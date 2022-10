Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Oktober 1972?

Wertheim 12.10.2022 - 13:05 Uhr 1 Min.

Im Untergeschoss des Kindergartens (linker Gebäudeteil) liegen Jugend- und Gymnastikraum. Im Obergeschoss sind die Räume des Kindergartens und darüber im rechten Gebäudeteil die beiden Wohnungen der Kindergärtnerinnen. Repro: Siegfried Albert Der Kembach fließt zwischen Kembach und Dietenhan auf einer Länge von 700 Metern in einem gepflasterten Bett. Repro: Siegfried Albert

Der Kindergarten, in dessen Eingangshalle künftig auch Gottesdienste beider Konfessionen stattfinden werden, hat weitere Räume, wie den Jugend- und Gymnastikraum. Das Projekt ist der erste Bauabschnitt für ein kirchliches Gemeindezentrum, das auf dem Wartberg entstehen soll. Der Neubau ist vor allem der Stadt Wertheim zu verdanken, die den Löwenanteil der Baukosten von rund 1,3 Millionen Mark übernimmt. Von den beiden Kirchengemeinden wird ein Kuratorium gegründet, das den »Kirchlichen Kindergarten Wartberg« verwaltet und sich auch um die Personal- und Unterhaltskosten kümmert. Dem Kuratorium gehören für die evangelische Kirchengemeinde Pfarrer Udo Köser und Studienprofessor Christian Stobbies, für die katholische Kirchengemeinde Stadtpfarrer Hugo Werle und Paula Konrad sowie für die Stadt Wertheim Stadtkämmerer Peter Scherotzke an. Leiterin des Kindergartens ist Ursula Wieland.

o ? wird mit dem Erdaushub für den neuen Sportplatz in Werbach begonnen, so dass der TSV Werbach dort voraussichtlich seine Heimspiele der Fußballsaison 1973/74 austragen kann. Die neue Sportanlage soll nahe dem östlichen Ortsrand der Gemeinde im Gewann »Zieglersgrüble« mit einem Kostenaufwand von 390.000 Mark entstehen. Das 2,1 Hektar große Areal wurde im Tauschverfahren von 17 Eigentümern zur Verfügung gestellt. Für den Geländeankauf gibt die Gemeinde rund 50.000 Mark aus. Die Firma Konrad aus Wertheim wird, nachdem US-Soldaten aus Kitzingen mit den Planierarbeiten fertig sind, die Arbeit aufnehmen. Der Sportplatz enthält neben dem Hauptfeld eine Kurzstreckenlaufbahn, eine Weitsprung- und eine Hochsprunganlage, ein Kugelstoßfeld und einen Hartplatz zum Trainieren.

o ? wird für den Kembach zwischen den Dörfern Kembach und Dietenhan auf rund 700 Meter Länge ein neues Bachbett geschaffen. Unter der Leitung von Bürgermeister Andreas Weimer und dem Vorsitzenden der Flurbereinigung Kembachtal, Andreas Diehm, wird mit einem Aufwand von rund 200.000 Mark der Kembach bis etwa 150 Meter vor den Ort Dietenhan verlegt und das neue Bachbett mit Steinen gepflastert, die durch Gebäude- und Mauer-Abbrüche in Kembach gewonnen wurden. Das ehemalige Wiesental hast nun zum Teil eine Kleingartenanlage, der andere Teil kann auch als Ackerland genutzt werden, weil er nicht mehr überflutet wird.

o ? fahren elf junge Burschen aus Waldenhausen zum »Storren« in die Schweiz. »Storren« ist ein alter Brauch in Waldenhausen und bedeutet Stochern und Klopfen an das Küchenfenster des Hochzeitshauses.

Den weiten Anfahrtsweg müssen die Waldenhausener bewältigen, weil sich ihr Freund Helmut Ries aus Waldenhausen dort mit der Schweizerin Lotte Messerli verheiratet hat.

Durch Klopfen machen sich die »Storrer« bemerkbar und als das Brautpaar erscheint, bringen sie ihm ein Ständchen.

Siegfried Albert