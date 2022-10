Vor 50 Jahren

• ? fei­ert man in Wert­heim das fünf­jäh­ri­ge Be­ste­hen des Main­ha­fens in Bes­ten­heid. Der Main­ha­fen war am 12. Ok­tober 1967 von Mi­nis­ter­prä­si­dent Fil­bin­ger sei­ner Be­stim­mung über­ge­ben wor­den und wird seit­dem von der West­fä­li­schen Trans­port AG (WTAG) be­trie­ben.