Vor 50 Jahren

Für jedes Alter bietet der Vergnügungspark der Wertheimer Messe etwas. Man kann - wie das Bild zeigt - dabei "hoch hinaus". Geschenkartikel aus Holz, Bast, Hanf, Keramik, Glas, Kupfer und Zinn werden im neuen Geschäft "Vitrine" angeboten.

Dieser wird gestaltet vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim, dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten, den Vertretern der US-Garnison Wertheim, der Schützengesellschaft und dem Reit- und Fahrverein Wertheim, den Ortschaftsmotivwagen »Weinbau in Lindelbach« »Tabakanbau in Mondfeld« und »Obstanbau in Urphar«, einer Bändertanzgruppe und einem »Hochzeitspaar mit Hochzeitsgästen« aus Nassig sowie der Gruppe »Wie man in Sonderriet einst zur Mess' ging«. Dabei sorgt auch der Polizeidiener für Ruhe und Ordnung in Sonderriet. Der Trachtenkapelle Hartmann folgt der Burgverein Königstein mit Burgfräulein und Königsteiner Rittern, ein Werbewagen des City-Rings Wertheim und schließlich der Festbierwagen und die Kapelle der Kreuzwertheimer Brauerei Lutz. Nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Scheuermann spielt die Trachtenkapelle Hartmann unter dem Motto »Jubel-Trubel-Heiterkeit« bis Mitternacht. Die Bewirtschaftung der Main-Tauber-Halle hat 1972 der erfahrene Festwirt S. B. Papert übernommen.

• ? ist auf der Messe auch wieder die Zusammenstellung des Vergnügungsparks eine Attraktion. Dessen Super-Riesenrad lockt schon von weitem die Schaulustigen an. Neben so bekannten Fahrgeschäften wie Auto-Skooter, Kinderkarussell, Skilift, Kettenflieger und Schiffschaukel sind noch Hurrican, Bayernkurve, Flitzer und Mini-Rallye-Trip auf der Messe vertreten. Eine Reihe von Schieß- und Sporthallen, eine Warenausspielung, ein Eisverkaufswagen und die Ladenstraße mit 65 Ständen wie der Verkauf von gebrannten Mandeln runden das Vergnügungsgelände ab.

• ? erhalten bei der Herbstweinprämiierung des badischen Weinbauverbands Freiburg sieben der zehn von der Winzergenossenschaft Badisches Frankenland Reicholzheim vorgestellten Weine eine Goldmedaille und drei eine silberne. Hier die prämierten Weine aus der Region Wertheim und ihre Punktzahl (die höchsterreichbare ist 20). Gold: Kembacher »Sonnenberg« Riesling und Sylvaner 20 Punkte, Külsheimer »Hoher Herrgott« 20 Punkte, Dertinger ,Mandelberg« Freisamer 19,8 Punkte, Werbacher »Hirschberg« Riesling Sylvaner 19,8 Punkte, Uissigheimer »Stahlberg« Riesling und Sylvaner 19,8 Punkte, Werbacher »Hirschberg« Weißburgunder 19,7 Punkte, Lindelbacher »Ebenrain« Riesling und Sylvaner 19,6 Punkte. Silber: Dertinger »Mandelberg« Spätlese, Riesling und Sylvaner 18,8 Punkte, Dertinger »Mandelberg«, Ruländer 18,6 Punkte.

• ?. eröffnen Helga Schönfeld und Sigrid Marcus in der Hans-Bardon-Straße neben dem Kaufhaus Schöpflin das Geschenkartikel-Geschäft Vitrine. Die beiden Inhaberinnen haben zwei Jahre lang Erfahrung im Import von kunstgewerblichen Arbeiten von den Philippinen gesammelt und dabei festgestellt, dass die Nachfrage groß ist. Neben Arbeiten aus Holz und Bast von den Philippinen werden, übersichtlich in Regalen aufgebaut, Keramik aus Italien, Glas und Kupfer aus Ägypten, Majolika und Flechtwaren aus dem Odenwald angeboten.

Siegfried Albert