Vor 50 Jahren

Im September 1972?

Wertheim 14.09.2022 - 16:57 Uhr

Nach dem Einführungsgottesdienst: Pfarrer Udo Köser inmitten der Kirchenältesten und neben seiner Frau. Er war Pfarrvikar in Radolfzell und Wertheim. bevor er 1971 Religionslehrer am Wertheimer Gymnasium wurde. Eugen Holzheimer als "Weinmännle" beim Bunten Abend des Quätschichfestes.

Sie werden zunächst in die Grundschule Mühlenstraße aufgenommen und dort auf zwei Klassen verteilt. Sogar der Wertheimer Gemeinderat beschäftigt sich mit der Sache, und die SPD-Stadträte Friedrich und Schwindt haben ihre privaten Pkw demonstrativ zum »Schulbus« umfunktioniert. Sie übernehmen den Transport der elf Eicheler Kinder nach Wertheim, die nicht selbst von ihren Müttern in die Schule gebracht werden. Nur zwei Tage später ist das Problem gelöst: In einer Besprechung mit Oberschulrat Münster vom Schulamt Tauberbischofsheim wird beschlossen, dass die elf Schüler wieder in Eichel unterrichtet werden. Dort werden die 1. und 2. Klasse zusammengefasst, so dass hier eine Klasse mit 35 Schülern entsteht. Gegen die Einschulung nach Wertheim hatten die Eltern wegen des gefährlichen Schulweges und der schlechten Verkehrsverbindung protestiert.

• ? gibt es beim 20. Kreuzwertheim Heimat- und Quätschichfest einen vergnüglichen bunten Abend. Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Hans Schneider treten Komiker und Sänger aus der näheren und weiteren Umgebung auf. Durch das Programm führt Wolfgang Fäth aus Külsheim. Als Erster wagt sich Eugen Holzheimer auf die Bühne, zuerst als »Fuhrmann von der Kermesstraße«, später auch noch als »Weinmännle«. Die »Drei Hallodries« aus Hardheim heizen die Stimmung mit lustigen Liedern und flotter Musik auf. Die witzigsten und aktuellsten Verse hat sich der Zauberer »Don Pedre« aus Würzburg ausgedacht. Ein besonderer Genuss ist seine Fernsehansage. Der Musikclown Arno Knapp verblüfft das Publikum mit seiner »komischen Trompete«. Die Trachtenkapelle Himmelstadt umrahmt den Abend mit zünftiger Blasmusik.

• ? wird der 31-jährige Udo Köser durch Dekan Karl Feist in einem Gottesdienst in der Kirche von Sachsenhausen in sein Foto: t als neuer Pfarrer eingeführt. Er betreut damit die Pfarrei Sachsenhausen, zu der bisher schon der Stadtteil Vockenrot gehörte, und ist außerdem für den Stadtteil Wartberg zuständig. Zur Pfarrei von Udo Köser gehören rund 1700 Seelen. Dekan Karl Feist verliest die von Landesbischof Heidland unterzeichnete Urkunde über die Berufung von Udo Köser zum Pfarrer in Sachsenhausen mit Vockenrot und Wartberg. Als er am Karfreitag Pfarrer Schilling verabschiedete, habe er der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Pfarrstelle bald wieder neu besetzt werden kann. Nun sei Udo Köser vierter Pfarrer in der neueren Geschichte von Sachsenhausen. Bei dem anschließenden Empfang des Kirchenbezirks gibt Dekan Feist den Erlass bekannt, dass der Wartberg von Sachsenhausen aus »pastorisiert« wird. Die Zahl der Ältesten vom Wartberg werde sich von vier auf sechs erhöhen.

• ? beobachten Wertheimer Bürger staunend, wie zwei Polizeibeamte mit Maschinenpistolen das Juweliergeschäft Jan am Marktplatz betreten. Ursache für diese Aktion ist ein Fehlalarm, der beim Umpolen eines Telefonkabels ausgelöst wird.

Siegfried Albert