Vor 50 Jahren

Im September 1972?

Wertheim 12.09.2022 - 13:11 Uhr 1 Min.

Kanalarbeiten sind im Urpharer Ortskern in vollem Gange. Wertheimer Erstklässler mit Schultüten in Begleitung einer Mutter.

Von den neun Firmen, die sich um die Ausführung dieser Arbeiten bewerben, ist die Firma Frank & Flicker aus Lauda bekommt den Zuschlag. Der Gesamtkostenaufwand beläuft sich auf 287.783 D-Mark. Ausschlaggebend für diesen einstimmigen Beschluss ist auch die Tatsache, dass die Gemeinde Kembach die gleiche Firma bereits mit den Wasserleitungs- und Kanalisationsarbeiten beauftragt hat.

• ? wird in Urphar das letzte Stück der Kanalisation fertiggestellt. Nachdem die Kanal- und Wasserrohre im Bereich der Wehrkirche gelegt und die letzten Baugruben zugeschüttet sind, werden die Straßen geteert und Gehsteige errichtet. Mit der Kanalisierung des Straßenstücks von der L 3210 bis zum alten Rathaus und der Straße bei der Kirche wurde im Juni begonnen.

»Obwohl der Kanalbau durch die engen Straßen und den felsigen Grund sehr erschwert war, gingen die Arbeiten zügig voran«, sagt Helmut Bauer vom Stadtbauamt. Die Kosten werden etwa 250.000 Mark betragen. Später sollen die Kanäle an eine Gruppenkläranlage angeschlossen werden, die bei der Ortsausfahrt von Urphar in Richtung Wertheim geplant ist. In diese Gruppenkläranlage sollen die Abwässer von Urphar, Lindelbach, Dietenhan und Kembach eingeleitet werden.

• ? meldet das Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zum Schuljahresbeginn, dass in 33 Klassen 949 Schüler von 41 hauptamtlichen Lehrern unterrichtet werden. Befördert wurden Oberstudienrat Heinrich Dörr zum Gymnasialprofessor, Studienrat Karl Kolban zum Oberstudienrat, Studienrat Gerhard Plücken zum Oberstudienrat und Gymnasialrätin z.A. Gisela Schnitker zur Gymnasialrätin auf Lebenszeit. Als neue Lehrer wurden zugewiesen: für Naturwissenschaften Oberstudienrat Karl Hajduk, für Englisch und Französisch Studienreferendar Jürgen Prell sowie für Erdkunde, Französisch und Gemeinschaftskunde Studienassessorin Edeltraud Mayer. Mit Schuljahresende gingen folgende Lehrer ab: Oberstudienrätin Kunigunde Michelbrink an das Wirtschaftsgymnasium Wertheim, Studienrätin Gabriele Weber nach Amorbach, Gymnasialassessorin Gisela Schmidt nach Sandhausen/Heidelberg, Studienassessorin Rita Bernhardt nach Überlingen/Bodensee und Studienassessor Hans Jürgen Schindele nach Osterburken.

• ? begrüßt Lehrer Reinhold Wittmann die Abc-Schützen der Grundschule in der Mühlenstraße zum Schulbeginn am 15. September mit den Worten: »Bisher war die Erziehung dem Elternhaus überlassen, ab dem heutigen Tag nimmt auch die Schule Einfluss auf Ihre Kinder. Ich wünsche den Kindern viel Glück für ihren neuen Lebensabschnitt«.

231 Kinder werden an den Wertheimer Grundschulen in die ersten Klassen aufgenommen: 90 Kinder für die Grundschule Eichel (eine Klasse), 51 Kinder für die Grundschule Wartberg-Vockenrot (zwei Klassen) und 68 Kinder für die Grundschule Wertheim-Stadt in der Mühlenstraße (zwei Klassen).

Siegfried Albert