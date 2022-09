Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im September 1972?

Wertheim 28.09.2022 - 12:02 Uhr 1 Min.

Aufmerksam betrachten Brauerei-Mitinhaber Horst Müller (rechts) und Kellermeister Georg Wolpert (links) den Anstich des ersten Fasses Messebier durch Bürgermeister Scheuermann im Keller der Brauerei Lutz. Rektor Rudolf Weisz (links) nimmt aus den Händen von Oberschulrat Münster die Ehrenurkunde für 40 Jahre im Schuldienst entgegen.

Der Verwaltungsraum Wertheim hat nach der Zielplanung 22.749 Einwohner. Neben den acht bereits eingemeindeten Orten sollen noch neun weitere dazu kommen.

Verwaltungsrat Beckenbach erklärt, Ende des Jahres werde man 19.000 Einwohner erreicht haben, dann fehlten aber noch 1000 Einwohner für die angestrebte »Große Kreisstadt«, die nur mit Reicholzheim erreicht werden könne. Diese Gemeinde sei das »Zünglein an der Waage«, leider habe man in der dortigen Bevölkerung zum Teil utopische Vorstellungen. Man verkenne, dass die Selbstständigkeit auf lange Sicht nicht zu bewahren sei. Bürgermeister Stang aus Reicholzheim erklärt, nach der Ablehnung einer Fusion mit Wertheim strebe man nun eine Verwaltungsgemeinschaft mit Wertheim an. Innenminister Schiess gibt zu bedenken, dass der Gemeinde Reicholzheim die Isolation drohe.

• ? gibt es eine Bierprobe für den 150. Wertheimer Michaelismarkt bei der Brauerei Lutz in Kreuzwertheim, die den Ausschank in der Main-Tauber-Halle beliefert. Das Festbier wird Bürgermeister, Gemeinderat und Messeausschuss der Stadt Wertheim im Keller der Brauerei vorgestellt. Laut Brauingenieur Oettler handelt es sich um »ein bodenständiges Bier für ein bodenständiges Fest«. Die Gerste kommt aus dem Raum Wertheim. Das Bier hat 13,6 Prozent Stammwürze und etwa vier Prozent Alkohol.

Als Fachmann stellt Oberschützenmeister Fritz fest, das Bier sei »süffig und würzig«. Horst Müller, Mitinhaber der Brauerei Lutz, nennt 150 Jahre Wertheimer Michaelismarkt ein solides Fundament, auf dem man aufbauen könne.

Bürgermeister Scheuermann sticht das erste Fass Messebier an und betont, der Michaelismarkt sei ein Fest der alten Grafschaft. Der Verkaufspreis in der Main-Tauber-Halle wird 2,60 D-Mark einschließlich Bedienung und Mehrwertsteuer betragen.

• ? findet anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums von Rektor Rudolf Weisz in der Grund- und Hauptschule Bestenheid eine Feier statt. Oberschulrat Münster würdigt den Jubilar als einen Menschen, der sich durch seine Persönlichkeit die im Amt erforderliche Autorität erworben habe. Seit seiner Berufung zum Rektor der Volksschule Bestenheid im Jahr 1954 habe sich Rudolf Weisz immer als der richtige Mann an diesem Platz erwiesen.

Konrektor Bruno Kober würdigt besonders den Eifer des Jubilars, den er in den frühen 1950-er Jahren als »Lehrer ohne Schule« kennengelernt hatte. Mit seinen Schülern aus Bestenheid musste er jeden Morgen in die Stadt fahren und zur alten, Messehalle wandern, in der der Unterricht stattfand.

1952 sei die Volksschule in Bestenheid endlich fertiggestellt und 1964 erweitert worden.

Siegfried Albert