DLRG Urkunden über diese Rettung aus und überreicht ein Schreiben, in dem allen gedankt wird, die an der Rettung beteiligt waren.

