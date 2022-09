Vor 50 Jahren

Im September 1972

Wertheim 26.09.2022

Das zehnjährige Rektoren-Jubiläum am Melanchthonstift ist der Anlass zum Treffen ehemaliger "Stiftler".

Das Jubiläum nehmen Rektor Pfarrer Schwindt und Frau zum Anlass, alle Schüler einzuladen, die während dieser zehn Jahre die Reifeprüfung am Gymnasium oder die Mittlere Reife an der Realschule bestanden haben. Von den 75 eingeladenen ehemaligen »Stiftlern« können nur 25 kommen, die anderen sind aus Berufs- oder Studiengründen verhindert. Einige Teilnehmer sind sogar aus Graz und Zürich angereist. Im Bronnbacher Hof gibt es einen Begrüßungsabend, bei dem Hermann Diehm, Unterprimaner aus Höhefeld, Grußworte an die Gäste richtet. Zwischen den Ehemaligen, die zum Teil mit ihren Partnerinnen gekommen sind und dem Ehepaar Schwindt, gibt es einen lebhaften Gedankenaustausch. Bei den Blockhütten in Bronnbach trifft man sich zu einer Andacht und anschließend noch zu einem gemütlichen Beisammensein. o ? kann das zweite Külsheimer Hallenbad, das die Bundeswehr auf dem Gelände der Prinz-Eugen-Kaserne erstellt hat, von den Külsheimer Soldaten bereits eifrig benutzt werden. Das Bad, das nicht nur für den Standort Külsheim, sondern auch für die Soldaten aus Tauberbischofsheim, Hardheim und Bad Mergentheim gedacht ist, hat ein 25 Meter langes Becken, das an einem Ende für die Nichtschwimmerausbildung geeignet ist. Am Kopfende des bis zu vier Meter tiefen Beckens steht ein Ein- und ein Drei-Meter-Sprungbrett. Inwieweit das moderne Hallenbad auch der Zivilbevölkerung zugänglich sein wird, ist noch offen, denn bisher gibt es noch keinen Bademeister. o ? veranstaltet die Marine-Jugend Wertheim beim Vereinsheim Graf Spee an der Tauber wieder ein »Sommerendfeuer«. Schwemmholz aus der Tauber wird zu einem hohen Scheiterhaufen aufgetürmt und bei Eintritt der Dunkelheit entzündet.

In der Külsheimer Kaserne gibt es ein neues Hallenbad.

Das »Abpullen« ist für Mitte Oktober geplant.

o ? wird die Weckerlinie der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim zu einem nächtlichen Feldbrand in der Näher des Haidhofs gerufen. Das Stroh auf einem großen, abgemähten Feld ist aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer findet in den langen Halmen reichlich Nahrung. Dabei besteht die Gefahr, dass es sich zum nahen Wald hin ausbreitet.

Die Wehrmänner unter Einsatzleitung von Oberlöschmeister Wilhelm Weber haben alle Hände voll zu tun, der Flammen Herr zu werden.

Zahlreiche Schaulustige besehen sich das Schauspiel, das - wie manche meinen - dem Koblenzer Rheinfest »Rhein in Flammen« ähnelt, bei dem »brennende Schiffe« zur Sommerzeit den Rhein hinabfahren.

Siegfried Albert