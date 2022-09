Vor 50 Jahren

Im September 1972

Wertheim 21.09.2022 - 15:27 Uhr 1 Min.

Im Wahlkreis 185 im Raum Wertheim - Tauberbischofsheim - Mosbach bewirbt sich der FDP-Mann Helmut Antliriger aus Wertheim um einen Platz im Bundestag. Adolf Straub, Begründer der Wertheimer Firma Straub-Chemie, vollendet sein 65. Lebensjahr.

In Stuttgart besuchte er eine Drogisten-Fachschule. Nach der der Drogisten-Akademie in Mannheim war Straub für das Foto-Unternehmen Agfa tätig, ab 1937 sogar als Geschäftsführer. 1948 macht sich Adolf Straub in Wertheim selbstständig und hatte schon mit den ersten Erzeugnissen - Kaltwelle und Pettico-Steife - gute Erfolge. 1959 wurde in Bestenheid ein neues Betriebsgebäude errichtet, das 1965 und 1967 erweitert werden musste. 1971 kommt eine 2000 Quadratmeter große Lager- und Versandhalle an der Otto-Schott-Straße hinzu, an die 1972/73 eine ebenso große Produktionshalle angebaut wird. Die Firma, die eine Vielzahl von Artikeln der Körperpflege, der Feinkosmetik, für den Haushalt, in der Plastikverarbeitung und an Aerosolen herstellt, hat damals 130 Beschäftigte.

o hebt das Amtsgericht Wertheim einen Strafbefehl über 100 Mark auf, den der Vorsitzende des Motorsportclubs Wertheim wegen fahrlässiger Körperverletzung nach einem Unfall bei einem Go-Kart-Slalom erhalten hat. Das Verfahren gegen die Unglücksfahrerin war bereits vorher eingestellt worden. Bei der Veranstaltung des Clubs am 1. Mai 1971 auf dem Messegelände war eine Fahrerin von der Strecke abgekommen und hatte einen elfjährigen Jungen erfasst, der sich hinter der Absperrung aufhielt und einen Beinbruch erlitt. Das Gericht kann dem Angeklagten keine Schuld beimessen und spricht ihn auf Kosten der Staatskasse frei.

o wählt die Wahlkreiskonferenz der FDP für den Wahlkreis 185 den 52-jährigen Ingenieur Helmut Antlinger aus Wertheim zum Bundestagskandidaten. Er erhält 21 von 23 gültigen Stimmen. Der Wahlkreis erstreckt sich über die Kreise Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach. Antlinger ist ohne Gegenkandidat aufgestellt worden. Ihm, wird von den drei Kreisverbänden die Unterstützung zugesichert. Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Tauberbischofsheim, Emil Herm, äußert seine Genugtuung über den erfreulichen Zuwachs an jungen Kräften für die Partei.

o fragt Stadtrat Otto Rückert (FWV) aus Urphar in der öffentlichen Sitzung des Wertheimer Gemeinderats an, wann der Fußgängerweg zwischen Urphar und Lindelbach ausgebaut werde, damit ihn die Kinder beider Ortschaften als Schulweg nutzen können. Bis zum Bau dieses Weges, den Bürgermeister Scheuermann zusichert, sollte man wenigstens Hinweisschilder anbringen, dass die schmale und unübersichtliche Straße von Schulkindern begangen werde.

Siegfried Albert