Vor 50 Jahren

Die sieben Meter lange Theke im Goldenen Adler mit einem Bierfass als Zapfstelle hat auch eine "Stehbierecke". Etwa 70 Meter lang ist der Baukörper für den ersten Bauabschnitt des Bestenheider Bildungszentrums. Die Bauarbeiten sind schon auf der dritten Ebene angelangt, darüber wird noch eine vierte kommen. Während in der ersten Ebene der Eingangsbereich ist, liegen darüber in drei Geschossen die Klassen- und Fachräume.

Hier existiert bereits ein Industriebetrieb, weitere sind vorgesehen. Stadtrat Diehm aus Bettingen bittet darum, in Bettingen auch Bauplätze für Wohnhäuser auszuweisen, denn es seien keine mehr vorhanden. Darüber soll aber zunächst im Ortschaftsrat beraten werden. Für dieses Baugebiet in Bettingen beschließt der Gemeinderat ein Vorkaufsrecht der Stadt Wertheim und die Aufnahme eines Darlehens für den Bau der Mehrzweckhalle in Mondfeld. Das Darlehen von 220.000 Mark gibt die Sparkasse Wertheim. Die Finanzierung der Halle ist damit gesichert. Aus mehreren Angeboten hat sich der Mondfelder Ortschaftsrat für eine Halle der Firma Brunotte (Hildesheim) entschieden, die 570.000 Mark kostet. Keller und Fundament werden von den Mondfeldern in Eigenleistung gebaut, die mit rund 90.000 Mark veranschlagt. Die Halle soll noch 1972 aufgestellt werden.

• ? können sich Bürgermeister Karl Josef Scheuermann und leitende Mitarbeiter der Stadtverwaltung vom guten Fortschritt der Arbeiten beim Bau des Bildungszentrums in Bestenheid überzeugen. Wenn die Witterung keinen Strich durch die Rechnung macht, werden die Rohbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Bildungszentrums bis Mitte Dezember 1972 abgeschlossen sein, denn bisher wurde der Zeitplan eingehalten. Es ist vorgesehen, den ersten Bauabschnitt, zu dem 33 Klassenräume und eine in drei Segmente teilbare Turnhalle gehören, bis zum Beginn des Schuljahres 1973/74 fertigzustellen. Die Kosten belaufen sich auf rund 13 Millionen Mark. Zunächst sollen 24 Klassenräume der Realschule Wertheim und die restlichen Räume der Grund- und Hauptschule Bestenheid zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Entwicklung der Schülerzahlen im Gymnasium anhält, dann wird im Bildungszentrum ein zweites Gymnasium für den naturwissenschaftlich/mathematisch/neusprachlichen Zweig eingerichtet. Das Gesamtprojekt sieht 7558 Quadratmeter Schulfläche vor.

• ? wird das Gasthaus Goldener Adler in der Wertheimer Altstadt nach fünf Wochen Umbauzeit wieder eröffnet. Durch den Umbau wird der Gaststätte ein rustikaler, altfränkischer Charakter verliehen, die Zahl der Sitzplätze im Gastraum wird um 25 auf 75 erhöht. Gastwirt und Pächter Manfred Ihrlich begrüßt zur Wiedereröffnung den Besitzer, Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Bürgermeister Karl Josef Scheuermann sowie Vertreter des Gemeinderats und der Stadtverwaltung. Bürgermeister Karl Josef Scheuermann erinnert daran, dass mit dem Umbau an Goethes Geburtstag begonnen wurde, der bei einem Besuch in Wertheim Gast im Goldenen Adler war.

Er wertet das als gutes Omen. Mit der Altstadtsanierung wolle man dazu beitragen, Behaglichkeit und Erhaltenswertes in der Altstadt zu bewahren. Dazu sei der Umbau des Gasthauses ein beispielhafter Beitrag.

Siegfried Albert