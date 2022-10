Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Oktober 1972?

Wertheim 10.10.2022

Eine der besonderen Attraktionen der Messe ist der Vergnügungspark. Hier legen sich Messe-Besucher in die "Bayernkurve". Der 51-jährige Oberjustizrat Dr. Hans Dörfle wird neuer Bürgermeister von Tauberbischofsheim.

Von den Schaustellern werden zwei Drittel dieser Summe aufgebracht. »Die Messe ist im Großen und Ganzen harmonisch verlaufen,« lautet die positive Bilanz der Landespolizei Wertheim. Während der neun Tage habe es zwar in der Main-Tauber-IIalle einige Streitigkeiten gegeben, die aber schnell geschlichtet werden konnten. Auch die DRK-Bereitschaft Wertheim, die im Gegensatz zu früheren Jahren nur kleinere Hilfeleistungen zu erbringen hatte, lobt die Messebesucher. Erfreulich ist die Bilanz auch für Brauerei und Festwirt: Der Bierumsatz wurde um 100 Hektoliter auf rund 400 Hektoliter gesteigert. Die Freiwillige Feuerwehr muss nach dem Feuerwerk Grasbrände am Haagweg mit Patschen ausschlagen.

• ? wird von den Messebesuchern positiv bewertet, dass es an allen Tagen freien Eintritt in die Main-Tauber-Halle gibt. Das hat sich auf die Besucherzahl ausgewirkt, die gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen ist. Auch am letzten Tag ist die Halle bis Mitternacht gut besetzt. Die Kapelle Strobel aus Nürnberg unterhält die Besucher, für die es um 23 Uhr noch eine Verlosung gibt. Durch »Fortuna« Sonja Haas aus Schollbrunn werden die drei Gewinner der Reisepreise ermittelt.

• ? bringt der zweite Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Tauberbischofsheim ein überraschendes Ergebnis: Oberjustizrat Hans Dörfle (51), Kandidat der SPD, gewinnt knapp mit 45 Stimmen Vorsprung vor Verwaltungsamtmann Paul Benz (42), dem Kandidaten der CDU, der als Favorit gegolten hat. Damit wird Dörfle Nachfolger des CDU-Bürgermeisters Walter Grosch. Beim ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor haben Paul Benz mit 2168 und Hans Dörfle mit 1558 Stimmen die höchste Stimmenzahl erreicht. Nun gewinnt Dörfle über 1000 Stimmen hinzu, während der Zuwachs bei Paul Benz nur rund 370 Stimmen ausmacht. Das Wahlergebnis lautet: 5132 abgegebene Stimmen (78 Prozent), Hans Dörfle 2586 (51 Prozent), Paul Benz 2541 Stimmen (49 Prozent).

• ? brennen Scheune und Werkstatt des Anwesens von Gottfried S. in Boxtal bis auf die Grundmauern nieder. Das Dach der Scheune wird durch einen Schwelbrand angehoben, und plötzlich steht das ganze Gebäude in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Boxtal mit Kommandant Krebs ist schnell zur Stelle. Die Wehrmänner legen eine Wasserwand zwischen Wohnhaus und Scheune und können den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wohnhaus und Nachbarhaus bleiben verschont.

Es können sogar zwei Schweine gerettet werden, wertvolle Maschinen einer ehemaligen Wagnerei werden jedoch zerstört. Der Schaden beträgt etwa 200.000 Mark.

Siegfried Albert