Vor 50 Jahren

Mehrere tausend Besucher kommen zu den Tagen der offenen Tür der Firma Fränkische Bauwaren in Wertheim. Repro: Siegfried Albert Den ersten Wagen der Rallye startet Bürgermeister Karl Josef Scheuermann. Repro: Siegfried Albert

Bei der achtstündigen Rallye geht es vom Start in der Otto-Schott-Straße in Richtung Mondfeld weiter, dann nach Boxtal, über Rauenberg, Wessental, Nassig, Sonderriet, Hundheim und Steinbach bis zum Ziel in Vockenrot. Insgesamt 50 Streckenposten hat der Auto-Sport-Club Wertheim aufgeboten, um die Fahrer zu kontrollieren. Am Beginn der Fahrt muss jeder Wagen zusätzlich eine Slalomstrecke durchfahren.

Das wohl originellste Fahrzeug war das kleine »Pinguin-Auto« der Wertheimer Eisdiele Pellegrin, das mit seinen zwölf Pferdestärken immerhin noch einen beachtlichen 38. Platz erreicht. Nach der komplizierten Auswertung der Ergebnisse mittels eines Computers werden im Gasthaus Ross in Nassig von MdB Klaus Richter die Preise verteilt: Sieger Karl Ruckstetter und Hans Steigerwald aus Marktheidenfeld, 2. Norbert und Leo Köhler aus Reicholzheim, 3. Roland Kioske und Gerold Schlitzer aus Würzburg, 4. Peter Bartel und Karl Rink aus Zellingen, 5. Albert Haas und Jürgen Schneidhofer aus Zellingen.

• ? geistert eine Auflösung des Wertheimer Amtsgerichts immer noch durch die Schlagzeilen. Bürgermeister Scheuermann schlägt schließlich dem Justizministerium vor, das Amtsgericht Tauberbischofsheim aufzuheben und dafür die Amtsgerichte in Wertheim und Bad Mergentheim auszubauen. Der Wertheimer Bürgermeister betont vor dem Gemeinderat, dass über die Aufhebung des Amtsgerichts Wertheim noch nicht endgültig entschieden sei. Er weist darauf hin, dass man in Bad Mergentheim ein Amtsgericht bestehen lassen wolle, um den Zentralitätsverlust auszugleichen, den Bad Mergentheim durch die Aufhebung des Landratsamts im Tauberkreis erleidet. Es wäre wenig sinnvoll, wenn man im Abstand von 18 Kilometern zwei Amtsgerichte bestehen ließe, dem wirtschaftlichen Schwerpunkt Wertheim aber das Amtsgericht nähme und Wege von 30 Kilometern ab Wertheim und 50 Kilometern ab Freudenberg zum Amtsgericht nötig mache, meint Scheuermann. Besser wäre es, das Amtsgericht Bad Mergentheim für den südlichen und das Amtsgericht Wertheim für den nördlichen Bereich auszubauen. Wenn Wertheim bis dahin Große Kreisstadt sei, erhielten die Argumente für den Verbleib des Amtsgerichts in Wertheim größeres Gewicht.

• ? veranstaltet die Firma Fränkische Bauwaren Wertheim während ihrer Tage der offenen Tür eine Tombola, die 5500 Mark einbringt. Davon kauft die Firma nun Spielgeräte, die dann Gemeinden in der Wertheimer Nachbarschaft geschenkt werden. An den beiden Tagen hat die Firma viele tausend Besucher. Sie verzehren 4700 Bratwürste, die vom Unternehmen ebenso zur Verfügung gestellt werden wie die Tombolagewinne im Wert von über 8000 Mark.

